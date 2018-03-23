Россия закрыла украинскую границу: Киев сообщает о коллапсе

В украинских средствах массовой информации появились сообщения об ужасном коллапсе, который поразил пункты пропуска на границе Украины с Россией. Грузовые автомобили из Украины не могут проехать пункты пропуска. И причиной возникновения этой ситуации, по утверждениям украинских журналистов, являются действия российских властей.

Если верить публикациям в украинской прессе, российские власти решили ограничить проезд транзитных грузов, следующих по территории РФ в третьи страны. Это вызвало большое скопление фур, следующих из Харьковской и Сумской областей. На КПП «Гоптовка» в Харьковской области в очереди стояло 45 грузовиков. А хвост из фур, собравшихся на ПП «Екатериновка» на Сумщине, насчитывает 35 машин.



Источником информации об ограничении пропуска украинских транзитных грузов является Погранслужба Украины.



В сообщении Госпогранслужбы отмечается также, что в России объясняют эту ситуацию программным сбоем у российских таможенников на участках в Белгородской и Воронежской областях, граничащих с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины.



В связи с этим украинские пограничники рекомендуют перевозчикам отказаться от пересечения украинско-российской границы на указанных участках.



Взгляд из России



По информации ЦТУ Российской Федерации (таможенной службы), все КПП на границе работают в штатном режиме, украинские автомобили пропускаются, как обычно. Никаких особых очередей и задержек нет, а программное обеспечение в нормальном состоянии.



В сложившейся ситуации нет ничего необычного. Разумеется, на границе есть очереди. Это всегда было, есть и будет. Мне трудно судить, 35 машин в очереди – это много или мало? И было там 35 машин или 5?



Тем более что подобный переполох вокруг ситуации на границе поднимается не впервые.



В феврале украинская Погранслужба сообщила, что на российском пункте пропуска в Белгородской области произошла поломка оборудования для досмотров, из-за чего с украинской стороны образовалась очередь из ста грузовиков.



4 марта 250 фур скопилось в месте, где трасса Киев – Москва пересекает границу. Оказалось, что украинская сторона остановила пропуск машин из-за сильного снегопада.



Так что 35 грузовиками, стоящими в очереди на границе, нас не удивишь. А для чего был поднят весь этот шум украинскими пограничниками? Не знаю.



Как говорил Николай Дроздов в телепередаче «В мире животных»: «Какие забавные милые создания! Давайте просто за ними понаблюдаем».