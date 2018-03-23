В этой подборке опубликованы три статьи о главной причине: всех наших хронических болезней, ранней инвалидности, преждевременной старости и несвоевременного ухода в мир иной.

01. Профилактика, обязательная для всех или Не дай себе засохнуть.

17.10.2010 | Автор Борис Северюхин

Одним из самых главных факторов, обеспечивающих здоровье, является постоянная борьба с НЕПРОИЗВОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ (хроническим гидродефицитом) организма.

Дело в том, что после 20-25 лет, в связи с завершением формирования взрослого организма, тормозится воспроизводство гормона роста, и у человека постепенно снижается ощущение жажды.

Соответственно уменьшается и потребление воды, пока клетки похожие, в норме, на сочные сливы, не станут, подобны сморщенному черносливу.

В старости, дефицит воды в организме, может достигать 3 – 6 литров. Если человек не знает об этом, то его жизнь, как правило, протекает именно по такому сценарию.

Хронический дефицит воды в организме влечёт за собой разнообразную болезненную симптоматику, расцениваемую традиционной медициной как самостоятельные заболевания.

Все эти болезни лечатся врачами всех специальностей, с назначением различных, часто специфических, лекарственных препаратов – ксенобиотиков, отравляющих обезвоженный организм.

Как сказал один из юмористов, «проблемы зарождаются медленно, зато размножаются очень быстро» и в этом горе тех, кто не знает или пренебрегает знаниями, о хроническом обезвоживании.

Больной может лечить разные заболевания у нескольких врачей узкого профиля, апричина одна, общая для всех этих болячек – хроническое обезвоживание.

При этом, повторяю, он горстями употребляет лекарства, которые обладают помимо прямого лечебного действия, массой побочных эффектов, способных вызывать различные осложнения, вплоть до состояний, граничащих со смертью, да и чего греха таить – смертельных!

И все это на фоне дегидратации организма, когда выделительная функция, всех отвечающих за очищение от шлаков, органов и систем, значительно снижена, а на более выраженных стадиях и совсем ущербна!

Вот теперь и прикиньте кому нужно такое лечение?

Незнание или недопонимание врачами феномена хронического обезвоживания, объясняется еще и тем, что официальному здравоохранению, ориентированному на тесное взаимодействие с фармацевтами – олигархами, нет смысла раскрывать простые «тайны» оздоровления.

Тысячи аптек, расположенные с частотой соизмеримой лишь с количеством гастрономических точек, говорят сами за себя.

И если дело торговли лекарствами приносит их хозяевам гарантированные сверхприбыли, кто же из коррумпированных воротил посмеет отказаться от такого бизнеса.

Вам очень повезет, если в момент прочтения этих строк, полученная информация, применённая на практике, позволит Вам избавиться от хронического дефицита свободной воды в организме и отрицательного воздействия «волшебных» аптечных ядов.

Давайте попробуем вместе оценить значимость воды в осуществлении крайне важных для организма функций.

1. Вода – транспортёр для клеток крови, эритроцитов, приносящих кислород для свершения обменных процессов во всех клетках организма и уносящих от них углекислый газ, и лейкоцитов – стражей иммунитета.



2. Вода РАСТВОРИТЕЛЬ и переносчик минералов и разнообразных питательных веществ, также необходимых всем клеткам организма.



3. Свободная вода, наполняя кровяное русло, обеспечивает необходимое для нормальной жизнедеятельности, артериальное кровяное давление. Ее дефицит всегда приводит к экстракции воды из клеток и межклеточной жидкости и к свертыванию нормальных обменных процессов в клетках, а также к развитию гипертензии (повышению АД).



4. Вода, проникающая в клетки через «шлюзы», так называемые насосы, генерирует электрическую и магнитную энергию, обеспечивающие силу жизни.



5. Вода является важнейшим элементом терморегуляции – системы охлаждения организма (пот) и системы обогрева (электризация) тела.



