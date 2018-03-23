Государство нагло залезет в карманы россиян?

Итак, президентские выборы 2018 года состоялись. 77% проголосовавших россиян отдали свои голоса в пользу Владимира Владимировича Путина. Теперь перед вновь избранным главой государства встает задача по исполнению предвыборных обещаний, озвученных в мартовском Послании Федеральному собранию Российской Федерации. Вспомним основные цели деятельности правительства, которые в марте 2018 года озвучил тогда еще кандидат в президенты Владимир Путин.

За шестилетний новый президентский срок обещано вдвое сократить уровень бедности, что важно, поскольку 20 миллионов граждан России находятся за ее чертой. Минимальный размер оплаты труда должен быть приравнен к прожиточному минимуму. Пенсии россиян должны вырасти и обгонять инфляцию за счет регулярной индексации. Налог на имущество физических лиц обещано сделать справедливым и посильным. Удвоены должны быть расходы на развитие российских городов, объемы строительства - вырасти с 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. За счет снижения ставки до 7% и поощрения льготной ипотеки должны быть улучшены жилищные условия миллионов российских граждан. Новая программа финансовой поддержки должна будет обновить детские поликлиники и создать новые места в детских яслях. Для обеспечения здоровья жителей Российской Федерации должны быть созданы врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, а также начать использоваться мобильные врачебные пункты в малонаселенных местностях. Производственные предприятия должны будут повсеместно перейти на экологичные технологии. Качество питьевой воды должно быть повышено. Президент пообещал удвоить строительство современных автомобильных дорог, увеличить пропускную способность железных дорог и портов, расширить и реконструировать сеть аэропортов. За счет создания современной законодательной базы и увеличения инвестиций развивать робототехнику, беспилотные технологии, электронную торговлю, искусственный интеллект. Владимир Путин обещал прочно закрепить Россию в пятерке крупнейших экономик мира, добиться увеличения ВВП на душу населения в полтора раза. Его стараниями обещано довести вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России до 40 процентов. Объем экспорта несырьевого характера должен быть доведен за шестилетку до 250 миллиардов долларов.

Эти и еще многие другие задачи стоят теперь перед российским правительством. О том, как оно собирается их решать, стало известно по итогам одного из первых после президентских выборов совещаний Кабинета министров. Выяснилось, что правительство рассматривает налоговую реформу, согласно которой НДФЛ может быть повышен с 13 до 15%. Также добавило "оптимизма" Министерство финансов, которое готовит очередные "маневры". Первый "маневр" ведомства Антона Силуанова состоит в снижении страховых взносов до 22% и повышении НДС до 22%. Другой "маневр" поможет нефтяной отрасли: он обнулит экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также "радеющие" за бедных россиян чиновники хотят отменить льготную ставку НДС в десять процентов на продовольствие, детские товары и лекарства и ввести торговый сбор с оборота.

Таким образом, правительство собирается исполнять "мартовские указы" по борьбе с бедностью за счет увеличения налогового бремени. Независимые эксперты из экономической группы считают, что меры кабмина по увеличению НДФЛ при снижении ставки НДС ударят по доходам населения, уменьшив потребление в стране. В результате такого «маневрирования» количество бедных в стране только увеличится.