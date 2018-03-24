Неполживец, бежавший из России, теперь ломится из Лондона в ужасе: “Британцы меня замочат”

Предприниматель Сергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудия в Великобритании, заявил, что спецслужбы Соединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвой в «игре» с Россией. Соответствующее заявление Капчук сделал в интервью «Комсомольской правде».15 марта ко мне приехала съемочная группа телеканала SkyTv. Журналисты мне сказали: «У нас есть информация, что ты следующая жертва России». Договаривалась со мной об интервью милая девушка, а приехал конкретный «офицер контрразведки» (произвел впечатление контрразведчика под прикрытием – Авт.). У нас с ним было не интервью, а скорее допрос.– О чем вас спрашивали?– Он сразу стал мне задавать вопросы в лоб: «Ты знаешь, что случилось? Русские атаковали нас газом. Теперь убили Глушкова, ты понимаешь, что ты следующий. Как ты к этому относишься?». Потом он включил камеру и сказал: «Выбирай, с кем ты с Россией или с Великобританией?». Меня просили записать видеообращение к Владимиру Путину и к России, что я против них. Я сказал, что политикой 15 лет не занимаюсь, и не надо меня в это втягивать. Россия – моя Родина, и у меня нет никаких претензий к этой стране. Он буквально клещами пытался из меня что-то вытащить, но я отказался комментировать это. Он разозлился, был расстроен, и уехал. Интервью вышло, но туда (на экран ТВ – Авт.) попали только мои телохранители и слова о том, что я публично защищаюсь от возможного нападения.На следующий день все британские газеты опубликовали мою фотографию, а рядом – фотографию Путина. В них было написано, что я его злейший враг, его главный критик. И вхожу в этот список, опубликованный на сайте посольства. А здесь, в британской прессе, его называют Putin’s hit list – «расстрельный список Путина». Все это было очень похоже на какую-то спланированную кампанию. Какой у них следующий шаг, я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем не интересен ни ФСБ, ни российской разведке. А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы, на мой взгляд, могут. Поэтому я не стал ничего ждать, а просто собрал вещи и немедленно покинул страну. Сейчас нахожусь в континентальной Европе.– Давайте еще раз уточним причину вашего отъезда: вы поняли, что вашей жизни грозит опасность со стороны британских спецслужб?– На мой взгляд, да. Идет какая-то игра. Правил я не читал, продюсера не знаю. А быть пешкой и разменной монетой, у меня нет ни малейшего желания. Я обрубил все концы, но пресса продолжала обо мне писать, даже когда я уехал. Тогда я решил все-таки выйти на связь, чтобы опровергнуть ту ложь, которую распространяют британские СМИ.Я связался с популярным утренним шоу «Доброе утро, Британия». Мы записали интервью с ними по skype, есть свидетели. Там я четко заявил, что не надо делать из меня врага России, врага Путина. Они задавали вопросы по поводу отравления Скрипаля. Я ответил, что выгодно это отравление на сегодняшний день только британскому правительству во главе с Терезой Мэй. Она подняла свой рейтинг, они отвлекли народ от внутренних экономических проблем, связанных с выходом из Евросоюза. Плюс еще куча аргументов, почему Россия не могла этого сделать. Я объяснил, что не стоит спешить с выводами – надо дождаться официальных заключений. В результате, мое интервью даже не взяли в эфир. Я понял, что выразить свою позицию в британских СМИ не получится, поэтому обратился к вам.– Вы написали мне, что у вас начались из-за этого какие-то финансовые проблемы?– Вчера у меня перестали работать все банковские карты. Я позвонил в банк, мне сказали, что все должно работать. Потом перезвонили и изменившимся голосом сообщили, что мне нужно вернуться в Лондон, прийти в банк и урегулировать эту проблему лично. Мои представители были сегодня в этом банке, но там заявили, что людей по доверенности они не примут. Фактически они заморозили мои счета и пытаются вынудить меня приехать.– Вы приедете?– В ближайшее время точно нет. Я совсем не уверен в своей безопасности в Лондоне. Мне жизнь дороже любых денег.

Источник: nashaplaneta.su