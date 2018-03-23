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Британский сериал: прежде чем отравить в реальности, травят на экране

10:05. 23 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Информационная война дает результаты, сопоставимые с настоящей войной, а стоит несопоставимо дешевле. По сравнению с боевыми действиями она вообще ничего не стоит. СССР был уничтожен, когда его элита и народ были завалены информацией о ненужности, неправильности и вредности для «общечеловечества» самого Советского Союза и его идеологии.

Сегодня информационная война продолжается и ничуть не ослабевает. Условно её ведение можно разделить на две части:

  • демотивация, разложение и ослабление своего противника, через внедрение в народ-соперник определенного рода информации;
  • укрепление веры своего народа в правоту своего государства и его союзников, создание и наращивание образа врага в его глазах, как некой «постоянно черной силы».

Для успешного ведения первой части информационной войны нужны «совестливые» и «независимые» журналисты, «честные» блогеры, «оппозиционеры», НКО и тому подобные инструменты воздействия на ЧУЖУЮ аудиторию.

Для воздействия на СВОЮ аудиторию используется весь набор средств массовой информации. Включая кинопродукцию.

Судите сами: в феврале 2018 года Великобритания буквально захлебывается в голословных обвинениях в адрес России. В Солсбери, в Англии отравлены двое граждан России и британский полицейский. Вместо того, чтобы провести расследование английские власти требуют от России в течении 24-х часов объяснить, что произошло.

При этом нет подозреваемых, нет ясности о способе покушения, непонятно, как все отравленные выжили после якобы имевшего место применения БОЕВОГО отравляющего вещества, но виновные названы. Это Россия и даже лично Путин, который ВЕРОЯТНО лично отдавал приказ. Ведь именно это заявили даже не журналисты, а премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании!

«Готовь сани летом» – гласит известная поговорка. Смысл её понятен – хочешь иметь нечто во всеоружии и вовремя, подготовь это «нечто» заранее.

И британцы подготовили очередной фрагмент информационной войны заранее.

В 4 сезоне БРИТАНСКОГО сериала «Черное зеркало» в 6-й серии убивают сенатора Русским ядом. Время выхода сериала – декабрь 2017 года.

Сани подготовлены как раз к моменту выпадения первого снега.

Аудитория подготовлена, информационный вброс сделан.

Но и это ещё не все.

У врага должно быть имя. В качестве врага западному обществу преподносят Россию.

Впереди расследование, которое «подтвердит» вину Москвы. И об этом должен услышать каждый гражданин «свободного мира». И главное – понять.

Поэтому в другом сериале, который «по чистому совпадению» вышел тоже в 2017 году, речь идет о том самом якобы существующем боевом отравляющем веществе под названием «Новичок». Этот сериал называется «Ответный удар» (Strike Back) – в 6 сезоне на протяжении нескольких серий (!) герои спасают опального русского ученого и рассуждают о газе «Новичок».

При этом название якобы существующего российского – советского ядовитого газа сделано «говорящим» для англоязычного зрителя.

«now we chok» — означает «теперь мы задыхаемся».

Тоже случайное совпадение?

P.S. За многие века информационной войны, англосаксы поднаторели в таких вещах.

Надо просто понять: просто так у них в информационной сфере, которая касается международной политики, ничего не происходит.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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