6. Дефицит воды, снижая энергетику организма, заставляет организм включать компенсаторные механизмы, что приводит к выведению кальция из костей, развитию остеопороза, повышению холестерина в крови, раннему развитию атеросклероза и его грозных осложнений. Если же на этом фоне пациенту назначают препараты для снижения холестерина, то прогноз становится совсем неблагоприятным, поскольку холестерин в данной ситуации, необходим для образования витамина Д. Витамин Д, в свою очередь, обеспечивает утилизацию свободного кальция, покинувшего кости и снабдившего организм недостающей энергией. Нехватка витамина Д, способствует потере кальция, выведению его через почки, и к образованию камней в них.



7. Вода связующее средство, соединяющее твердые компоненты в мембранах клеток (оболочках), являющихся их персональным защитным барьером.



8. Вода, разжижая кровь, улучшает ее циркуляцию в артериальных сосудах, что особенно важно для сердца и мозга. Значительно снижается риск тромбообразования и полной закупорки просвета сосудов, а значит инфарктов и инсультов.



9. От воды зависят все функции мозга и нервной системы. Мало того, что мозг на 70 -80% сам состоит из воды, вся его деятельность – мышление, производство нейромедиаторов и мозговых гормонов, без воды невозможна. Всем известно явление солнечного или теплового удара, когда в результате нахождения на солнце с непокрытой головой или при высокой температуре и сильной влажности наступает грозное состояние, граничащее со смертью или вообще летальный исход. Своевременное употребление нескольких стаканов воды и перенос в тень, вернут человека к жизни. Достаточное поступление воды, предотвращает стресс, тревогу и депрессию, восстанавливает нормальный сон.



10. Без достаточного поступления воды, страдают межпозвонковые диски, превращаясь из амортизирующих водяных подушек, в уплощенные плотные образования, подверженные деформации, с «выходом» за пределы позвоночного столба. В результате этого может происходить сдавливание спинного мозга, кровеносных сосудов и нервных корешков,что проявляется болями, нарушением чувствительности и двигательной функции. В силу этих причин страдает и работа внутренних органов. Комплекс этих нарушений вызывают массу неприятных ощущений и отдалённых последствий. «Прогрессирование» патологии приводит к ускоренному износу межпозвонковых дисков, вплоть до полного их стирания. Хрящи позвонков начинают соприкасаться между собой, травмируются и затем полностью разрушаются. Позвонки сплющиваются и срастаются между собой, вызывая деформацию и тугоподвижность позвоночника. Такая болезнь приводит к инвалидности и называется спондилёз.



11. Обезвоживание приводит к накоплению токсических отходов в тканях, жировых отложениях, суставах, печени и почках, мозге и коже. Вода обеспечивает расчистку этих вредных завалов.



12. Обезвоживание приводит к отсутствию полового влечения и импотенции, из-за нарушения функции половых желез и сокращении выработки гормона тестостерона.



13. Вода – лучшее средство для похудания, ибо человек, регулярно употребляющий воду в достаточных количествах, никогда не перепутает чувство жажды с чувством голода и не начнет пичкать себя лишними калориями.



14. Вода позволяет избавиться от вредных привычек, освободится от тяги к кофеину, алкоголю и некоторым наркотикам.

Это далеко не полный список настоящих подвигов воды в организме, а лишь главные моменты, без которых жизнь просто невозможна!

Процесс старения – процесс потери влаги организмом

скачать

02. Вода и жизнеобеспечение

20.10.2010 | Автор Борис Северюхин

Когда в организме не хватает воды, ее дефицит в кровеносном русле заставляет организм изыскивать всевозможные резервы для стабилизации артериального давления и поддержания должной консистенции крови.

Организм, в процессе жизнедеятельности, постоянно теряет влагу (при потении, дыхании, физиологических оправлениях).

