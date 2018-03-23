Кембриджская аналитика
19:49. 23 марта 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О том, как американская компания вмешивалась в выборы в различных странах и осуществляла на их территории различные пропагандистские и дезинформационные кампании.
История сомнительных предвыборных уловок Cambridge Analytica
Руководитель Cambridge Analytica Александр Никс дает интервью во время Интернет-саммита 2017 в Лиссабоне 9 ноября 2017 г. Крупнейшее ИТ-мероприятие Европы проводится в Parque das Nacoes в Лиссабоне с 6 по 9 ноября. / PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Getty Images
Засняв бывшего главу компании Cambridge Analytica хвастающимся о предложении взяток на выборах, британский телеканал Channel 4 привлек внимание к недооцененной стороне этой компании, которая сталкивается с проверкой из-за ее манипуляций "Фейсбуком": истории сомнительной тактики проведения предвыборной борьбы.
Александр Никс, которого временно отстранили от должности руководителя компании во вторник, был тайно записан телеканалом Channel 4, который показал это видео на этой неделе. В прошлом году Никс сказал Bloomberg News, что его компания участвует в 10 предвыборных кампаниях по избранию премьер-министров и президентов каждый год. "Сейчас мы активно работаем в предвыборных кампаниях в Азии, Африке и Европе, а также Южной Америке", – сказал он.
Компания – SCL Group, британская родственная структура Cambridge Analytica, работавшей для избирательной кампании Трампа – часто не испытывала необходимости скрывать некоторые свои методы, хотя Никс в ответ телеканалу Channel 4 отрицал, что компания когда-либо занималась подстраиванием компрометирующих ситуаций или взяток.
В торговых документах, предоставляемых возможным клиентам, компания SCL рассказывает, что она помогла кандидату в Тринидаде расписать остров граффити-лозунгами, которые были сделаны якобы молодыми тринидадцами. "Клиент затем смог "принять" связанные с этим политические меры и заявить о том, что он услышал "объединенную молодежь", сказано в документе SCL. Никс признал, что выступал за использование "уличных медиа", таких как граффити и афишы, и говорит, что это "нормальная предвыборная практика на многих Карибских островах". Эта работа была проделана для United National Congress, который не ответил на запросы о комментариях.
За последний год Cambridge Analytica переделала свой веб-сайт, поставив себе в заслугу некоторые предвыборные кампании SCL, что отражает размытые линии между двумя структурами.
Кампания дезинформации
В Латвии SCL помогла клиенту провести кампанию дезинформации, предназначенную для нагнетания межэтнической напряженности между латвийским населением и этническими русскими: "По сути русских обвиняли в безработице и других проблемах, негативно сказывающихся на экономике", сказано в документе SCL ,в нем также утверждается, что эти усилия помогли ее националистическому клиенту победить. На веб-сайте SCL также утверждалось, что компания консультировала "Айнарса Шлесерса и его коллегу по избирательному списку Андриса Шкеле" при анализе латвийского электората, чтобы "задать направление предвыборной кампании кандидата". Шлесерс и Шкеле являлись соседями по избирательному списку в 2010 году в альянсе "Par labu Latviju!" ("За лучшую Латвию!"), который получил лишь восемь мест в парламенте и так и не вошел в правящую коалицию.
Марцис Бендикс, консультировавший Шкеле и которого альянс попросил изучить, почему у него были такие плохие результаты, рассказал в прошлом году, что SCL привлекла местную компанию в качестве субподрядчика для опроса, но не заплатила ей за эту работу.
"Они обманули эту предвыборную кампанию на огромную сумму денег", – сказал Бендикс "Блумберг" в то время, отказавшись назвать точную сумму. "Никто в предвыборном штабе не увидел от них никакого анализа или стратегии в общих чертах на основе фокус-групп".
Оплата агентству
Никс сказал в то время, что он представил 148-страничный доклад партии и что SCL не отвечала за оплату услуг агентству исследования общественного мнения. Айгарс Фрейманис, основатель местной компании по исследованию общественного мнения, оспорил это, сказав, что его контракт был с SCL. Шлесерс отказался дать комментарий. Никс не ответил сразу на запрос о дальнейших комментариях во вторник. Никс, известный как Берти, закончил элитную школу-пансион Итонский колледж. Он создал Cambridge Analytica в 2013 году с прицелом на американский рынок, назначив себя руководителем компании после 14 лет в качестве директора SCL. За последние пару лет 42-летний Никс стал любимчиком в ИТ- и маркетинговых кругах, появляясь на международных мероприятиях для продвижения своего подхода с ориентацией на данные.
