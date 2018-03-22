Хватит называть еврейскую ОПГ “русской мафией”!!!

Мне на почту пришло такое письмо:

Многоуважаемый Антон Павлович! Надеюсь, что письмo моё найдёт Ваc в добром здравии!

В Испании полным ходoм продолжается суд над депутaтом Владиславом Резником — финансистом Талмуда — и его кровавыми подельниками. Испанская прокуратура запросила 5,5 лет тюрьмы и 100 миллионов евро штрафа за отмывание денег и участие в ОПГ. (Статья «Схватка за репутацию» — https://lenta.ru/articles/2018/03/14/reznik/), поэтому прошу Вас опубликовать мою исследовательскую работу, освещающую суть этой ОПГ, её публикация была бы весьма кстати именно сейчас.

Ваш почитатель

р.Б. Иван

Я сходил по указанной ссылке и увидел в Lenta.ru вот такую статью:



Источник: https://lenta.ru/articles/2018/03/14/reznik/

Когда я увидел, что СМИ преподносят нам еврейскую ОПГ как "русскую мафию", моему возмущению не было предела! Ну сколько можно дезинформировать общество?!

В России каких только этнических ОПГ ни существует: и грузинские, и армянские, и чеченские, и дагестанские, и прочие, прочие, прочие... А вот еврейской ОПГ как бы не существует, потому что в СМИ говорить и писать об этом — табу!

Ну как же, евреи ведь "богоизбранный народ"! Как можно про них плохо писать?! Поэтому руководство всех СМИ исполняет указание свыше — все еврейские ОПГ называть "русской мафией"!

Я хочу нарушить эту традицию, и поэтому публикую присланный мне материал "раба Божьего Ивана":

Иван ПОНОМАРЁВ

ТЁМНЫЕ СИЛЫ ИУДЕЙСТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Их нравы»: мысли об иудейско-григорианском википедийном «Рождестве-2017», Талмуде, маце со спермой, еврейских фашистах, экстремистах, уголовниках, олигархах, извращенцах, жрицах любви, врагах веры Христовой и фарисейской закваске.







Будучи христианином, мало интересовался современными «иудейскими войнами». У нас, к несчастью («много бо беззаконие наше пред Тобою»), своих бед хватает. Однако 25 декабря 2017 случайно стал свидетелем жёсткой талмудической разборки. В конце ноября 2017 некто SieBot0 добавил в раздел Википедии про переводы Талмуда два коротких предложения:[1] «Кроме того, под началом главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта делается и другой перевод, изобличенный правозащитником Владимиром Прибыловским (1956—2016) в своем интернет-издании Антикомпромат[2] как преступная афера. Оба перевода также подверглись взыскательному анализу и аргументированной критике, в частности, выявлению плагиата, на сайте Ner Israel Archive[3]». В декабре 2017 иудей-модератор Шуфель переписал эти предложения по-своему, а на странице «Обсуждение:Талмуд» заявил, что «источники для критики русских переводов (а точнее - обвинения во всех возможных грехах) - http://anticompromat.org/reznik01/reznik_talmud.html и http://nerisrael.co.nf/goldschmidt/#fall2016 не являются достаточно авторитетными источниками для подкрепления выдвинутых обвинений». Шуфель не только удалил добавление SieBot0, но и пропиарил главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, для верности отпатрулировав собственную замену. SieBot0 попытался вякнуть, что «удаление представленной аргументированной критики является замалчиванием фактов и пренебрежением к памяти В. В. Прибыловского» и что «люди имеют право знать то, что лично вам не нравится», но тут в дело быстрёхонько вмешались «активные граждане» — сплошь питерские, судя по их IP-адресам: 94.25.229.193, 217.119.26.228 и 188.170.82.47 — и бойко кинулись удалять критику, кою SieBot0 тщетно пытался восстановить, за что разом был затравлен и забанен.



