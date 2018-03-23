Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 марта 2018

Конфликт в Африне отвлек командование «Сирийских демократических сил» (SDF, арабо-курдские отряды) от борьбы с ИГИЛ.

Об этом заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

Два месяца назад Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Одновременно там действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности.

По словам Диллона, SDF, основную часть командования которых составляют курды, передислоцировало в район Африна 1,7 тысячи бойцов.

«Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции (против ИГИЛ*) и оказывать на них давление», — сообщил американский военный по телефону из Багдада.

На этой неделе в США выразили обеспокоенность сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Африне. Так, в Госдепе обратили внимание на то, что из-за угрозы со стороны турецких военных эвакуировали курдов, которые живут в городе.

В свою очередь, в МИД Турции отметили, что операция «Оливковая ветвь» направлена против террористов и не затрагивает мирных жителей. В ведомстве подчеркнули беспочвенность утверждений о том, что операция ставит под угрозу борьбу с ИГИЛ.

Читайте также: Истребитель F-16 разбился в Турции (ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.