Компания Cambridge Analytica неоднократно преувеличивала свои политические и военные связи. На веб-сайте SCL раньше говорилось, что ее методология была одобрена НАТО и другими оборонными организациями по всему миру, включая Sandia National Laboratories, которые тесно сотрудничают с Министерством обороны США. Sandia оспорила это описание, заявив, что она консультировалась с SCL в отношении ее методов десятилетие назад, но никогда не проводила никакой официальной оценки и не работала с ней вместе над какими-либо проектами. Издание "Блумберг" задало вопрос Никсу по поводу этого описания год назад. И теперь на веб-сайте написано: "Наша методология была реализована в программах, заказанных НАТО и Sandia National Labs".
Охраняемое помещение
Часть работы SCL была настолько секретной, что компания содержала отдельное охраняемое помещение на юге Лондона, чтобы хранить конфиденциальные файлы и компьютеры, согласно людям, осведомленным о ситуации. "Это все было очень секретно", – сказала женщина, управляющая риэлторской компанией, которая сдавала это помещение компании, но отказалась назвать свое имя, так как это был частный контракт. Она сказала, что это помещение для хранения было переведено в другое место около четырех лет назад. Секретное офисное помещение находится в кирпичном здании позади ряда магазинов и через дорогу от "Bunga Bunga" – клуба, который предпочитал принц Уильям до его женитьбы на Кейт Миддлтон.
На крошечном карибском острове Сент-Люсия компания SCL реализовала исследовательский проект для правительства, чтобы понять, как сдержать рост преступности, согласно ее маркетинговым презентациям. Надеясь использовать это как основу для работы там, компания предложила тогдашнему премьер-министру Стивенсону Кингу помочь ему с его кампанией по переизбранию в 2011 году бесплатно, согласно одному бывшему сотруднику.
В ответ на это, после своего переизбрания, правительство Сент-Люсии заплатило компании SCL 1,9 миллиона долларов для проведения кампании по теме здравоохранения, в центре внимания которой было курение и ожирение, сказал этот человек. Источник заявил, что реальные расходы на кампанию по здравоохранению составили 1 миллион долларов, а разница в 900000 долларов должна была быть использована для расчетов задним числом с SCL за работу на выборах. Кинг проиграл, а проект развития не состоялся. Никс сказал в прошлом году, что SCL не работала в предвыборной кампании 2011 года. Кинг, являющийся сегодня министром Сент-Люсии по вопросам инфраструктуры, энергетики и труда, отказался дать комментарий.
Вброс бюллетеней
SCL также сыграла роль на всеобщих выборах 2007 года в Нигерии, на которых победила правящая "Народная демократическая партия" (НДП) покойного Умару Яр-Адуа. Согласно Министерству международного развития Соединенного Королевства, выборы 2007 года были "наихудшими в избирательной истории Нигерии после независимости" из-за широко распространенного вброса бюллетеней, фальсификации голосов и "намеренного лишения очевидных оплотов оппозиции предвыборных материалов".
Согласно версии 2016 года их веб-сайта, SCL консультировала партию НДП, чтобы попытаться убедить сторонников оппозиции не голосовать. Это было достигнуто, говорилось на веб-сайте, "посредством организации демонстраций против голосования в день выборов". SCL позднее внесла изменения на свой веб-сайт, где теперь говорится, что она "консультировала своего клиента, чтобы он сконцентрировался на дискредитации платформы электоральной политики их противников … посредством организации демонстраций в день выборов для привлечения внимания к этим недостаткам".
Не объяснив, почему изменилась формулировка, Никкс отрицал в прошлом году, что SCL когда-либо "проводила какую-то кампанию, чтобы отбить охоту голосовать или подорвать демократический процесс". Представитель НДП Олиса Мету сказал, что он не знает о работе SCL и не может это комментировать.
http://perevodika.ru/articles/1181278.html – цинк
Такая вот борьба за всемирную демократию за мелкий прайс. Скорее всего они бы и далее продолжали свою деятельность, если бы эту контору не зацепило расследование о связях Трампа с Кремлем.
И еще на тему вмешательства в чужие выборы.
Фото с совещание в Литве на тему выборов в России. 2014-й год.
Источник: colonelcassad.livejournal.com