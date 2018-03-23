Мировая властная иудейская монополия подходит к концу

Вот и в Луганске русские ребята успели перехватить иудейский заговор, иначе, вслед за сдачей Луганска, атаковали бы и Донецк – была бы масса трупов и крови. В Луганске поняли: надеяться больше не на кого, только на себя и на Бога, ибо Путин – не бог. Он пока не всё может…

Хочется верить – и этому есть основания, что гладко эта спецоперация у ребят «не прокатит». Как ранее не сложилось, в самый последний момент, прибрать к рукам Крым украинский. А ведь подготовлено и оговорено со всеми заинтересованными структурами Украины и её ядерного соседа было практически всё. Но, как это часто бывает с русскими, не перевелись ещё богатыри на земле Русской! Настанет время, и мы вспомним поимённо русских офицеров, нашедших в себе мужество не выполнить приказ мировой Закулисы, вернувших Крым России на свой страх и риск. И некоторые из них – ценой собственной жизни…

Как известно, 22 ноября 2017 года в США прошёл мировой еврейский конгресс, на котором принято решение считать Крым юридически российским, но форсировать проект Крымской Калифорнии, который в 20-м веке евреям не дал реализовать И. Сталин. Кстати, на конгрессе присутствовали и раввины от РФ, и раввин из Севастополя. Можно смело предполагать, учитывая, что Крым – не резиновый, что нынешних коренных жителей постепенно будут выдавливать с Полуострова под различными предлогами, а еврейским переселенцам из США и Израиля будут предоставлены льготные условия и бесплатные кредиты для «освоения новых земель».

Евгений Примаков был израильским наместником в России, сменившим Лазаря Кагановича, продержавшегося на этой «должности» аж до 1991 года…

По пророчествам Луганского старца Филиппа, жившего ещё до революции 1917 года, и предсказавшего революцию и войны, относительно наших времён сказано: всё Восстановление Руси начнётся именно из Луганска. Знающие это люди в 2015 году икону Филиппа Луганского из России отправили в Стаханов, к Дрёмову, и, хотя того убили, но отмечено: где икона эта появляется, там ситуация начинает материализовываться.

Вот и мировой еврейский синедрион вдруг зашевелился оттого, что их «махина» начала давать сбой. В планах мирового еврейского синедриона, озвученных Киссинджером, было в 2018-2019 годах переселение граждан Израиля на территорию СНГ – и в основном на земли Донбасса. А территории Израиля должны были быть возвращены арабам, ибо, во-первых, Израиль создавался для борьбы с СССР и свою роль сыграл.

Во-вторых, – не падайте! – но Израиль зарегистрирован на базе Русского Императорского Православного Общества, которое сегодня возглавляет С. Степашин, и он, как фактический руководитель Израиля, определит ему место в Крыму и на всей территории Новороссии!

В-третьих, свой Соломонов храм евреи, по сути, уже построили в Москве, прикрыв его название Храмом Христа Спасителя, который на самом деле отношения к РПЦ не имеет, поскольку зарегистрирован как собственность ООО ЧОП «Колокол».

Поняв, что так просто Новороссию уничтожить не удастся, иудеи начали срочно переделывать свои планы и в отношении РФ, естественно не в пользу коренного населения.

И вот тут – самое интересное.

С 29-го ноября по 4 декабря в Москве именно иудеи становятся инициаторами созыва срочного архиерейского собора – по главной для них «Царской теме», и по «дозахоронению двух трупов», ведь из-за информации о спасении Сталиным царской Семьи, у жидов всё повисло в воздухе!

Ротшильды за 26 лет вложили десятки миллиардов долларов в т.н. «царскую тему», и были уже в одном шаге от прикарманивания всех денег Российской Империи в лице Царя Николая-2 – через водружение на престоле самозванки «дома Романовых» Марии Гогенцоллерн и её отпрыска Георгия. Отступать захватчикам некуда, потому еврейское руководство московской патриархии идёт на такой шаг – под давлением из Лондона.

И потому становится ещё более острой и актуальной вышедшая наружу правда о Тайне Спасения Царской Семьи, опубликованная во многих отечественных и зарубежных СМИ.