Заинтриговало меня, что за правду замалчивает иудейская википедийная тусовка. Ухватившись за информацию SieBot0, прочитал статью на сайте В. Прибыловского «Талмудическая мудрость депутата Владислава Резника»[4]. Скандальный «спонсор» перевода Талмуда на русский язык питерец Владислав Резник является подельником «тамбовского» Геннадия Петрова и вечным думским сидельцем (нынче от Адыгеи) для иммунитета от уголовного преследования (Интерпол объявлял его в международный розыск). Википедия сообщает[5]: «В мае 2016 года испанский суд отменил ордер на арест Резника, судьи четвертого отдела Национальной судебной коллегии приняли аргументы защиты, признали арест необоснованным». Подозрительная сноска в Википедии почему-то ведёт не на российские СМИ, а на испаноязычную страницу газеты El Mundo[6]. Это легко объяснимо: РосБалт, например, пишет[7], что В. Резник всё ещё является обвиняемым по делу Г. Петрова, а заочный арест Резника был отменён испанцами исключительно потому, что он якобы приболел. «Гейропа» думает, что сможет запросто свинтить В. Резника — бравого охотника на животных из Красной Книги[8], хозяина 41 транспортного средства[9] и обладателя 35 места с доходом в 323 миллиона рублей в рейтинге Forbes среди госслужащих за 2017 год[10] (В. Прибыловский, разумеется, не оговорился, что «перевод Талмуда» есть «"переводы" денежных потоков за рубеж и отмывание доходов»).



Хотя кто тут с приставкой «гей» надо ещё посмотреть. Цитирую статью «Талмудическая мудрость депутата Владислава Резника»:[11] «Финансовый туз [В. Резник] и раввин [П. Гольдшмидт] подружились неслучайно. Как известно, Владислав Резник подозревался в руководстве влиятельным гомосексуальным лобби в Государственной Думе РФ (http://www.rumafia.com/ru/person.php?id=193), а раввин Пинхас Гольдшмидт получил образование в американском раввинском колледже "Нер Израиль" (он в списке выпускников: https://en.wikipedia.org/wiki/Yeshivas_Ner_Yisroel), гомосексуальные скандалы вокруг которого не утихают с 50-х годов прошлого века (http://web.archive.org/web/20100309185834/http://www.theawarenesscenter.org/studentsnerisrael.html). Теперь же раввин Гольдшмидт налаживает контакты с покрывающими секс-уголовников представителями Римско-католической церкви (http://lenta.ru/articles/2015/04/22/jewishvat/)».



Яндекс мигом выдал такой нелицеприятный гомоэротический отчёт: президентом в «Нер Израиль» (Yeshivas Ner Yisroel или же Ner Israel Rabbinical College), где теперешний московский раввин Пинхас Гольдшмидт[12] (он же швейцарец Филипп[13] — Philippe Goldschmidt) получал образование, является раввин Шефтель Ньюбергер[14] (Sheftel Neuberger), родной брат отрытого юриста-гомосексуалиста Айзека (Isaac Neuberger)[15], а также родственник[16] и крышеватель раввина Моше (он же Марио) Айземанна[17] (Moshe или Mario Eisemann), обвиняемого в многочисленных развратных действиях с иудейской молодёжью. К России Айземанн имеет самое непосредственное отношение[18]: например, бывший москвич Зеев Мешков рассказывал[19], что Моше Айземанн был одним из раввинов, специально приезжавших «из-за моря», которые «сидели с ними часами», а некий Александр К. призывал всех жертв раввина-педофила откликнуться[20]. Другой родственник Айземанна, раввин Елиезер Айсграу[21] (Eliezer Eisgrau), обвинялся в многократных надругательствах над собственной дочерью. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что альма-матер П. Гольдшмидта инкриминировались не одни только аморалка и непотизм, но и методичное умерщвление неугодных[22]. А теперь внимание: в американском Балтиморе, где находится «Нер Израиль», жил да был раввин Моррис Косман (Morris Kosman) и было у него два сына-раввина[23] — Аврогом (Avrohom Kosman) и Хаим (Chaim Kosman). Аврогом[24] взял в жёны дочь Айземанна Мириам[25] (Miriam Kosman, née Eisemann). А Хаим, старший лектор Талмуда в «Нер Израиль» (см. раздел[26] «Rabbis of Yeshivas Ner Yisroel»), родил брату племянничка по имени Менахем (Menachem Kosman), который сочетался брачными узами с дочкой П. Гольдшмидта[27] — «и бысть ему жена». К слову, случайность это или нет, но девичья фамилия матери Айземанна Алисы тоже Гольдшмидт[28]. Пазл без труда сложился: швейцарец Пинхас-Филипп Гольдшмидт, заветная мечта которого — должность главного раввина-самосвята государства Израиль[29] (неспроста «Нер Израиль» по сей день талдычит о его «величии»[30]), породнён с американскими извращенцами.







