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Государство нагло залезет в карманы россиян?

06:56. 23 марта 2018 Просмотров - 210 5 коммент. Опубликовал:

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Итак, президентские выборы 2018 года состоялись. 77% проголосовавших россиян отдали свои голоса в пользу Владимира Владимировича Путина. Теперь перед вновь избранным главой государства встает задача по исполнению предвыборных обещаний, озвученных в мартовском Послании Федеральному собранию Российской Федерации. Вспомним основные цели деятельности правительства, которые в марте 2018 года озвучил тогда еще кандидат в президенты Владимир Путин.

За шестилетний новый президентский срок обещано вдвое сократить уровень бедности, что важно, поскольку 20 миллионов граждан России находятся за ее чертой. Минимальный размер оплаты труда должен быть приравнен к прожиточному минимуму. Пенсии россиян должны вырасти и обгонять инфляцию за счет регулярной индексации. Налог на имущество физических лиц обещано сделать справедливым и посильным. Удвоены должны быть расходы на развитие российских городов, объемы строительства - вырасти с 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. За счет снижения ставки до 7% и поощрения льготной ипотеки должны быть улучшены жилищные условия миллионов российских граждан. Новая программа финансовой поддержки должна будет обновить детские поликлиники и создать новые места в детских яслях. Для обеспечения здоровья жителей Российской Федерации должны быть созданы врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, а также начать использоваться мобильные врачебные пункты в малонаселенных местностях. Производственные предприятия должны будут повсеместно перейти на экологичные технологии. Качество питьевой воды должно быть повышено. Президент пообещал удвоить строительство современных автомобильных дорог, увеличить пропускную способность железных дорог и портов, расширить и реконструировать сеть аэропортов. За счет создания современной законодательной базы и увеличения инвестиций развивать робототехнику, беспилотные технологии, электронную торговлю, искусственный интеллект. Владимир Путин обещал прочно закрепить Россию в пятерке крупнейших экономик мира, добиться увеличения ВВП на душу населения в полтора раза. Его стараниями обещано довести вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России до 40 процентов. Объем экспорта несырьевого характера должен быть доведен за шестилетку до 250 миллиардов долларов.

Эти и еще многие другие задачи стоят теперь перед российским правительством. О том, как оно собирается их решать, стало известно по итогам одного из первых после президентских выборов совещаний Кабинета министров. Выяснилось, что правительство рассматривает налоговую реформу, согласно которой НДФЛ может быть повышен с 13 до 15%. Также добавило "оптимизма" Министерство финансов, которое готовит очередные "маневры". Первый "маневр" ведомства Антона Силуанова состоит в снижении страховых взносов до 22% и повышении НДС до 22%. Другой "маневр" поможет нефтяной отрасли: он обнулит экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также "радеющие" за бедных россиян чиновники хотят отменить льготную ставку НДС в десять процентов на продовольствие, детские товары и лекарства и ввести торговый сбор с оборота.

Таким образом, правительство собирается исполнять "мартовские указы" по борьбе с бедностью за счет увеличения налогового бремени. Независимые эксперты из экономической группы считают, что меры кабмина по увеличению НДФЛ при снижении ставки НДС ударят по доходам населения, уменьшив потребление в стране. В результате такого «маневрирования» количество бедных в стране только увеличится.

Метки: внутренняя политика россии
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5 коммент.»

  • 860 458
    ФЕДОР ЗИМИН 23 марта 2018 в 7:06 Ссылка Пометить
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    Поживём – увидим!

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  • 11289 8517
    jackomb 23 марта 2018 в 7:08 Ссылка Пометить
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    Не чего удивительного в этом нет, правительство работает, вот только не могут они по другому действовать, умишком слабы, идут по самому простому пути, зачем изобретать велосипед, пускай простые люди ещё раскошелятся. Я, что то такое предвидел, но народ в целом голосует не умом , а чувством, в частности страхом перед переменами ( уж научили горе правители). Да к тому же на руку Путину с играла внешне политическая конъюнктура , зная о способности русских людей мобилизоваться при внешних угрозах чиновники по сути опять обманули народ. Не уж то мы и в прям заслуживаем ту жизнь, к которой нас с таким усердием подталкивают ретивые чиновники? Не думаю, вот только впереди ещё шесть долгих лет такой стабильности и многие просто не доживут до лучших времён.

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    • 3112 2262
      Николай jackomb 23 марта 2018 в 7:52 Ссылка Пометить
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      Не умишком они слабы а, главным образом, отсутствием единой концепции реальной помощи людям, улучшения благосостояния народа. Структуры, управляющие президентом-марионеткой, не ставят таких задач, хотя заставляют его всё время говорить об этом. Их отношение к людям, на самом деле, презрительно-снисходительное: вы, мол, многие, проголосовали за Путина – вот и лопайте что дают, лохи. Так они думают о нас. И ждать нам ничего хорошего не приходится.

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  • 7376 5606
    Павел 23 марта 2018 в 7:32 Ссылка Пометить
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    А где источник сей информации, Жакомбо?

    Или “это – бяка-закаляка кусачая! Я сама её из головы выдумала”:)

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  • 681 499
    Мефодий 23 марта 2018 в 8:09 Ссылка Пометить
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    не государство,а правительство жидов – саботажников,не путай … с пальцем.
    не надо ровнять кучку паразитов с государством.

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