Странности Луны
13:27. 23 марта 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Луна – странный объект и спутник Земли во всех смыслах. Давайте рассмотрим факты подробнее.
1. Луна – естественный объект
Странностей у нашего спутника хватает.
Слишком большой спутник для Земли и совместно с Землей образоваться не мог. Не исключено, что прав А.Степаненко (chispa1707) – это ядро погибшей планеты Фаэтон, осколки которой – пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Но как Земля смогла захватить это ядро на свою орбиту? И ядро должно быть тяжелым. А Луна явно не такой массы. Из этой версии мы переходим к версии об искусственной транспортировке этой планеты к Земле. При этом Луне задали уникальные параметры ее вращения вокруг собственной оси и вокруг Земли (периоды равны).
Есть версия Валентина Павлова, что внутренние планеты Солнечной системы и Луна – раньше были на орбите вокруг Сатурна, его спутниками, ссылка
Лунные кратеры – возможно, не от падения астероидов. Считаю, что это воронки от ее дегазации. Как отверстия в блине, образованные при жарке. Аргумент: практически все лунные кратеры – круговые. Но все метеориты и астероиды не могут падать строго перпендикулярно к поверхность, большая часть будет по касательной и круглых кратеров в таком количестве не будет.
Есть одно но. При очень больших скоростях падения, поверхность твердого тело, с кем сталкивается объект ведет себя не как твердое тело, а как жидкость. Если выстрелить из ружья в воду под углом и заснять процесс на камеру с высокой частотой кадров в секунду, а потом просмотреть с замедлением, то будет видно: образовался всплеск круглой формы.
Об этом же говорят кумулятивные боевые заряды: когда снаряд взрывается на поверхности стальной брони, то скорость и сила перемещения вещества обратной реактивной струи просто расплескивает сталь. Думаю, эту версию не нужно отбрасывать…
Луна отражает свет в полнолуние всей поверхностью видимого диска. А по законам оптики по краям диска должна быть тусклой и еле видимой. Угол падения равен углу отражения – этот закон оптики нарушается Луной. Хотя, ученые выдвигают версию, что все дело в лунном грунте. Это он имеет такие свойства.
Карта дневного излучения Луны на частоте 37 ГГц
Карта ночного излучения Луны на частоте 37 ГГц
Здесь все логично в отражении и излучении после нагрева. Но почему в видимом отраженном свете Луна светит полным диском?
Про поворот видимиого диска Луны против часовой стрелки обсуждали здесь. В комментариях разобрались, что в этом загадки нет. Но докапываться до объяснений не специалисту по этому вопросу бывает не просто.
Либрации Луны при движении по орбите
Есть информация про лунотрясения – сейсмическое колебание лунной поверхности.
Лунотрясения гораздо слабее землетрясений и случаются реже, однако бывают силой до 5,5 балла по шкале Рихтера (землетрясение такой силы может повредить здания). Колебания, вызванные неглубокими лунотрясениями, обычно длятся свыше 10 минут, тогда как колебания, вызванные землетрясениями, длятся всего одну-две минуты.
Изучение Луны сейсмометрами было проведено в ходе космических экспедиций «Аполлон-12», «Аполлон-14», «Аполлон-15» и «Аполлон-16». Но так как сами полеты Аполлонов для многих под вопросом, то и эта информация может оказаться как минимум, неполной, а то и вообще недостоверной.
На Луне присутствуют концентрированные металлические массы создающие гравитационные и магнитные аномалии Луны – «масконы». (По новейшим данным, под лунной поверхностью находятся пять громадных объектов размером от 8 до 22 километров. Некоторые из них были идентифицированы в инфракрасном диапазоне европейским исследовательским спутником «КОСМИК ЛЭБ» в 1999 году
Общеизвестные странности Луны:
- Практически идеально круглая траектория Луны вокруг земли. Практически круглая форма Луны.
