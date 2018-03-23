Изъятый из семьи подросток в больнице покончил с собой

Источник: www.aif.ru

Жуткая история 13-летнего подростка, жителя Каменска-Шахтинского, покончившего с собой после того, как полицейские изъяли его из семьи, всколыхнула провинциальный городок в Ростовской области.



Поместили в больницу, как в тюрьму

Школьные товарищи Павла находятся в шоковом состоянии и не могут поверить в случившееся.

«Погиб мой одноклассник. Вчера я видела его в последний раз! Я ходила к нему на похороны. И это очень, ну очень сложно перенести! Он был самым адекватным из нашего класса! Дружелюбным, веселым и добрым! Шесть лет вместе, а могли бы быть вместе намного больше! Всё, его больше нет с нами!

Пусть земля ему будет пухом! Пашааа…», — написала в соцсетях его одноклассница Вероника.

Школа № 1, откуда полицейские силой забрали Павла. Фото: Википедия/ Липунов Г.А

По официальной версии следствия, в конце феврале 2018 года инспектор полиции поместила 13-летнего подростка в городскую больницу для прохождения медицинского освидетельствования, чтобы в дальнейшем передать его в социально-реабилитационной центр для несовершеннолетних.

Инспектор не отреагировала на возражения мальчика. Через неделю тело подростка с признаками суицида нашли в туалетной комнате медицинского учреждения.

Подросток жил в частном домовладении с тётей, которая его воспитывала. С родной матерью Павел общался, так как её дом находился рядом, но женщина не принимала повседневного участия в его жизни. Известно, что мать не была лишена родительских прав и, по мнению соседей, не вела асоциальный образ жизни. Как утверждают очевидцы, тётя захотела официально узаконить опекунство и известила об этом органы опеки. Причина, заставившая её пойти на такой шаг, вполне логична, — это получение пособия на ребенка (размер социальной выплаты составляет около 20 тыс. рублей в месяц).

Социальные службы стали исполнять волю родственницы, забыв спросить об этом мальчика и его семью.

Жительница Каменска-Шахтинского Светлана поделилась деталями, которые ей рассказал дедушка мальчика:

«К подростку в школу, прямо во время урока, пришли официальные люди в форме и при всех детях сказали ему, чтобы тот собирался — его забирают от родителей и переводят в приют. Хотя, замечу, у мальчика есть тётя, дедушка и бабушка. Подростка против его воли поместили в больницу на карантин, такова процедура перед отправкой в детский дом. Павел был в больнице неделю, а после его нашли мертвым, он совершил суицид».

Он посчитал, что никому не нужен…

Я захожу на страницу Павла ВКонтакте. В день, когда его поместили в больницу 24 февраля, он выложил в свой аккаунт пять фотографий одного содержания, символизирующих потусторонний мир. На одном снимке изображён мультяшный герой с цепью на шее и маской скелета. Свою же фотографию Павел обрамил чёрным контуром. Ещё больше берёт дрожь, когда понимаешь, что свой аккаунт он посещал, скорее всего, перед тем, как уйти из жизни — 2 марта в 10:51. Он оставил запись-статус вверху аккаунта: «Для меня жизнь — не свечка, а горящий факел, который мне дан на время».

Наверное, обрати внимание взрослые на такое настроение мальчика и просто поговори с ним, беды можно было бы избежать. Тем более, что мрачное настроение у Павла присутствовало с начала 2018 года — судя по тому, какие фотографии он размещал у себя в аккаунте. Одна из них: какой-то мальчик стоит на одинокой дороге, а на горизонте заливается черно-багровый закат солнца, похожий на смерч.

«Я не знаю точно, с кем мальчик жил, но могу сказать, что он всегда выглядел опрятным, был вежливым, стабильно посещал школьные и внешкольные мероприятия, уроки не прогуливал, учился на стабильные „четвёрки«, — пишет в „Одноклассниках« жительница Каменск-Шахтинского Юлия Сибилева. — Его стиль общения со сверстниками и взрослыми говорил об отсутствии у него психологических проблем. На учёте в полиции он не состоял, в аморальных семьях не такие дети!».

