Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 марта 2018
- 09:20 Турция мешает нам в Сирии, — «антитеррористическая» коалиция.
- 04:30 Впечатляющие кадры: Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте продолжается (ВИДЕО).
- 01:10 Котёл в Дамаске: Боевики массово покидают Восточную Гуту — подробности (ФОТО, ВИДЕО).
Турция мешает нам в Сирии, — «антитеррористическая» коалиция
Конфликт в Африне отвлек командование «Сирийских демократических сил» (SDF, арабо-курдские отряды) от борьбы с ИГИЛ.
Об этом заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.
Два месяца назад Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Одновременно там действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности.
По словам Диллона, SDF, основную часть командования которых составляют курды, передислоцировало в район Африна 1,7 тысячи бойцов.
«Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции (против ИГИЛ*) и оказывать на них давление», — сообщил американский военный по телефону из Багдада.
На этой неделе в США выразили обеспокоенность сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Африне. Так, в Госдепе обратили внимание на то, что из-за угрозы со стороны турецких военных эвакуировали курдов, которые живут в городе.
В свою очередь, в МИД Турции отметили, что операция «Оливковая ветвь» направлена против террористов и не затрагивает мирных жителей. В ведомстве подчеркнули беспочвенность утверждений о том, что операция ставит под угрозу борьбу с ИГИЛ.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Впечатляющие кадры: Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте продолжается (ВИДЕО)
Российские военные продолжают масштабную операцию по спасению мирных жителей пригорода Дамаска — Восточная Гута. Офицеры Центра по примирению враждующих сторон в САР ведут работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в столичном регионе.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
По созданным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить гражданское население, процесс контролируют бойцы Военной полиции Минобороны РФ и офицеры ЦПВС.
Через гуманитарный коридор в районе н. п. Мухайям Аль-Вафедин только за минувшие сутки вышло 7128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 15131 человек.
В общей сложности с момента создания коридоров и начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российских военных были выведены 94 831 человек.
Жители уже возвращаются в свои дома
Обстановка в охваченной войной Восточной Гуте постепенно стабилизируется. В населённые пункты, освобожденные от бандформирований, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам несколько дней назад. Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулись 6500 человек, которым оказана необходимая гуманитарная помощь российскими военнослужащими из Центра по примирению.
Несмотря на общую нормализацию обстановки, обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов продолжаются. Так, за прошедшие сутки под миномётный огонь попал столичный квартал Аббасин. Террористы выпустили несколько мин. Есть разрушения, жертв среди мирного населения по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать.
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Котёл в Дамаске: Боевики массово покидают Восточную Гуту — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
Исламисты массово покидают пригород Дамаска — Восточную Гуту.
В четверг, 22 марта, началась эвакуация боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» из района Хараста, который джихадисты сдают правительству в обмен на безопасный выезд в провинцию Идлиб. В результате достигнутого соглашения из этого важного района уедут более 2000 боевиков и 6000 членов их семей.
«Из Харасты вышло уже 600 боевиков. Осталось там чуть более полутора тысяч. Как только террористы потеряют Харасту, оборона Джобара лишится смысла. Радикалы стремительно теряют Восточную Гуту. В ближайшее время (месяц) Дамаск впервые за время войны перестанет быть прифронтовым городом», — с места событий сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Со своей стороны исламисты освободили 13 захваченных солдат Армии Сирии, попавших в плен к боевикам АШ в ходе боёв за стратегическую базу военно-транспортного управления в Харасте. Процесс эвакуации членов НВФ контролируется бойцами Военной полиции Минобороны РФ.
Террористы группировки «Файлак ар-Рахман» долго на соглашались на сделку с правительством и не сдавали контролируемые ими кварталы Харасты.
Но вечером в четверг появилась информация, что главари «Корпуса Рахман» согласились на условия прекращения огня, установленные российским Центром примирения в Восточной Гуте.
Местные источники сообщают, что члены «Файлак ар-Рахман» согласны прекратить все операции против Сирийской Арабской армии, чтобы снова начать мирные переговоры с официальным Дамаском.
Армейцы требуют, чтобы боевики ФАР согласились с требованиями правительства или эвакуировались в Идлиб.
Третья и самая крупная в Восточной Гуте группировка — «Джейш аль-Ислам», контролирующая город Дума, также ведёт переговоры с САА. Говорят, что она не собирается покидать свои позиции и эвакуироваться в Идлиб, т. к. имеет большие разногласия с группировками, входящими в исламистскую коалицию «Хайат Тахрир аш-Шам». Боевики твердо намерены остаться в Думе. Но условия сделки сейчас обсуждаются с официальным Дамаском.
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