Сродное познается сродным: кто правая рука раввина П. Гольдшмидта? Разумеется, его заместитель — слабо профилактируемый рослый молодой раввин Шимон[31] Левин[32], он же (до недавнего времени) председатель «Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России» (КЕРООР[33]), депутат «Европейского еврейского парламента» (созданного по инициативе украинского олигарха Игоря Коломойского, финансиста запрещённого в России «Правого сектора»[34]), а также большой дока в «Практической Каббале», умеющий «пройти сквозь стену»[35]. Знакомые с Левиным утверждают, что за организацию одного только посещения израильского консула в V.I.P. режиме он истребует от 200 до 250 тысяч рублей, а его рачительная жёнушка Алина жалуется, что мужнину зарплату после пяти лет работы в Москве снизили на 700 баксов — с 4000 до 3300 долларов (+ израильские 2000$)[36]. В интернете прогремело шокирующее видео (18+), быстро отовсюду удалённое по принуждению могущественного иудейского истеблишмента, у которого в кармане полиция и прокуратура[37] (это видео осталось на сайте goldsmidt-i-co.in[38] — коли и там ликвидируют, то вот ссылки на копии в форматах MP4[39], MP4 в архиве ZIP[40], анимированном GIF[41] и в частичной раскадровке в JPG[42]), в котором Ш. Левин после просмотра порно в стенах московской хоральной синагоги лихо онанировал, изливая семя в стаканчик и вытирая мокрые от спермы ладошки о свою белоснежную рубашонку, прежде чем плюхнуться вновь перед монитором, будто «и поверг его бес посреде, изыде из него, никакоже вредив его». Как ёрничал В. Маяковский:[43] «Мы, онанисты, ребята плечисты! Нас не заманишь титькой мясистой!» Хотя нет, заманишь по самое не балуйся: развратный приятель Шимона Левина раввин Йосиф Херсонский[44] заказывал забавы с проститутками прямо с официального аккаунта московской иудейской религиозной общины «Среди своих», а учеников воспитывал по признанной российским судом экстремистской[45] книге Маркуса Лемана «Насильно крещённые». Другие приспешники П. Гольдшмидта сорят деньгами израильской партии Ликуд на «оргии с девками из лучших еврейских семей Москвы»[46], а сам он недавно командовал[47] «коронованием» в председатели «Московской еврейской религиозной общины» юриста Яна Пискунова, широко известного в узких кругах под прозвищами «Флейтист» и «Хевронский гей»[48].