Главный врач больницы Андрей Лиманов в разговоре с журналистами отметил, что подросток поступил в медучреждение как безнадзорный и вёл себя спокойно. По его словам, родственники не обращались к нему с просьбой забрать ребёнка. Не посещали пациента и представители органов опеки.

В местной администрации ситуацию предпочитают не комментировать.

«Мальчик попал в жернова службы опеки»

Председатель совета Ростовского регионального отделения общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Игорь Бигаев ведёт собственное расследование ЧП и уверен, что ребёнок попал в жернова государственной машины. По его мнению, главной задачей чиновников из органов опеки явилась демонстрация своей работы и нужности, а не помощь ребенку.

«Это уже не первый случай в России, когда органы опеки грубо вмешиваются в семью. Подобное происшествие было в Московской области: девочка в знак протеста того, что её забирают в приют, выбросилась с 9-го этажа, но она осталась жива», — рассказал правозащитник.

Правозащитники рассматривают несколько похожих дел — когда комиссия по делам несовершеннолетних грубо вмешивалась в семью под видом помощи детям. «Родителей постоянно „кошмарят«, дети в таких семьях настолько напуганы, что прячутся от машин, подъезжающих к дому, а представителей власти они воспринимают враждебно», — утверждает Бигаев.

По его словам, каменск-шахтинской трагедии предшествовала цепь событий: тётя попыталась оформить опекунство, о чём устно известила социальные органы, которые включили свою страшную бюрократическую машину, забыв о человеке. Ребёнок оказался незащищенным, а родственникам никто не подсказал, как правильно действовать юридически. В итоге Павел подумал, что он никому не нужен…

«Детей чиновники редко спрашивают о желании перейти жить в социальное учреждение. На заседании круглого стола, которое я проводил в сентябре 2017 года, региональные чиновники Минтруда чётко сказали „а не лучше ли перестраховаться и забрать ребёнка«. Вот их истинное лицо!

Для них это форма перестраховки, они не спрашивают мнение ребёнка и родителей, а зачастую оказывают и давление на родителей. Достаточно указать, что в квартире плохая санитарная обстановка, а иногда казусные выражения — „недостаточное количество еды в холодильнике«, и ребёнка могут отправить в приют. Это не просто ужасно, это свидетельство системной проблемы», — продолжил Игорь Бигаев.

Правозащитник поддержал главврача больницы Андрея Лиманова, который отметил, что если опека изъяла ребёнка из семьи, то её представители должны им заниматься, а не просто поместить в лечебное заведение, как в тюрьму.

По мнению правозащитника, первыми ответить за случившееся должны представители органов опеки, но сделать это будет очень сложно, потому что они «научились уходить от ответственности, перекладывая её на медиков, педагогов, родителей, полицейских».

Детским домам нужны новые воспитанники

Есть и банальное объяснение действиям взрослых в каменск-шахтинской истории. Количество детских домов по всей стране, в том числе и Ростовской области, сокращается. Этот положительный факт всегда отмечается профильными ведомствами. Но у тенденции есть и вторая сторона медали: обслуживающий персонал этих детдомов остаётся без работы. Естественно, такое положение дел не всем взрослым нравится, тем более в провинции, где туго с трудоустройством. А существующие государственные социально-реабилитационные центры нужно постоянно подпитывать новыми воспитанниками, ведь выделяют бюджетное финансирование учреждению исходя из количества душ.

В этой истории ещё не поставлена точка. Следственный комитет Российской Федерации по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении инспектора ПДН МО МВД России «Каменский», которая принудила Павла прямо со школьной скамьи отправиться в лечебное учреждение. Полицейская подозревается в совершении преступления (превышение должностных полномочий). Как говорится в официальном релизе, инспектор действовала в нарушение законодательства, не установила факт наличия безнадзорности 13-летнего подростка, не реагировала на возражения несовершеннолетнего, составила акт о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования.

… А Павла по просьбе близких людей похоронили на Старом городском кладбище Пояркова Каменска-Шахтинского. Спустя две недели после его смерти на его могилу кто-то приносит свежие цветы.

Автор: Виталий Колбасин

Источник: nstarikov.ru