Если же с годами его потребности в воде не полностью удовлетворяются из внешних источников, то первыми начинают страдать менее важные структуры и органы организма, в частности соединительная ткань, (основная составляющая мышц, суставов и костей), а затем и другие ткани и органы.

Проблемы кровообращения в организме решаются на 66% за счет потери влаги клетками, 26% за счет поступления воды из межклеточной жидкости и лишь только 8% за счет компенсаторных возможностей самого кровяного русла – спазма капилляров на периферии.

Как ни странно, но фактору внутриклеточной нехватки воды, наша ортодоксальная медицина не уделяет практически никакого внимания.

В результате приспособительных реакций, состав крови меняется не настолько, чтобы отследить дефицит воды даже с помощью клинических анализов, хотя это в принципе и возможно.

Зато этот дефицит четко отслеживают наши многочисленные суставы, извещая о собственной засухе, всевозможным дискомфортом.

Центральная нервная система (ЦНС) – головной и спинной мозг, сердце, печень, почки, органы желудочно – кишечного тракта (ЖКТ) и эндокринные железы, на первых порах, не испытывают заметного дефицита.

В дальнейшем же, при хроническом обезвоживании очередь доходит и до них, что сопровождается новыми симптомами и новыми визитами к врачам.

Таким образом, мы видим, что хронический недостаток воды в организме проявляется полиморфной (различной) симптоматикой, которая проявляет себя все жестче по мере нарастания обезвоживания.

Незнание этого факта делает человека хроническим больным, затем инвалидом и гораздо раньше приводит его к печальному исходу.

Поэтому обезвоживание лучше предотвращать, чем ждать пока наступит время с ним бороться.

Желательно, чтобы все клетки тела продуктивно выполняли свою физиологическую функцию. Это возможно только при постоянном достаточном насыщении организма водой и недопущении чувства жажды.

Организму гораздо легче разобраться с излишками воды, чем страдать от ее нехватки и выдавать ее ограниченными порциями жизненно важным органам, жертвуя интересами менее значительных функций организма.

Известный американский врач и ученый иранского происхождения Феридун Батмангхелидж сделал открытие.

Он доказал, что тканевой гормон гистамин, являющийся, с точки зрения современной медицины главным пусковым элементом всех аллергических реакций и заболеваний, на самом деле является нейротрансмиттером, отвечающим за регуляцию воды в организме и противостоящий обезвоживанию.

Гистамин, участвующий во всех дегенеративных и воспалительных процессах, играет выраженную роль в возникновении боли, как индикатора жажды.

Гистамин выступает в роли «заместителя» воды и при ее выраженном дефиците пытается включить все компенсаторные механизмы организма, с целью ее максимального сохранения, что часто проявляется серьезными болезненными проявлениями.

В частности, запор, является ярчайшим признаком обезвоживания. Толстый кишечник «выжимает» из каловых масс всю воду, лишая себя естественной смазки для комфортной эвакуации своего содержимого.



А бронхоспазм при заболеваниях легких? Это тоже ничто иное, как компенсаторная реакция организма на удержание влаги, выделяемой легкими при дыхании.



Вспомните пар выходящий изо рта, в холодное время года. Это влага, которую мы теряем постоянно. В течение суток, с дыханием, мы выделяем до 1 литра воды.



Боли при стенокардии – тоже следствие хронического обезвоживания. Дефицит свободной (не связанной) воды, приводит к повышению вязкости (плотности) крови и её кислотности.



Этому способствует и снижение функции почек (уменьшении кол-ва выделяемой мочи). Моча становится темной и кислой. В результате нарушения обменных процессов в клетках и замедления выделительной функции почек, развивается ацидоз.



Густая и кислая кровь, с силой выталкиваемая сердцем в аорту, коронарные и другие крупные артерии, вызывает потертости и микроскопические повреждения интимы (внутренней оболочки) артериальных сосудов.



Этот фактор способствует развитию атеросклеротических бляшек, в том числе, и в венечных артериях сердца.