Апостол Павел в VI главе Первого послания к Коринфянам учил, что онанисты (как и распутники) не наследуют Царства Божия. А как у иудеев? По уверению Википедии[49], «в иудаизме мастурбация является тяжким грехом и категорически запрещена». Дата на видео с раввином Шимоном Левином, 25 апреля 2016 года (у нас шла Страстная седмица), очень важна — разгар иудейской Пасхи, так что маца получилась со спермой. Не оградили раввина от греха ни ермолка (по Википедии[50] — символ иудейского страха перед Богом), ни длинные сплетённые пучки нитей на штанах (по Википедии[51] — еврейские напоминалки обо всех заповедях). Ведь ещё Спаситель (Мф. 23:5) обличал книжников и фарисеев, что «величают воскрилия риз своих», но их не коробит, что сами они «глаголют бо, и не творят». Дрочун оказался вдобавок драчуном: П. Гольдшмидт (к слову, возглавляющий раввинский суд в России и в странах СНГ и Балтии[52]), взбешённый законным обличением своего возлюбленного протеже[53], мигом встал на защиту Ш. Левина и категорически потребовал того не обижать[54], а рупор П. Гольдшмидта журнальчик «Москва Ерушалаим» (тот самый, ссылку на который Шуфель — ради пиара П.Г. — добавил в сноски Википедии про Талмуд, и которым заправляет[55] пресс-секретарь П. Гольдшмидта питерская Ольга Есаулова[56]) опубликовал гневную отповедь критикам Левина — «Доносчик с камерой слежения»[57], где подручные П. Гольдшмидта не поскупились на эмоции: «нагадить», «выкраденный документ», «нет предела подлости», «нарушение всех возможных законов», «перейдена неиллюзорная красная черта», «злословие», «ущерб материальному статусу», «доносчик», «злодей», «злоумышленник» и т.п. И тут «рассудку вопреки, наперекор стихиям» нежданно признались: «Написано в Талмуде, что общественным руководителем должен быть человек, у которого, как и у его паствы, имеются скелеты в шкафу (в оригинале — "купа шель шрацим", кружка с определенными насекомыми, прикосновение к которым делает человека ритуально нечистым)». Чтобы вступить в опасную банду, надо сперва пойти на тяжкое преступление — показать, что руки в крови, что пути назад нет. Получается, это и есть философия Талмуда — руководить могут только те, кто запятнан?[58] Такое противоречит даже ветхозаветному наказу Иофора Моисею (Ид. 18:21): «Ты же усмотри себе от всех людий мужы сильны, Бога боящыяся, мужы праведны, ненавидящыя гордости, и поставиши их над ними тысященачальники и стоначальники, и пятьдесятоначальники и десятоначальники и писмовводители». Спорить же с догмами Талмуда, стращает движимый адреналином и гормонами разгневанный раввин П. Гольдшмидт, воспрещено: «К тексту [Талмуда], написанному полторы тысячи лет назад и ставшему всемирным культурным наследием, нельзя применять мерки современной политкорректности»[59]. Посему не блюдущий себя раввин-нечестивец Шимон Левин как ни в чём не бывало продолжил учить Ветхому Завету, давать видеоуроки о нравственности, морали и отношении к разврату, проводить встречи с молодёжью[60].



Вот ещё любопытные факты из биографии Пинхаса-Филиппа Гольдшмидта[61]: с 1989 по 2005 год он, служа московским раввином, проникал в Россию по заведомо ложным сведениям, предоставлявшимся им при оформлении виз, заявляя целью своего пребывания заключение новых договоров «по организации маршрутов по экстремальному туризму в Центральном регионе России и Алтайском крае», а российский олигарх еврей В. Гусинский, тогдашний попечитель КЕРООР, использовал связи П. Гольдшмидта для установления контактов с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Карлой Дель-Понте для передачи ей компромата на первого Президента России Б. Ельцина и тогдашнего главу правительства РФ В. Путина (позже раввин П. Гольдшмидт помог беглому Гусинскому избежать экстрадиции в Россию, также как спас бизнесмена М. Сайденфельда от экстрадиции в Казахстан или задействовал свои связи для принятия решения об условно-досрочном освобождении из мест заключения осуждённых к длительным срокам лишения свободы участников международной ОПГ В. Кагана, Ш. Хиршорена, Д. Касзирина и Э. Каца, нанесших значительный ущерб экономическим интересам России). Об отношении П. Гольдшмидта к Президенту можно судить хотя бы по тому факту, что его сноха[62], американская журналистка с украинскими корнями Авиталь Чижик (Avital Chizhik), поносит В. Путина за отказ выдать американским иудеям российские книги[63] и открыто стоит на стороне еврейских оппозиционеров, «бросающих вызов Путину»[64]. Поэтому гражданином России П. Гольдшмидт стал только в правление Д. Медведева да с подачи мэра Первопрестольной Ю. Лужкова и олигарха М. Фридмана за «особые заслуги перед страной», причём, подав очередное заявление на гражданство, вновь (по вполне органичной привычке быть «соврамши») дал о себе ложные сведения: отрицал факт ранее поданного заявления на выдачу разрешения на временное проживание, а также работу вне России[65].



