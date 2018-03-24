Будем мёрзнуть?!!

„Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академикрассказывает о причинах, которые влияют на изменение климата.Почему в ближайшем будущем нас ждёт не глобальное потепление,Как повлиял на мировую историю малый ледниковый период в конце 16-го века. Можно ли управлять климатическими изменениями. По каким причинам происходит таяние ледников.Правда ли, что Россия находится на самом безопасном участке суши из всех континентов. Где находилась легендарная Атлантида. Почему Йеллоустоун опасность номер один в мире.”

Источник: ss69100.livejournal.com