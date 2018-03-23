Макмастер должен уйти
12:59. 23 марта 2018 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал: brahman
10 апреля 2017 года.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер призвал Россию подумать о том, следует ли ей продолжать оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду.
"Мы считаем, что другие страны должны задать сами себе некоторые серьезные вопросы. Россия должна задаться вопросом – "почему мы поддерживаем этот жестокий режим, совершающий массовые убийства своих собственных граждан", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, Макмастер также заявил, что у России следовало бы поинтересоваться, почему она не имела информации о готовящейся в Сирии химической атаке при том, что российские советники присутствовали на сирийской авиабазе, с которой якобы была произведено это нападение.
22 марта 2018 года.
Президент США Дональд Трамп сменил своего советника по вопросам национальной безопасности. Генерал-лейтенант Герберт Макмастер был уволен, а на его место приглашен дипломат Джон Болтон.
«Я рад объявить, что с 9 апреля 2018 года Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — написал Трамп в своем Twitter.
Картинку давно пора обновить – ибо число тех, кто хотел, чтобы Асад ушел, но вместо этого ушел сам, продолжает увеличиваться. А скоро ведь и Маккейн помрет.
Относительно нового советника Трамп, то .это достаточно упоротый неокон, хотя Болтон предпочитает позиционировать себя как "реалистичного консерватора", но ему периодически напоминают, что он был фактическим рупором наиболее упоротой части "Банды Чейни", когда администрация Буша-младшего делала ставку на открытые агрессии, как способ поддержать американскую гегемонию. Болтон был одним из тех, кто открыто поддерживал израильское лобби с его мантрой про необходимость ударов по Ирану, а также всячески оправдывал агрессию США в Ираке.
Его отличие от обычных неоконов, с точки зрения Болтона, заключалось в том, что при Буше, американские гегемонисты стремились всюду для обоснования своих действий приплести божественную предопределенность американского господства и мессианскую идею о том, что Америка выполняет великую миссию засева демократии. Болтон же открыто называл это чепухой и указывал на то, что США таким образом просто отстаивает свои интересы по принципу "Это выгодно Америке, значит это правильно".
При Обаме такие персонажи оказались задвинуты на обочину Вашингтонской политики, но при Трампа снова по всплывали. Сначала новая директор ЦРУ, которая заведывала пытками в секретной тюрьме во времена Буша-младшего, а теперь и осколок "Банды Чейни" подъехал.
В отношении России взгляды Болтона не сильно отличаются от взглядов Макмастера, так что для нас это мало что меняет.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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После освобождения Ирака от “кровавого тирана” Садама, убито около миллиона населения страны! После освобождения Ливии от “кровавого тирана”Каддафи сколько убито мирного населения и никто пока установить не может. При чём это вот происходит у нас на глазах. Трудно представить если бы не Россия. что бы сотворили с Сирией! Демократия в полной красе!