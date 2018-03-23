Фильм «Рубеж» (2018): Возвращаются те, кого ждут

В преддверии Дня защитника Отечества на широкий экран вышел не только российский фильм «Лёд», к которому было приковано основное внимание прессы, но и другая картина, снятая при государственной поддержке, – фильм «Рубеж». И если «Лёд» рассказывает хоть и трогательную, но достаточно абстрактную историю профессионального спортсмена, который стремится добиться успеха в угоду каким-то своим личным интересам и мечтам, абсолютно не заморачиваясь глубокими смыслами по типу «чести страны» и прочего, то сюжет «Рубежа», напротив, наполнен идеями важности защиты Родины и сохранения памяти о героическом прошлом народа и своих предков.

Сюжет фильма «Рубеж»

«Мертвые не должны мешать живым» – так думает в начале фильма главный герой Михаил Шуров, молодой и циничный бизнесмен, занимающийся поставками песка на главные строительные площадки Санкт-Петербурга и живущий по принципу «здесь и сейчас». Его контракты под угрозой из-за деятельности нескольких активистов, требующих приостановить разработку карьера и извлечь обнаруженные в нём останки бойцов, погибших на Невском пятачке в 1943 году – плацдарме советских войск, ставшем символов мужества, героизма и самопожертвования. Ни до своих, ни тем более до чужих предков Михаилу нет дела, поэтому он пытается решить проблему максимально быстро и подло, организовав несчастный случай.

Но в заброшенном блиндаже неожиданно находят документы на его однофамильца, который вполне может быть дедом Михаила. А вслед за этим и сам главный герой попадает в прошлое в разгар боя, чтобы своими глазами увидеть тот другой мир, в котором люди не ставили деньги на первое место и жили совсем другими идеалами.

Идея такого острого и контрастного столкновения взглядов современного поколения, выросшего в условиях капитализма и получившего соответствующую картину мира, с мировоззрением их же собственных предков, живших в рамках иной системы ценностей, уже была похожим образом экранизирована в 2008 году в фильме «Мы из будущего». С тех пор прошло десять лет. Но востребованность этого сопоставления по-прежнему велика и стала даже острее, так как смысловой и ценностный разрыв между поколениями продолжает нарастать. Это проявляется в противоположных общественных тенденциях – когда одна часть общества ждёт 9 мая, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», а вторая – во главе с центральными СМИ тиражирует клип ульяновских курсантов, задаваясь наивными вопросами из серии, «а что здесь плохого?».

Создатели фильма «Рубеж» берут примерно такого молодого человека, воспитанного в современных реалиях, и помещают его в самую гущу боевых действий, в которой проявляется истинная нравственность людей, вынужденных каждый день делать выбор между жизнью и смертью. Притом людей не случайных, а предков нашего пока в кавычках «героя», чтобы он своими глазами мог увидеть и ощутить ту пропасть в мировоззрении и нравственности, отделяющую Михаила от его же собственных дедушек и бабушек. Теперь ему предстоит тоже сделать выбор, от которого будет зависеть и его жизнь.

Не станем раскрывать весь сюжет, но затронем основные смысловые посылы фильма, отметив как положительные, так и отрицательные стороны.

Чему учит фильм «Рубеж»?

Нравственное преображение главного героя Нравственное преображение главного героя

Хороший фильм в первую очередь тот, который способствует изменению нравственности зрителей, делая их более человечными. Чаще всего этого можно достигнуть путём постановки главного героя в такие условия, в которых он будет постепенно пересматривать какие-то свои ложные взгляды и внутренне изменяться в лучшую сторону. И хотя рецепт, на первый взгляд, достаточно прост, его исполнение требует каждый раз талантливого и творческого подхода, и далеко не всегда бывает успешный.

Кроме того, реальность современного кинематографа наводит на мысль, что в большинстве случаев у создателей или заказчиков кино стоит обратная задача. И поэтому массовую аудиторию всё чаще кормят бесконечными «оттенками серого», направленными на оправдание, а не на искоренение порочности. Однако в случае с фильмом «Рубеж» именно эта сюжетная линия с перевоспитанием главного героя раскрыта достаточно наглядно и убедительно, что делает фильм в хорошем смысле поучительным. Преображение не происходит быстро, и лишь крайние формы стресса позволяют Михаилу начать переоценивать свои прошлые взгляды на жизнь, что достаточно жизненно.