Чем выше артериальное давление, тем больше повреждаются артериальные сосуды (а АД тем выше, чем сильнее выражено хроническое обезвоживание).



Нарастание повреждений, с накоплением в них холестерина и кальция, влечет за собой в дальнейшем, увеличение объема атеросклеротических бляшек, и сужение просвета сосудов.



Возникает ситуация, когда густая, вязкая кровь на фоне любого спазма коронарных артерий или повышенной потребности миокарда в кислороде, в результате физической нагрузки, может вызвать образование тромба, перекрывающего просвет сосуда и, как следствие, омертвление ниже лежащих тканей сердечной мышцы (инфаркт миокарда).



В таких случаях, возникает гипоксия (кислородная недостаточность) миокарда, что проявляется болями в области сердца и за грудиной. Эти, так называемые, ангинозные боли, прозванные медиками «криком голодающего миокарда», и есть стенокардия.

Необходимо понимать, что все процессы в организме взаимосвязаны, и масса проблем, обусловленная хроническим обезвоживанием, без коренного изменения сложившихся стереотипов, будет, медленно, но верно, нарастать и сведет вас в могилу гораздо раньше, отведенного Богом срока.

Гистамин подсказывает человеку о дефиците воды в организме появлением боли.

Жажда, как таковая, ощущаемая нами в полости рта, должна устраняться минимум двумя стаканами воды.

Появление летучих болей в суставах, связках, мышцах или позвоночнике – прямые признаки дефицита воды.

Вода является естественным антигистамином и обладает несравнимо более эффективными противоаллергическими свойствами, чем большинство медикаментозных средств.

У всех искусственных препаратов есть серьезные побочные эффекты, у воды же их нет.

Схематично, последствия нарастающего в течение жизни хронического обезвоживания, можно выразить следующим образом:

Нарастающее хроническое обезвоживание → нарушение энергетических и обменных процессов в клетках → зашлакованность организма → полиморфная симптоматика ( пограничные состояния ) → дегенеративные заболевания ( локальные, системные, общие) → осложнения дегенеративных заболеваний (нарушение функции, инфаркты, инсульты) → инвалидизация → падение иммунитета, переходящее в иммунодефицит → множественные инфекции, злокачественные новообразования → истощение организма (амилоидоз, метастазирование) → преждевременный летальный исход.

Зная первоисточник наших проблем, и постоянно борясь с самим собой, своей памятью и своей ленью за его искоренение, Вы сможете добиться торможения хронических патологических процессов, затем определенной малосимптомной стабилизации их, и, наконец, периода разрешения (поворота вспять) ВСЕХ ВАШИХ БОЛЯЧЕК!

Для этого нужны:

- полное понимание того, что ты делаешь,



- определенная настойчивость в освоении новых реалий жизни, перерастающая в фанатизм борьбы за свое доброе здоровье и активное долголетие,



- бесконечная вера в достижение поставленной цели и, конечно же, радость от ее реализации.

Как ПРОСТО... Держать в норме ДАВЛЕНИЕ.

скачать

03. Остеохондроз. Главная причина.

28.11.2010 | Автор Борис Северюхин

Здравствуйте дорогие мои читатели!

Сегодня темой обсуждения станет остеохондроз – распространённое заболевание, и в первую очередь, позвоночника.

Слово остеохондроз у всех на слуху. Этот диагноз скрывает за собой массу заболеваний, о которых врачи либо не знают, либо не хотят напрягать мозги, чтобы разобраться с проблемами больного.

Скорее всего и то и другое нашим медикам не чуждо.

Диагноз остеохондроз – и причина и ширма многих заболеваний.

Но сегодня я не хочу рассматривать врачебные ошибки. Истинный остеохондроз позвоночника как раз и является причиной многих заболеваний, которые вторичны по отношению к нему.

