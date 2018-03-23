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Англосаксы формируют единый фронт против России

06:46. 23 марта 2018 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

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Спектакль в театре абсурда продолжается: премьер-министр Британии Тереза Мэй уже не удовлетворена тем, что из ее страны были высланы 23 российских дипломата. Она желает, что этому примеру последовали все страны Европейского союза.

ак сообщают влиятельные издания Bloomberg и The Guardian, этот вопрос она намерена поставить на двухдневном саммите лидеров ЕС в Брюсселе, открывшемся сегодня. При этом госпожа Мэй, по сведениям источников вышеупомянутых изданий, желает убедить своих европейских коллег, что Россия является не союзником, а стратегическим противником Европы, который представляет угрозу безопасности всех стран ЕС. Скорее всего, эти вопросы будут подняты во время делового ужина.

Перед журналистами Мэй сказала следующее: 
 

Я буду говорить сегодня не только о том, что произошло на улицах Солсбери, но и о российской модели поведения, которая заключается в агрессивных действиях против Европы и ее ближайших соседей…. Жду дальнейших обсуждений с моими европейскими коллегами. Я благодарна им за солидарность, которую они выразили Соединенному Королевству



Действительно, казалось бы, ряд европейских стран уже проявил солидарность с Лондоном и встал в позорную очередь ненавистников России. Пока до высылки дипломатов нигде, кроме Британии, дело не дошло, но в Польше уже предположили, что такое развитие событий возможно. Германия потребовала от России доказать свою невиновность. Кто-то из членов ЕС ограничился вызовом российских дипломатических представителей в МИД.

У некоторых членов ЕС куда более трезвая позиция. В частности, власти Греции попросили официальный Лондон предоставить доказательства виновности России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Австрия предложила дождаться результатов расследования этого резонансного дела.

Позицию Терезы Мэй во многом разделяет верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Прибыв на открывшийся саммит ЕС, она сказала: 
 

Самый сильный политический сигнал, который страны Евросоюза могут предложить Лондону по Солсбери – это единство



Правда, по этим словам Могерини пока нельзя сказать, будет это «единство» декларативным, выраженным в совместном заявлении, или действительно найдутся еще страны, которые вышлют российских дипломатов вслед за Лондоном и тем самым пойдут на обострение отношений с Россией. 

По крайней мере, российский депутат Александр Ющенко в эфире радиостанции Sputnik отметил, что не у всех стран ЕС одинаковое отношение к РФ:
 

Евросоюз не единообразен в отношении России. Есть самодостаточные страны, которые говорят об ошибочности санкций против России. А есть страны-сателлиты, которые не имеют своей личной позиции, и будут делать так, как им прикажут кураторы



Власти Британии уже успели за это короткое время испортить отношения с Россией. Причем, степень враждебности продолжает нарастать. Теперь Лондон желает, чтобы у него на поводу пошли и другие страны Евросоюза. Совсем скоро мы узнаем, решатся ли страны ЕС ради сомнительного «единства» и фальшивой «солидарности» с Лондоном пойти на столь серьезные шаги, которые бумерангом ударят и по ним.

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