- Идеальное совпадение вращения Луны вокруг своей оси и оборота вокруг земли в следствии чего мы видим только одну сторону Луны.
- Идеальное совпадение размера Луны с размером видимого солнечного диска с земли. По этой причине мы видим так называемую корону при солнечном затмении.
- При тех размерах и том удалении от Земли, Луна должна иметь очень низкую плотность, однако глубина метеоритных кратеров указывает на довольно плотный состав, который при таких размерах Луны сделал бы ее намного тяжелее, а значить и расстояние от земли должно было быть большее.
Посмотрите здесь на список запущенных когда-либо аппаратов к Луне, их назначение, достигнутые-не достигнутые результаты и итог. Такое впечатление, что у Луны что-то не так с гравитацией. Столько случаев жестких посадок и утраты аппаратов, невозможности выйти на лунную орбиту, промахи в получении из аппаратов искусственных спутников Луны. Интересен еще факт: 60-70-е гг 20в. – это просто бум какой-то на изучение Луны. Что это? Гонка у СССР и США по покорению нашего спутника? 1976г. – последний полет нашего аппарата «Луна-24». Потом произошло полное затишье до 1990г. Аппаратами Луна было доставлено на Землю около 300 г. Лунного грунта. Было бы больше, если не постоянные неудачи прилунения аппаратов.
На данный момент на орбите Луны в рабочем состоянии остаются LRO, пара спутников ARTEMIS и служебный модуль Чанъэ-5Т1. За 58 лет исследования Луны к ней было отправлено 110 миссий 6 различными странами из который 52 потерпели неудачу.
Здесь рассказ про второй этап изучения Луны уже с участием других стран как Япония, Китай и ESA (Европейское космическое агентство). Но фотографий, а тем более видео поверхности Луны больше не стало. В сети в основном монохромные снимки 60-70-е гг.
Вот интересный факт:
9 октября в 11:31 по UTC 2009 года разгонный блок с остаточной массой в 2305 кг со скоростью около 2,5 км/с врезался в поверхность лунного кратера Кабео вблизи южного полюса, после чего спустя всего четыре минуты… туда же последовал и LCROSS. Причина столь странного распоряжения NASA своими аппаратами была проста: с помощью разгонного блока было поднято облако газа и пыли которое анализировал LCROSS до момента своего столкновения с поверхностью. За всем этим процессом с высоты наблюдал LRO, телескопы на Земле, «Хаббл» и европейский спутник «Odin» (на этот раз всё прошло замечательно и все телескопы зафиксировали вспышки, а с Земли за этим процессом могли наблюдать также астрономы-любители, имевшие телескоп с апертурой в 25 см и более).
Вы где-нибудь видели подробные фотографии Луны, сделанные телескопом Хаббл? Да, еще и такого события, как столконовение космического аппарата с Луной? Или мест посадки Апполонов? С такой деталировкой, что бы ни у кого не осталось сомнений: были ли американцы на луне или нет?! Почему все это не показывают и не декларируют как достижения современных технологий?
Более-менее качественный снимок якобы сделанный телескопом Хаббл
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.softmixer.com/2014/05/blog-post_8275.html
https://geektimes.ru/post/294913/
2. Луна – искусственное тело.
Если сложить все странности Луны, то моногие даже сделают вывод, что это искусственное тело, либо, как минимум ее притащили к Земле. Возможно с орбиты Юпитера, Сатурна, где подобного размера лун много. Планеты земной группы как Венера не имеет спутников, а Марс таких больших не имеет.
Некоторые эзотерики сообщают, что внутри Луны оборудование, которое наводит на землян морок. Глубинная книга Пятибрата, как пример. Но это все недоказуемо.
В заключении рекомендую к просмотру эти ролики. В них странности Луны показаны во всей красе и доступным языком:
Странности Луны, космонавтики, связанной с полетами к Луне озвучены в этом ролике:
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Про цвет Луны:
Сразу вспоминается фильм «Лунный восход»
Источник: sibved.livejournal.com