Что такое остеохондроз позвоночника? Это дегенеративное заболевание связок, хрящей и межпозвонковых дисков, проявляющее себя различной симптоматикой.

Остеохондроз - это как правило системное заболевание связочно-суставных образований человека.

Основной составляющей связок, суставных капсул, хрящей и, в какой-то мере, межпозвонковых дисков является соединительная ткань.

Её поражение как раз и лежит в основе развития патологии. Соединительная ткань, в той или иной степени, является структурным элементом практически всех образований человеческого организма, образуя так называемую строму (основу), чем-то напоминающую тонкую канву, на которой формируются другие ткани.

Наибольшее её количество содержится именно в связочном аппарате и хрящах суставных поверхностей. В чём же причина болезни соединительной ткани?

Главная причина её болезненного состояния – непроизвольное хроническое обезвоживание организма.

Для многих не понятна эта терминология, и “официальные спецы от суставов” , могут со мной не соглашаться, но, несмотря на это, я постараюсь раскрыть вам “тайны” этого явления.

После 25 лет выработка гормонов роста в организме неуклонно падает. Заканчивается формирование (рост) всех органов и систем. Снижается потребность в строительных ресурсах.

Наступает некоторая биологическая стабилизация, обеспечивающая человеку ведущему нормальный образ жизни 15-20 лет стабильного существования. Далее себя активнее начинают проявлять процессы, так называемого катабализма (угасания обменных процессов).

И на этой стадии своего существования человеку необходимо принимать ряд серьёзных мер для торможения этих процессов.

Равновесие анаболизма (рост, развитие) и катаболизма (угасание, распад), обеспечивает человеку активное долголетие.

Поддержка нормальной физиологии внутренней среды (гомеостаза), на постоянной основе, решает вопросы их гармонизации.

Об этом никто и никогда не задумывается. Везде и всегда нам дают возможно правильные рекомендации – о борьбе с гиподинамией, физ. упражнениях, правильной осанке и т.д., но вы должны понимать, что это все вторично.

Первичен – гомеостаз.

Непроизвольное хроническое обезвоживание или хронический гидродефицит, как следствие падения производства гормона роста – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА старения соединительной ткани и дегенерации межпозвонковых дисков.

Человек начинает пить меньше жидкости, чем ухудшает обменные и энергетические процессы в клетках. Создаются условия для развития заболеваний.

Что происходит в организме при непроизвольном гидродефиците? Давайте вспомним физиологию.

Человек постоянно теряет влагу (физиологические оправления, потоотделение, дыхание). При постоянном дефиците потребления влаги, человек начинает “усыхать”:). Но ему необходимо поддерживать нормальное функционирование своих жизненно важных органов и систем.

Мозг, вес которого составляет 1/50 веса тела, требует себе 20% всего объёма циркулирующей в организме крови, на 94% состоящей из воды. Кровь, посредством эритроцитов, несет мозгу, в первую очередь, кислород, без которого его деятельность”сворачивается” за 8-10 минут.

Требуют к себе большого внимания и другие важные органы: сердце, печень, почки, эндокринные железы.

Для поддержания нормальной функции крови и всего кровообращения (гемодинамика, артериальное давление), организму приходится заниматься перераспределением воды внутри организма.

Система кровообращения, за счет осмоса, “вытягивает” жидкость из межклеточной жидкости и клеток.

Потеря жидкости клетками ухудшает в них обменные процессы и ведёт к падению их энергетики. Нарастая, длительный гидродефицит усугубляет неблагоприятное существование клеток, что приводит их к болезням и преждевременной смерти.

Самой уязвимой является менее дифференцированная соединительная ткань, главная составляющая суставов, связок и сухожилий.

Вот почему при хроническом гидродефиците суставы поражаются в первую очередь. Длительное обезвоживание приводит к дегенерации соединительной ткани и различным серьезным заболеваниям.