Уважение к истории своего народа и памяти предков Уважение к истории своего народа и памяти предков

Главному герою предстоит разобраться в своей родословной и узнать героическое прошлое не только своих родственников, но и всего народа, превратившись из циника в того, кто осознаёт связь поколений и видит себя продолжателем общего дела. Проводниками в прошлое для Михаила служат своеобразные артефакты по типу военного жетона или посмертной записки погибшего, с помощью которых ему удаётся узнать правду об истории своей семьи.

В картине показано самоотверженное поведение советских бойцов в тяжелейших боевых условиях. И командиры, и простые солдаты смело идут в бой и даже в безвыходных ситуациях сражаются до последнего, защищая свою Родину.

- Ты лучше меня знаешь, что это конец… Людям что сказать? Ведь держатся из последних сил. – А людям скажешь, что мы победим, обязательно победим!

В то же время следует отметить, что в идеологическом смысле фильм занимает нейтральную позицию, прославляя подвиг народа в Великой Отечественной войне, но не затрагивая реалий того времени ни в положительном, ни в отрицательном контексте: какой строй был в стране, кто был главнокомандующим, какая идеология была у Советского Союза и у Гитлеровской Германии и т.д., – все эти темы остаются вне контекста повествования фильма.

«Любовь к себе» или «Жизнь во имя бо́льшего» «Любовь к себе» или «Жизнь во имя бо́льшего»

«Любовь – это слабость, зависимость. Только себя люби, сынок, только себя» – с таким девизом отец воспитал Михаила и в результате такой «любви к себе» к старости оказался никому не нужным в доме престарелых. Противовесом такой жизненной позиции служат события, через которые предстоит пройти Михаилу. В том числе история девушки активистки, защищающей останки бойцов и по вине главного героя оказавшейся в коме, а также слова врача о том, что «оттуда возвращаются, когда тут ждут, когда ты кому-то нужен». Но нужен ли кому-то тот, кто любит только себя? На этот вопрос и будет искать ответ главный герой.

К сожалению, не обошлось в фильме и без недостатков, которые хоть и не слишком критичны, тем не менее, несколько портят общее впечатление.

Обилие насилия и неадекватное поведение бойцов в отдельных эпизодах Обилие насилия и неадекватное поведение бойцов в отдельных эпизодах

Официальная возрастная классификация фильма «12+», однако боевые действия показаны настоящим адом, когда люди гибнут в огромных количествах от пуль и разрывов снарядов, а трупы застилают всё видимое пространство. И хотя официальные хроники свидетельствуют о том, что на Невском пятачке бои на самом деле велись с невероятным ожесточением (и даже прообразом землянки, с которой начинается фильм, служит реальный блиндаж, раскопанный в 1990-м году), подобные сцены и их реалистичность выглядят тяжело даже для взрослого человека. При этом, внешний антураж по стилю поведения бойцов, постоянным взрывам и хаотичной подаче боевых действий напоминает больше геймплей компьютерной игры по типу «Call Of Duty», а не какое-то слаженное и системно организованное противостояние.

Помимо высокой степени насилия, есть и несколько эпизодов с не совсем адекватным поведением бойцов. В частности, сразу отправлять двух вновь прибывших на фронт юнцов «в разведку за немецким языком» – очевидно абсурдный приказ со стороны командира. Спорным выглядит и решение нескольких бойцов о самоубийстве, когда они оказались заперты в окружении.

В целом перечисленные недостатки не критичны и положительного намного больше, однако по возрастной категории фильм соответствует аудитории 16+.

Наркотики

Отсутствуют.

Секс

В одной из первых сцен главный герой через 5 минут беседы предлагает девушке переспать с ним и протягивает ей презерватив. При дальнейшем развитии сюжета, персонаж пересмотрит своё легкомысленное отношение к противоположному полу.

Насилие

В фильме присутствуют откровенно показанные сцены боевых действий, массовых убийств и самоубийств, что отчасти оправдано военной тематикой картины. Тем не менее, демонстрируемые кадры не соответствуют заявленной возрастной категории 12+.

Мораль

Фильм «Рубеж» не афишировался широко при прокате и не получил много внимания со стороны прессы. Однако по своим основным смыслам картина несёт созидательный и поучительный заряд, мотивируя зрителей вспомнить о героическом прошлом народа и обратиться к своим родовым истокам, чтобы найти там пример и поддержку для преображения своей жизни и нравственности в сторону человечности. Для молодого поколения картина также послужит стимулом если не порыться в архивах, то хотя бы просто расспросить дедушек и бабушек об их детстве и юности. Дмитрий Раевский

Источник: feedproxy.google.com