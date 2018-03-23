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Возможности справедливой народной экономики

14:28. 23 марта 2018 Просмотров - 48 Один комментарий Опубликовал:

Александр Соколов и Валентин Назаров

Сейчас мы живем по правилам “Загрызи ближнего! Обогащайся любой ценой! Кто не обогатился, тот лох и неудачник (лузер)!” Но это не принципы, по которым наш Народ жил в веках и прошел многие испытания. Это принципы, навязаные нам извне. Пора нам возвратиться к нашей морали, нашей нравственности, нашему мировоззрению, на которых мы построим новую и более эффективную экономику, более справедливые общественные отношения, дадим реальную перспективу нашим детям и внукам.
Мир капитализма исчерпал себя и скоро начнет рушиться на наших глазах. Пока есть время, нам надо строить наш “Ковчег Русского Мира”.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 4719 745
    krikunoleg 23 марта 2018 в 14:42 Ссылка Пометить
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    “Сейчас мы живем по правилам “Загрызи ближнего! Обогащайся любой ценой! Кто не обогатился, тот лох и неудачник (лузер)!”” – это принцип капитализма. В России капитализм. Авторам “справедливой народной экономики” пора это уже не просто знать, но и заметить, наконец… просто оглянувшись вокруг себя…;))

    “нам надо строить наш “Ковчег Русского Мира”.” – очередной оторванный от реально жизни лозунг…

    Утописты, однако…

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