В.В.Кирюшин: Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти.

Уроки Сольфеджио нелегала Кирюшина

(публикация за 1991 г.)

Из двух десятков ребятишек, сидящих на низеньких скамейках рядом с учителем, лучше всех отвечала З-х-летняя Катя. И, получая за очередной ответ самую обыкновенную, но очень престижную здесь карамельку, она важно прятала ее в карман - награда была заработана честным трудом.

Оказалось, что учиться музыке Катя начала еще до того, как появилась на свет.

Просто ее мама занималась по методике Владимира Викторовича Кирюшина.

Разработанные им специальные музыкальные формулы-алгоритмы, этакие обучающие мелодии, приятные, напоминающие аккомпанемент и создающие тот или иной образ, были записаны на магнитофон. Их и прослушивала мама, когда ждала Катю. Потом на эти музыкальные образы наложилось слово. Вот почему сегодня у Кати абсолютный слух, вот почему она опережает по развитию семилетних ребят, а Владимир Викторовичзовет ее "профессором".

Урок шел своим чередом, и когда вдруг никто из ребят не смог определить, что сыгралВладимир Викторович, все стали гадать, на что это похоже? Большое? Толстое? Очень. К тому же важное и богатое, чванливое, довольное собой. Да это же До Мажор! Как же они забыли. И тут последовала небольшая история из жизни этого музыкального героя.

За одной сказкой следует другая, а все вместе они складываются в настоящую музыкальную мифологию со своими героями, с комедийными и трагическими ситуациями, моралью.

После занятий я узнала, что Катя увлекается не только музыкой, но и неплохо рисует, кстати, и своих любимых музыкальных героев. Она знает все ноты и прочие премудрости страшного предмета сольфеджио, из-за которого, между прочим, взрослые дети часто бросают музыку. А еще она начинает играть на пианино. И все это в три года. НедаромВладимир Викторович подарил ей ученое звание.

Что же касается самого учителя, то у него званий нет. Хотя в наличии 33 года педагогического стажа и более четырех тысяч учеников. Владимир Викторовичзакончил музыкальный вуз, потом аспирантуру. Начал работать со студентами, а с годами спускался по возрастной лестнице своих учеников все ниже и ниже и, наконец, дошел до новорожденных. Почему?

Да потому, что понял, что начинать учить студента поздно, в лучшем случае его приходится переучивать.

Ведь не инструментом занимается Владимир Викторович со своими учениками: он развивает их мышление, память, старается сделать каждого личностью.

В 1976 году в Москве произошел своеобразный музыкальный бум.

Кирюшин, наверное, для того, чтобы на практике доказать общественности действенность своего метода, начал заниматься с подготовительной группой школы имени Дунаевского.

Его дети поражали специалистов. Они свободно оперировали материалом музыкального училища и вуза, большинство из дошколят всего за год обзавелись абсолютным слухом. Передачи по радио и телевидению, выступления перед учеными, показательные уроки, на которых ребята демонстрировали свое мастерство, поездки в разные города... Казалось, успех поможет внедрить оригинальную методику. Не тут-то было.

На одном из уроков влиятельная чиновная дама подписала ей «приговор»: - Все, что нам продемонстрировали, гениально, - сказала она, - Кирюшин, безусловно, незаурядная личность, но в этом его беда. Никто не в состоянии повторить то, что он делает. А значит, его методика стране не нужна.

Чуть позже появился оригинальный документ.

Методический кабинет Министерства культуры СССР официально ответил в своей рецензии, что книги Кирюшина не могут быть изданы, потому что "автор предлагаемых разработок не знает основ советской педагогики".

А в Главном управлении культуры Мосгорисполкома ему заявили, что вся его методика - антигосударственная, так как её внедрение пополнит ряды безработных музыкантов-преподавателей.

Если, мол, ученики освоят весь материал в дошкольном возрасте и в начальных классах, то что с ними дальше делать прикажете?

Но Кирюшин не успокаивается. Он пишет письмо на имя Брежнева. Потом с просьбой рассмотреть предложения по системе Кирюшина к Черненко обращаются сорок лауреатов Ленинских премий, народных артистов, Героев Социалистического труда, академиков. Не помогает и это. Хотя и рядовые работники ЦК КПСС, и члены Политбюро предпочитали своих детей и внуков отвести на урок сольфеджио именно к Владимиру Викторовичу.