Можно гадать, что представляли собой «особые заслуги перед страной» этого выкормыша и засланца американского раввинского вертепа «Нер Израиль». Кстати, недавно вскрылось, что две дамы, «перешедшие» под контролем П. Гольдшмидта в иудаизм, попались в Израиле на занятиях проституцией, а сам он прикарманил крупную сумму за подготовку к «переходу» в свою веру[66]. Зато некий душепродавец Илья Тимченко, только готовящийся под водительством П.Г. стать иудеем, под его же руководством отжимает посты у неугодных П. Гольдшмидту людей[67]. Вообще, П. Гольдшмидт (как и его иностранная родня) рьяно стоит на страже интересов Запада в его конфронтации с Россией («особые заслуги перед страной»): например[68], пытается усмотреть неуважение к Холокосту и антисемитизм в шоу «Ледниковый период» (фигуристы Татьяна Навка и Андрей Бурковский в образе еврейских заключённых нацистского концлагеря — идея их номера, между прочим, взята российским евреем Ильёй Авербухом из оскароносного фильма Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна»). Чем еще «славен» П. Гольдшмидт — читаем в Библии (Лв. 19:32): «Пред лицем седаго востани и почти лице старчо, и да убоишися Господа Бога твоего». Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал в дневнике, что здесь Господь поучает, каким надлежит быть человеку: «Кроткий и смиренный, особенно пред старцами или в виду старших себя, считает безумием горячиться и раздражаться и говорить что-либо обидное и всегда к ним почтителен и ласков»[69]. А так читает Библию П. Гольдшмидт — срывает[70] празднование 80-летия старца-раввина А. Шаевича, лауреата орденов РФ и наград других государств, бессменного главного раввина КЕРООР и СССР. Сначала Гольдшмидт, тогда же приобретший в центре Москвы бывшее здание издательства «Советский спорт», принародно вызвался оплатить мероприятие в честь юбилея А. Шаевича, а дождавшись самого кануна торжества, вероломно заявил, что денег нет. За год до этого он уже пытался перекрыть старцу кислород, изгнал верных А. Шаевичу членов общины, часть из которых, получив угрозы[71], схоронилась в Израиле, расправился с видным деятелем прогрессивного направления в иудаизме Зиновием Коганом[72]. Нет ничего странного в том, что неугомонный П. Гольдшмидт ведёт себя как отпетый уголовник (а история знает и раввинов-пиратов типа Самуэля Палаччи[73]) — он и его сообщники тесно связаны с российскими[74] и украинскими[75] фашистами[76] (чего стоит гуляка и его протеже Павел Фельдблюм[77]), а сам П.Г. входит в руководящие органы «Европейского еврейского парламента», созданного по инициативе украинского олигарха И. Коломойского, финансиста запрещённого в России «Правого сектора»[78].







От «подвигов» раввина П. Гольдшмидта я перешёл к материалам сайта Ner Israel Archive[79], на который ссылался покойный В. Прибыловский[80]. Замалчивающий правду иудей-модератор Википедии Шуфель выдрессирован своими боссами на то, чтобы полностью запретить использовать первоисточники даже при описании сюжета[81], поэтому не диво, что он выступил не только против В. Прибыловского, но и против Ner Israel Archive, где всё сопровождается сносками на соответствующие документы. Там в деталях показано (по поводу перевода Талмуда на русский язык под эгидой П. Гольдшмидта), что десятки безмозглых раввинов сдували трактат «Авот» с еврейского ресурса Toldot.ru, часто по желанию сокращая иудейские оригиналы и выдумывая несуществующие отрывки. То же они проделали с трактатом «Макот»: изменили и не поняли канонический текст, повсеместно переводили одинаковые слова по-разному, ляпнув о своей «ответственности» перед открыто презираемыми ими читателями: «гарантии дает только сберкасса». Сам перевод и даже оформление страниц бессовестно стырили у американцев. Замалчиванием, воровством и подтасовкой были заняты буквально все: пожилой раввин Реувен Пятигорский, который в юности «хипповал, бичевал»[82], теперь ханжески делал вид, что не знал о переводе П. Гольдшмидта, в группе которого состоял, свой уродливый текст выдал за первый во вселенной и умолчал об образцовом дореволюционном переводе ориенталиста Н. Переферковича, а соработники П. Гольдшмидта удалили компрометировавшие их страницы своего сайта и форум, где «святые» раввины дружно качали дешёвый контрафактный клавиатурный тренажёр VerseQ для печати вслепую — 54 загрузки![83] — и делились тонкостями плагиаторства. Кстати, перевод Талмуда от самого Р. Пятигорского[84] («Книжники / Лехаим»[85]) финансировался[86] уже не В. Резником, а другим питерским магнатом Ицхаком (Вячеславом) Мирилашвили[87], отца которого в определённых кругах кличут «Мишей Кутаисским»[88] (отсидел за похищение и убийство, а капитал сколотил на нефти и игорном бизнесе[89]). Семья Ицхака, в частности, его дядя Габриэл Мирилашвили (Константин Мирели)[90], дружит[91] с финансистом запрещённого в России «Правого сектора» И. Коломойским. Когда холуи П. Гольдшмидта хвастают, что в их Талмуде есть «качественная полиграфия» и «традиционное оформление обложки с золотом и тиснением»[92], Спаситель как бы говорит им (Мф. 23:27-28): «Горе вам, книжницы и фарисее, лицемери, яко подобитеся гробом повапленым, иже внеуду убо являются красны, внутрьуду же полни суть костей мертвых и всякия нечистоты; тако и вы, внеуду убо являетеся человеком праведни, внутрьуду же есте полни лицемерия и беззакония». И добавляет (Мк. 7:6-7): «Он же отвещав рече им: яко добре пророчествова Исаия о вас, лицемерех, якоже есть писано: сии людие устнами Мя чтут, сердце же их далече отстоит от Мене, всуе же чтут Мя, учаще учением, заповедем человеческим».



