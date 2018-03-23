Уроки Мудрости. Урок пятый. Бог и Я. Часть 1

14 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок пятый. Бог и Я”.



Автор-сказительница – Марина Макарова



Часть 2 https://youtu.be/qkrOfDopUDo



“Сказ о том как Род небесный и Род Земной Ряд да Лад устроили” – http://slavradio.org/article/skaz-o-t…



Беседа посвящена прояснению вопроса о Высшем Начале, которое регулирует и обеспечивает стабильность нашего Мира, предоставляет возможность существования Миру и существованию Человека. Вопрос моно и политеизма, а также восприятие Высшего начала с позиции Человека, мужчины и женщины.

Рассматриваются вопросы соотношения возможностей Человека и высших сил, взаимодействие Человека с Миром и Высшим началом, связь Высшего начала и Человека



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Источник: www.youtube.com