Сегодня я не могу назвать адрес студии, где Владимир Викторович занимается с детьми. Он ведет эти уроки полулегально, и те родители, которым удалось привести сюда своего ребенка, счастливы такой возможности.

Хотя занятия с детьми как таковые сейчас уже не главное для Владимира Викторовича. От проблем музыкальной педагогики, с которой он когда-то начинал,Кирюшин перешел к проблемам педагогики общей.

Он называет ее "эмоционально-образной" и считает, что именно она может спасти наше общество от страшной болезни - СПИД-2, или Синдрома Приобретенного Дефицита Интеллекта.

- Многие думают, что наше общество больно, - говорит Кирюшин, - они ошибаются. Оно в состоянии клинической смерти, особенно это видно тем, кто работает с детьми, а я занимаюсь с ними почти 30 лет.

Это - инерция ребенка, его нежелание серьезно и надолго заняться, отсутствие тяги к получению знаний, нежелание читать, что-либо творить.

Ведь в детском саду и а школе все это делается через насилие. Отсюда повышенная утомляемость, ведь жизнь без самостоятельного стремления к чему-то интересному ужасно однообразна, нудна, а жизнь под постоянным гнетом - невыносима.

Отсюда головные боли, сонливость, агрессивность и озлобленность. Ведь ребенок, хочет он этого или нет, но чувствует себя неполноценным. Когда ребенок станет постарше, он, конечно, захочет "полетать", впрочем, как всякое живое существо. Но в общечеловеческом плане он не сможет этого сделать.

СПИД-2 свое страшное дело сотворил с ним давно. Так вырождается великая страна, славная когда-то своим интеллектуальным потенциалом.

- Лекарство есть, впрочем, их даже несколько, - продолжает Владимир Викторович.- Это - полная переориентация нашей педагогики, направленной сейчас прежде всего на обучение и почти полностью игнорирующей воспитание и саморазвитие.

Второе - изменение состава групп по возрасту: известно, что старшие дети могут оказать влияние на малышей. Необходимо освободить от работы матерей, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье. Правда, и этого мало, ведь мать и сама прошла бездуховную школу всей нашей жизни, поэтому нужны материнские школы, где будущую мать через эмоционально-образные средства будут готовить как семейного педагога и воспитателя. И, наконец, самое главное лекарство: необходимо создать такие условия воспитания и обучения ребенка, которые не убивали бы его интеллекта, стремления к саморазвитию. А возможно это лишь через эмоционально-образное познание мира.

Простите мне небольшое отступление от темы.

В разговоре с Кирюшиным я вспомнила другого прекрасного педагога, который официально таковым не является. - Это - архитектор Владислав Кирпичов.

Как и Кирюшин, он начинал свою сознательную жизнь в "системе".

Что такое система? Это привычная нам работа на государственном предприятии, в институте, где два раза в месяц люди получают заработную плату, но, с точки зрения здравого смысла, занимаются совершенно бесполезным делом.

Вот так и Кирпичов занимался привязкой типовых проектов домов-клеток. И решил подорвать "систему с другой стороны: начал заниматься с детьми, чтобы в корне изменить рабскую психологию, воспитать мыслящих, свободных людей. В его студию приходят самые обычные дети, которые создают уникальные архитектурные композиции, рисуют прекрасные полотна.

Его студия - участник нескольких международных конкурсов-фестивалей, Кирпичова ценят и уважают за границей и даже предлагают перебраться со своей методикой в Испанию.

Так почему я заговорила о Кирпичове? Дело в том, что ребята, которых я видела в его студии, очень похожи на учеников Кирюшина. Они активны, общительны, не теряются в незнакомых ситуациях. И даже самые маленькие - личности...

Конечно, таких людей, как Кирпичов или Кирюшин, нельзя массово тиражировать. Но Владимир Викторович все же нашел выход. Когда он понял, что его система не нужна государству, он начал внедрять ее сам. И хоть он говорит, что с перестройкой ничего не изменилось, все же появилась возможность организовать издание"Библиотеки музыкального мифа".

Хочу успокоить тех родителей, которые не смогут отвести детей в группу Владимира Викторовича. Из сорока книжек его "Библиотеки" скоро выйдут первые девять (на них будет объявлена подписка). Они выйдут на отличной финской бумаге с великолепными цветными иллюстрациями (репродукции некоторых из них мы публикуем сегодня).