Конечно, перевод иудейский — не наше христианское дело. Меня скорее интересовало, кто стоит за ним, кроме П. Гольдшмидта, а раз множество ссылок в Ner Israel Archive вело на Toldot.ru, раввины которого возглавляли перевод Талмуда, то я заглянул и туда. Ресурсом этим дирижирует клеврет П. Гольдшмидта раввин Бен-Цион (он же Бенцион) Зильбер[93], публикующий[94] у себя труды уже упомянутого родственничка П. Гольдшмидта — раввина-содомита М. Айземанна. Занятно, что на вопрос «Неужели Талмуда нет в открытом доступе?»[95] раввин Бен-Цион Зильбер поучает: «Талмуд важен и приносит большую пользу евреям, изучающим его. Нееврею, изучающему его, он может принести вред. Зачем вредить людям?» Задам риторический вопрос: зачем тогда раввину Зильберу переводить Талмуд на русский, вдруг нееврей случайно его прочтёт? Разве в Ветхом Завете не сказано (Лв. 19:14): «Зла да не речеши глухому и пред слепым да не положиши претыкания»? Ладно, отложим Талмуд и разберёмся, кто ж такой этот раввин Зильбер — «от плод их познаете их». Вот что писал он в ответе на вопрос 2013 года «Иисус украл?»:[96] «Определённо, взгляды, изложенные в "Новом Завете" – о Троице, о богочеловеке, о том, что человек не должен выполнять заветы Торы и его спасают не действия, а вера во что-то, и этого достаточно, и т.д. – противно духу еврейства и к еврейству не имеет никакого отношения». Очевидно, позже раввину намекнули на отсутствие мультикультурализма, поэтому в 2017 году ответ тайком подправили[97]: «Иисус украл?» превратилось в «Новый Завет - это и есть Тора?», «Иисус Христос УКРАЛ знания» — «Иисус Христос забрал знания», а «противно духу еврейства» — «противоречат духу еврейства».