От народа России скрывают, что на этот собор приедут епископы из Англии, которые будут предлагать вместо провалившегося проекта с Машей Гогенцоллерн – своих претендентов, в том числе и Майкла Кентского! 4 декабря на архиерейский собор прибудет и Президент РФ. Не исключено, что там и будет озвучена нижеследующая информация.

От лица «умершей» осенью прошлого года Елизаветы-2 в ООН заявили:

«Королева Елизавета Великобритании 16 марта 2017 года предъявила права на Российскую Империю (СССР), на основании Договора между Иваном Грозным и Королевой Елизаветой Английской (который якобы похитили из архивов РФССР в 1917-1918 годах).

По одной версии: на основе этого Договора, либо по другой версии – по просьбе прибывшей в Лондон вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны (Дагмары), матери Николая-2, (которая на тот момент знала, что сын и его семья живы, но власть у них практически отобрали) и его родной тёти – ГеоргV, племянник вдовствующей Императрицы и двоюродный брат Николая-2, при кураторстве Эдварда Ротшильда, тайно принял права Суверена над Российской Империей (далее РИ) 17 марта 1917 года и создал в Лондоне в 1918 году управляющую структуру РИ, в лице тайно провозглашённой Еврейской Российской Республики, которая в свою очередь, учредила и управляла РФССР в Российской Империи!

Звучит как бред, но британцы предъявили в ООН документы. И помните – первым Декретом В.И. Ленина как раз и был декрет «О свободе еврейского народа»…

Далее, РФССР при помощи Сталина преобразовалась в РСФСР, а затем в СССР и «отбилась от рук», что явно нарушало планы хозяев! Но Георг V уведомил в 1921-1922 годах Лигу Наций о своём детище и о своих тайных манёврах.

Потом была II-я Мировая Война, и в 1945 году воевавшие с Германией страны признали СССР суверенной территорией.

17 марта 1991 года, Михаил Сергеевич Горбачёв (в СМИ неоднократно указывалось на его прямое родство с Николаем 2-м, как сына одной из дочерей последнего) провёл референдум, на котором граждане СССР объявили о том, что, фактически, прекратила действие брежневская еврейская конституция 1976 года, державшая в крепостном праве граждан СССР, и что теперь они суверены, получив по факту права и законную власть Суверенов над Российской Империей (СССР).

И, как только 16 марта 2017 года Английская Монархия, именем английской королевы, заявила свои права на Российскую Империю (СССР), правовой комитет ООН напомнил, что Договор об объединении Британии и Российской Империи не отменён, и Британия должна соблюдать взятые на себя 17 марта 1917 года обязательства – и в 2017-18-м годах, войти (по истечению 100 лет) в состав нового государства Великобритания-Российская Империя (СССР), причём как автономная провинция, с долей влияния управления 15%, а Российская Империя (СССР) с долей – 85%, как указано в договоре XVI века!!!

Именно поэтому и отравили Виталия Чуркина, который готовил доклад о ФРС и о солидной доле в нём России, чтобы этот вопрос не был поднят раньше Британского!

Так что в 2018 году, заканчивается право тайной Лондонской Еврейской Российской Республики – создавшей и нынешнюю РФ с Ельцыным, во главе с Гендиректором Медведевым Д.А., и она будет юридически ликвидирована, как и учреждённая ею Российская Федерация!

Вот она – та самая агония «ига жидовского» в действии, которую предсказывали наши православные пророки. Но они же предсказали и кончину этого «ига». Потому-то именно тайна спасения Царской семьи сможет уничтожить «иго жидовское».

А те евреи – чиновники, силовики, депутаты и священнослужители, которые «ставили» на Машу Гогенцоллерн, окажутся в полном пролёте, хотя пролетит, видимо, и сама РФ с выборами. Которых не будет.

А выход из трагической ситуации для страны и для нашего народа подготовлен: мы с вами – Суверены и наследники нашего Великого Отечества – СССР-Российской Империи, избравшие этот путь в марте 1991 года.



А там и правда раскроется – о героях, вышедших из тени, о предателях собственного народа, и о тех безграничных возможностях России, на которые намекал Владимир Путин…





Сергей Жиленков,

26.11.2017