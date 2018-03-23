Возможности справедливой народной экономики

Александр Соколов и Валентин Назаров



Сейчас мы живем по правилам “Загрызи ближнего! Обогащайся любой ценой! Кто не обогатился, тот лох и неудачник (лузер)!” Но это не принципы, по которым наш Народ жил в веках и прошел многие испытания. Это принципы, навязаные нам извне. Пора нам возвратиться к нашей морали, нашей нравственности, нашему мировоззрению, на которых мы построим новую и более эффективную экономику, более справедливые общественные отношения, дадим реальную перспективу нашим детям и внукам.

Мир капитализма исчерпал себя и скоро начнет рушиться на наших глазах. Пока есть время, нам надо строить наш “Ковчег Русского Мира”.



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Источник: www.youtube.com