Несмотря на местечковое лукавство, раввин Бен-Цион Зильбер непоколебим в ярых взглядах на Христианство. На вопрос «Можно ли вернуться в иудаизм после крещения?»[98] он советует «раскаяться в содеянном, выразить сожаление о том, что сделал, обязаться больше никогда так не поступать, сказать об этом своими устами перед Б-гом». На вопрос, что делать крещёной еврейке[99], Зильбер опять предлагает раскаяться, так как её «родители поступили нехорошо, но Вы определённо ни в чём не виноваты», а на вопрос «Как вернуть евреев-христиан?»[100] пускается в досужее витийство: «Мне кажется, если человек поймёт, что евреи – особый, избранный народ, что еврейский народ несёт слово Б-га, что с ним происходят особые явления, что есть особое наблюдение Б-га за еврейским народом, что пророчества, записанные в Торе и Пророках, – именно о еврейском народе, то все фантазии христианства о "новом Израиле" рассеиваются, как дым. Невозможно занять место Израиля, когда Израиль живёт и здравствует. Попробуйте дать почитать им книгу моего отца и учителя рава Ицхака Зильбера[101] зацал "Пламя не спалит тебя"». Безусловно, взгляды Б. Зильбера и П. Гольдшмидта, у которых правду принято эксплуатировать идеологией, тождественны: в статье[102] для своего издания «Москва Ерушалаим» П.Г. попинал «выкреста» Немцова, его мать, убиенного отца Александра Меня, а ещё заявил, что принятие Христианства есть неуважение к себе: «Когда я обратился к друзьям и родственникам Бориса Немцова с предложением организовать похороны с элементами еврейской традиции, мне отказали, ссылаясь на то, что Борис Ефимович перешел в православную веру и будет похоронен в соответствии ее традициям. <...> Выбор Немцова, так же как и многих других публичных людей еврейского происхождения, был в том, чтобы положить свое будущее рядом с церковью, а не с еврейским народом. <...> Пора остановить обмен членского билета в Коммунистической партии на свидетельство о крещении. Если мы не начнем уважать себя, мы не должны ждать, что нас начнут уважать другие». Уравнять КПСС и Церковь — хамская пощёчина. Но плутоватый П. Гольдшмидт, очевидно, знал о евангельском смирении христиан сообразно Нагорной проповеди (Мф. 5:39): «Но аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». Это только когда он неосторожно позволил себе экстремистские публичные заявления в СМИ, разжигающие ненависть по отношению к мусульманам[103], пришлось ему раболепно извиняться[104] в инстаграме Рамзана Кадырова[105].



А кто был Ицхак Зильбер, отец «рава Бен-Циона»? В разделе Toldot.ru «Вкратце о сайте» сказано: «Сайт создан и поддерживается силами организации "Толдот Йешурун", которая была основана равом Ицхаком Зильбером». Ссылка оттуда на И. Зильбера ведёт к такому инскрипту: «Рав Ицхак Зильбер — крупнейший русскоговорящий раввин и hалахический авторитет, основатель религиозной русскоговорящей общины Израиля, лидер движения за возвращение евреев из бывшего СССР к своим корням, к Традиции»[106]. Иудейские агиографы называют И. Зильбера человеком-легендой-маяком, одним из иудейских праведников, на которых держится мир, и которых Бог знает по имени и т.п.[107] Также по уверениям евреев Ицхак Зильбер есть современный Иисус Навин (10:12): «да станет солнце прямо Гаваону и луна прямо дeбри Елон». В опусе И. Зильбера «Чтобы ты остался евреем»[108] московский преподаватель Цви Патлас привёл историю, когда иудеи не успевали сделать обрезание до захода солнца: «Рав Ицхак как стукнет кулаком по столу: "У меня есть удостоверение от рава Моше Файнштейна, и я приказываю вам делать: либо вы успеете, либо солнце остановится!" И рав послушался. Он закончил, тучи разошлись, и еще показался луч солнца! С тех пор, встречая рава Зильбера, моэль всегда напоминает ему, как он "остановил солнце"». Аккурат удар Нагульного кулаком по столу в «Поднятой целине»: «Цыц! Брешешь, гад!» Не зайдёт солнце! Но как новейший «Иисус Навин» заполучил свой «дар»? Ответ там же: «Рав Ицхак получил смиху (удостоверение раввина) так. Находясь в Америке, он посетил рава Моше Файнштейна. Они говорили час, и, когда рав Ицхак уже уходил, рав Моше Файнштейн остановил его: "Подождите". И написал, что удостоверяет: рав Ицхак Зильбер является раввином, обладающим знаниями и так далее, - короче, выдал раву Ицхаку раввинское удостоверение». Просто как мычание, оказывается, у современных иудеев стать раввином — надо только часок поболтать с «нужным» человеком!



