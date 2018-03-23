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Почему мы больше не уважаем Запад

09:37. 23 марта 2018 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

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Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня"

 

Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76 процентов Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95 процентов населения. Оставив либеральным идеям убийственные пять процентов.

И виноваты в этом вы, май вестерн френдз. Это вы включили в нас режим "русские не сдаются".

Я давно говорила вам: найдите уже нормальных советников по России. Гоните в шею этих дармоедов. Своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов (включая инвалидов), своими скрипалями и показным наплевательством к базовым либеральным ценностям вроде презумпции невиновности (при этом оно у вас лицемерно соседствует с насильственным насаждением в ваших собственных странах ультралиберальных идей), своими припадочными массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет-таки в России, а не в Голливуде, своим поствыборным бардаком — что в Штатах, что в Германии, что в Brexit-зоне; своей травлей RT, которому вы не можете простить, что он воспользовался вашей свободой слова и показал всему миру, что пользоваться ей, оказывается, нельзя, что эта свобода не для пользы, а для красоты придумана, как какая-нибудь хрустальная швабра — издалека-то сверкает, но для чистки ваших конюшен наглухо не годится — всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать. Вас и ваши соу-коллд-ценности.
Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим.
Мы вас больше не уважаем. И всех, кого вы у нас поддерживаете. И заодно еще тех, кто у нас поддерживает вас. Отсюда искомые пять процентов.

 

И виноваты в этом вы сами. Западные политики и аналитики, газетчики и разведчики.

Наш народ вообще много чего способен простить. Но мы не прощаем высокомерия. Впрочем, как и любой нормальный народ.

Единственной пока еще остающейся среди вас империи стоило бы поучить историю своих союзников — бывших империй. И то, как они свои империи профукали. Исключительно благодаря своему высокомерию.

White man's burden, my ass.

Но единственная остающаяся у вас империя историю не уважает, преподают ее там из рук вон, и кончится это так, как всегда кончается в таких случаях.

А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили.

Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками.

 

Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя вообще-то они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм.

А ведь многие из нас действительно либералы. Я, например.

Обтекайте теперь, чего уж там. Это теперь надолго.

Метки: мнение
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