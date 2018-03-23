Время пришло: Китайцы замахнулись на весь мир

Растущее влияние Китая на мировую экономику и политику нуждается в информационной и идеологической поддержке. До последнего времени Китай, одна из крупнейших мировых держав, серьезно проигрывал в информационном отношении по сравнению не только с США и Евросоюзом, но и с влиятельными СМИ исламского мира. Теперь власти КНР планируют в корне изменить существующие расклады в мировом информационном пространстве.

В ближайшее время планируется создать и вывести на транснациональный уровень новый бренд – «Голос Китая». Под этим названием Пекин объединит Центральное телевидение Китая, Международное радио Китая и Национальное радио Китая. Общий контроль за деятельностью «Голоса Китая» будет осуществлять отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР. С помощью новой структуры Пекин планирует усилить информационное воздействие Поднебесной за пределами страны. «Голос Китая» будет пропагандировать национальные ценности, которые помогут другим странам и народам повернуться лицом к Китаю, его политической и экономической системе.

Отметим, что во второй половине ХХ века КНР уже предпринимала попытки расширения своего идеологического влияния. Тогда под контролем Пекина находились маоистские партии в десятках стран мира, в том числе в Юго-Восточной и Южной Азии, Латинской Америке, где некоторые из них вели вооруженную борьбу против своих правительств. Сейчас, разумеется, от такой модели продвижения своих идеологических установок Компартия Китая отказалась, но на смену ей пришла пропаганда китайских ценностей. Надо отметить, что в странах третьего мира она осуществляется весьма успешно. Например, во многих странах Восточной и Южной Африки в школах и вузах преподается китайский язык, студенты из этих стран ориентированы на обучение в Китае. Растет китайское культурное влияние и на постсоветском пространстве, не говоря уже о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в каждой из которых проживают внушительные диаспоры этнических китайцев.

Как показывает практика, культурное влияние не менее значимо для укрепления позиций страны, чем ее экономическая или военно-политическая мощь. Например, США удалось распространить американскую систему ценностей, массовую культуру, навязать американизированные поведенческие установки в большинстве стран мира. Но если свои сомнительные ценности активно распространяют и навязывают всему миру США, почему к такой модели не должен прибегать Китай – страна с многотысячелетней историей, древней культурой, родившая собственные уникальные мировоззренческие и философские системы. Пока можно предсказывать, что «Голос Китая» внимательно будут слушать в странах Африки, Азии, Латинской Америки, для которых Китай предстает своеобразным альтернативным центром, удивительным примером того, как неевропейская страна в течение ХХ века смогла не только преодолеть колоссальную экономическую отсталость, но и выбиться в число мировых лидеров, к которым прислушиваются традиционные мировые державы.