Больше всего суставов находится в позвоночнике – остове нашего тела. Межпозвонковые диски представляют из себя амортизационные “подушки”, насыщенные водой, соединительно-тканные образования, не имеющие своей системы кровообращения.

В течении дня, когда человек находится в вертикальном положении, из межпозвонковых дисков, под тяжестью веса тела, идет “выпрессовка” воды. Разница в росте человека, между утренним и вечерним замерами, может составлять несколько сантиметров.

Ночью, в горизонтальном положении, в состоянии расслабленности, когда вертикальная нагрузка на позвоночник отсутствует, создаются условия для его восстановления. Для этого в организме должна присутствовать свободная, не задействованная в биохимических процессах вода.

Диски “подсасывают” свободную воду за счет осмоса и восстанавливаются до прежних размеров.

Если выпивать на ночь, на постоянной основе, 250-300 мл. хорошей, лучше структурированной воды, то дегенерации дисков НЕ БУДЕТ!

При хроническом гидродефиците, происходит”сплющивание” межпозвонковых дисков, их уплотнение и выпирание за пределы тел позвонков, как кнаружи, так и внутрь, в спинно-мозговой канал.

Появляются межпозвонковые грыжи, которые нарушают питание и трофику. Ущемляются сосуды и нервы, проявляющиеся сильными болями и онемениями. Может наступить нарушение двигательной функции конечностей и функции внутренних органов.

Я думаю, что свою мысль в отношении главной причины остеохондроза, я сумел до вас донести.

Это эксклюзивная информация, которую Вы вряд ли где найдёте, поэтому хотелось чтобы её содержание задержалось у Вас в голове.

На сегодня всё. Статья получилась объёмной и я очень рад тому, что у вас хватило терпения дочитать её до конца.

Источник

P.S.

Если вы ещё не определились с выбором фильтра для очищения воды, то могу порекомендовать свой, уже годичный опыт, получения необходимой воды через фильтр, сделанного по российской технологии "Водный Доктор".

вот почему я остановился на этом фильтре...

Впервые в мире реализовано компактное, переносное водоочистное устройство, в котором повторены в миниатюре все основные технологические стадии очистки, применяемые в стационарных и профессиональных станциях водоподготовки.



В одном маленьком приборе собраны практически все возможные способы очистки воды:



1. Методы осаждения.



2. Осветление воды.



3. Мембранные технологии.



4. Аэрация и обезжелезивание воды.



5. Обеззараживание и окисление воды.



6. Сорбционные методы и адсорбция.



7. Кондиционирование и коррекция питьевой воды.



8. Энергетическое структурирование.



По размерам "Водный Доктор" можно сравнить с блокнотом или книжкой средней величины. Габариты базовых блоков: 185х175х30 мм или 220х110х10 мм, а вес - 350 г. и 100г.



Он достаточно производителен и вполне сравним с другими бытовыми фильтрами питьевой воды. Процесс фильтрации может прерываться или идти непрерывно, а мощность базового фильтра, возможно, увеличить путем батарейного соединения нескольких элементов.



Да еще ко всему, не требует подключения к водопроводу и электрической сети. Он работает полностью автономно.



Технология "Водный Доктор" по степени очистки сравнима только с обратным осмосом, но при этом лишена недостатков этой известной технологии (перефильтрация, обессоление, разбалансировка всех параметров питьевой воды).



Очищенная вода при этом остается полноценной, природно-структурированной, электролитной, слабоминерализованной, она идеальна для питьевых нужд.



Впервые в практике водоочистки, удалось скорректировать и привести показатели очищенной воды к параметрам, близким к жидким средам живого организма, таким как водородный показатель (рН - влияет на кислотно-щелочное равновесие основных жидких сред организма), окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), коэффициент поверхностного натяжения (КПН), дифференционно-фазовое состояние (структура воды) и др.

подробнее в этом ролике...

«Водный Доктор» - чистая питьевая вода при любых условиях

скачать

Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"