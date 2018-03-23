Возможности справедливой народной экономики
Александр Соколов и Валентин Назаров
Сейчас мы живем по правилам “Загрызи ближнего! Обогащайся любой ценой! Кто не обогатился, тот лох и неудачник (лузер)!” Но это не принципы, по которым наш Народ жил в веках и прошел многие испытания. Это принципы, навязаные нам извне. Пора нам возвратиться к нашей морали, нашей нравственности, нашему мировоззрению, на которых мы построим новую и более эффективную экономику, более справедливые общественные отношения, дадим реальную перспективу нашим детям и внукам.
Мир капитализма исчерпал себя и скоро начнет рушиться на наших глазах. Пока есть время, нам надо строить наш “Ковчег Русского Мира”.
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Источник: www.youtube.com
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“Сейчас мы живем по правилам “Загрызи ближнего! Обогащайся любой ценой! Кто не обогатился, тот лох и неудачник (лузер)!”” – это принцип капитализма. В России капитализм. Авторам “справедливой народной экономики” пора это уже не просто знать, но и заметить, наконец… просто оглянувшись вокруг себя…;))
“нам надо строить наш “Ковчег Русского Мира”.” – очередной оторванный от реально жизни лозунг…
Утописты, однако…