В комплекте с каждой книжкой будет и пластинка. Сначала малыш посмотрит картинки, послушает музыку, текст. Потом этот музыкальный учебник мифологии поможет ему освоить расположение нот на клавиатуре. Ребенок узнает, где находится какая нота, подбирая ее по эмоциональному образу. Причем он сможет освоить сразу 19 нот, а не семь, как в музыкальной школе. Обычно это дается месяцами упорной зубрежки. С помощью "Библиотеки музыкального мифа" он будет учиться подсознательно, а когда дорастет, скажем, до музыкальной школы, то поймет, что все знает.

Предприятие "Тритон" (этот термин означает интервал, а дети воспринимают его в облике лохматого крокодила) и страховое общество "Микора" выпустят эти книжки тиражом по 200 тысяч экземпляров.

Мало? Конечно, но это значит, что 200 тысяч ребят смогут учить себя сами по системеКирюшина. А вот с "обучающей индустрией", о которой мечтает Владимир Викторович, пока не выходит.

И он все чаще говорит, что надо ехать на Запад, развивать дело там. И уж тогда обязательно попадут в нашу страну учебники-игрушки, учебники-футболки и прочее.

Правда, еще есть надежда, но зыбкая. 26 лет тому назад у Владимира Викторовичародилась идея открыть гимназию для одаренных детей.

Вы скажете, что такие учебные заведения наконец появились. Не обманывайтесь, это просто сменились вывески. Тогда он обращался во все возможные инстанции, собрал подписи трех с половиной тысяч деятелей науки, искусства, но оказалось, что такая гимназия никому не нужна.

Теперь он нашел людей, которые готовы взять на себя все расходы, платить учителям высокие оклады. Есть еще в Москве полтора десятка "ненормальных" педагогов, которых можно было бы собрать под крышей гимназии, они не успели уехать за границу. Но нет той самой крыши. И Кирюшин пытается ее "пробить".

Наверное, если сможет не уедет. Тогда повезет Кате: она будет учиться в настоящей гимназии.

Наталия Славуцкая

Источник: Уроки Сольфеджио нелегала Кирюшина. «Russian Courier» № 7, апрель 1991 г.

Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.

Преподаватель Консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.

Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.

Как у всякого выдающегося, нестандартного профессионала и подвижника, его путь отнюдь не был выстлан розами — официозные музыкальные круги его на дух не выносили, завистников и недоброжелателей хватило бы на десятерых.

В музыкальных и педагогических изданиях на эпитеты не скупились — «шарлатан», «дилетант», «блаженный»...

Но эта злоба была бессильной — популярность Кирюшина росла день ото дня, поток учеников не сокращался.

Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал...источник В 70-80-е годы имягремело на весь Союз.Преподаватель Консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.Как у всякого выдающегося, нестандартного профессионала и подвижника, его путь отнюдь не был выстлан розами — официозные музыкальные круги его на дух не выносили, завистников и недоброжелателей хватило бы на десятерых.В музыкальных и педагогических изданиях на эпитеты не скупились — «шарлатан», «дилетант», «блаженный»...Но эта злоба была бессильной — популярность Кирюшина росла день ото дня, поток учеников не сокращался.Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал...

Основной материал со всеми ссылками на просмотр или скачивание найдёте в PDF-книге"Наследие Владимира Кирюшина как спусковой механизм запуска ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА".

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Наследие Владимира Кирюшина как спусковой механизм запуска ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА

В.В.Кирюшин: Музыка для новорожденных и ещё не родившихся детей.

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Для развития навыков сольфеджирования Кирюшиным создано пособие«Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти».

Это пособие, как утверждает автор, основано на 470 наиболее часто встречающихся инвариантах музыкального языка. Основной дидактический принцип пособия — петь не отдельные ноты, а гармонические сочетания...

Интонационно-слуховые упражнения В. В. Кирюшина №1-20

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Интонационно-слуховые упражнения В. В. Кирюшина №21-40

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Интонационно-слуховые упражнения В. В. Кирюшина №41-60

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Интонационно-слуховые упражнения В. В. Кирюшина №61-80

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Ещё 4 ролика будут смонтированы немного позднее.

С уважением - В.Л.