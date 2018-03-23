Макмастер должен уйти

Картинку давно пора обновить – ибо число тех, кто хотел, чтобы Асад ушел, но вместо этого ушел сам, продолжает увеличиваться. А скоро ведь и Маккейн помрет.Относительно нового советника Трамп, то .это достаточно упоротый неокон, хотя Болтон предпочитает позиционировать себя как "реалистичного консерватора", но ему периодически напоминают, что он был фактическим рупором наиболее упоротой части "Банды Чейни", когда администрация Буша-младшего делала ставку на открытые агрессии, как способ поддержать американскую гегемонию. Болтон был одним из тех, кто открыто поддерживал израильское лобби с его мантрой про необходимость ударов по Ирану, а также всячески оправдывал агрессию США в Ираке.Его отличие от обычных неоконов, с точки зрения Болтона, заключалось в том, что при Буше, американские гегемонисты стремились всюду для обоснования своих действий приплести божественную предопределенность американского господства и мессианскую идею о том, что Америка выполняет великую миссию засева демократии. Болтон же открыто называл это чепухой и указывал на то, что США таким образом просто отстаивает свои интересы по принципу "Это выгодно Америке, значит это правильно".При Обаме такие персонажи оказались задвинуты на обочину Вашингтонской политики, но при Трампа снова по всплывали. Сначала новая директор ЦРУ, которая заведывала пытками в секретной тюрьме во времена Буша-младшего, а теперь и осколок "Банды Чейни" подъехал.В отношении России взгляды Болтона не сильно отличаются от взглядов Макмастера, так что для нас это мало что меняет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com