О моральном облике «крупнейшего русскоговорящего раввина» Ицхака Зильбера, культ личности которого активно пропагандируется среди иудеев из каждого утюга, можно судить по свидетельству заместителя директора по учебной части и советника финансовой службы ленинградского учётно-кредитного техникума, удостоверявшего, что И. Зильбер (работал там в 1942-1949) был активистом политкружка преподавателей и комиссии содействия по распространению государственных займов, «ознакомляя слушателей с работами русских и советских ученых, на должном идейно-политическом уровне»[109]. «Верующий» И. Зильбер сознательно продвигал идеи марксизма-ленинизма, всю войну провёл в тылу («на призывной пункт меня вызывали десятки раз. Но в армию не брали» — когда русские священники осознанно жертвовали собой в годы Великой Отечественной войны[110]), а позже бесстыдно врал, что на фронте видел разрывы снарядов и световые волны взрывов[111]. И сидел-то в лагере после войны спекулянт И. Зильбер исключительно за махинации с «большим количеством облигаций» государственного займа[112], а не за подвиги на «религиозном фронте», как поёт его паства. «Выкрест-предатель» Освальд Руфайзен, спасший множество евреев во время войны (за принятие Христианства Верховный суд Израиля подло отказал ему в праве на репатриацию[113]), говорил, что все байки «крупнейшего русскоговорящего раввина» — наглейшая ложь, и даже поклонники И. Зильбера Хаим Шаул и Иуда Гордон нет-нет да и проговаривались, что рассказы о мужестве И. Зильбера в лагере есть «майсы» (шуточные истории) и «пудрение мозгов»[114]. Свои россказни И. Зильбер строил по книгам А. Солженицына[115] и даже Новому Завету — прознав о чудесах Спасителя с хлебами и рыбами, травил байки, как ежедневно в одиночку таскал воду для трёх тысяч человек, «которые любят после работы основательно помыться» в сталинском-то лагере![116] И как такой богатырь на фронт не попал, — может, не так уж хотел бить фашистов, коих нынче поддерживают его адепты?[117] «Благодарный» Ицхак Зильбер (как и его сыночек) не забывал ехидно плевать в христианский колодец, из которого черпал материал для своих побасенок. С примитивным фрейдизмом он вещал:[118] «Отход евреев от веры в единого Б-га и Его Тору пророки сравнивают с изменой жены мужу. <...> Существует разновидность насекомых (богомол), самки которых убивают самцов сразу же после спаривания. Нечто подобное происходило и с нами: стоило евреям в очередном любовном приключении оплодотворить чужую идеологию, как та запускала в них свое ядовитое жало. <...> То же произошло и с возникновением христианства: новая религия, созданная евреями-отступниками, сначала способствовала отторжению их самих от народа Израиля, а впоследствии принесла неисчислимые бедствия еврейству, среди которого возникла». Отцу и сыну Зильберам, которые из Израиля много лет безнаказанно «пудрили мозги» гражданам России плевать было на часть 2 статьи 29[119] Конституции РФ, равно как и на часть 1 статьи 282[120] Уголовного кодекса РФ — о возбуждении ненависти и вражды по национальным или религиозным признакам и пропаганде национального или религиозного превосходства. А вот куда годами смотрят родные российские правоохранительные органы — большой вопрос.



Пришло время подводить итоги «Рождественской» одиссеи в еврейский стан. На факты абсолютной безнаказанности множества чуждых покаянию иудеев раскрылись глаза. Образованцы, за грязную криминальную денежку переводящие на русский язык иудейский Талмуд, который неевреям будто бы «может принести вред», не бельмеса не смыслят в своём деле, кроме оголтелого и бессовестного плагиаторства. Их патрон порочный раввин-иноземец Пинхас-Филипп Гольдшмидт давно и органично связан нерушимыми семейными и деловыми узами с наиболее матёрыми извращенцами, содомитами, бандитами и даже фашистами. Современное русскоязычное иудейство зациклено на традициях уголовника-раввина Ицхака Зильбера[121], сынок которого Бен-Цион вместе с П. Гольдшмидтом не скрывают своей лютой ненависти к Христианству. Наймиты раввинов посажены «смотрящими» за Википедией, дабы туда не просочилась хоть капля информации о лиходействе их одиозных хозяев и мафиозных спонсоров: «Горе вам, книжницы и фарисее, лицемери, яко затворяетя Царствие Небесное пред человеки: вы бо не входите, ни входящих оставляете вниити» (Мф. 23:13). Предостерегал Спаситель в начале XII главы Евангелия от Луки: «Внемлите себе от кваса фарисeйска, еже есть лицемерие». Святитель Игнатий Брянчанинов объяснял это так[122]: «Лицемерие названо закваскою, потому что оно, вкравшись в душу, проникает во все мысли, во все чувствования, во все дела человека, делается его характером, как бы душою его». Это и есть закваска насквозь прогнивших лихих и тёмных сил иудейства нашего времени.

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