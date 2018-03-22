Война из пробирки. Зачем США на самом деле полезли в Ирак?

Источник: www.aif.ru

Эксперт рассказывает, как вторжение в Ирак после «информационной подготовки», состоящей из обычной лжи, помогло Вашингтону реализовывать план «Большого Востока».



15 лет назад, утром 20 марта 2003 г. началось вторжение вооруженных сил США и их союзников на территорию Ирака.

Операция проводилась без санкции Совета Безопасности ООН и продлилась почти 9 лет. К чему она привела? Какие на самом деле цели преследовали те, кто заварил всю эту кашу? В этом АиФ.ru разбирался вместе с экспертом.

«Им надо было разрушить одно из наиболее мощных государств арабского мира»

Необходимость вторжения США официально объясняли борьбой с распространением оружия массового поражения, международным терроризмом и тиранией в Ираке. Все помнят, как в феврале 2003 г. госсекретарь Колин Пауэлл продемонстрировал на заседании Совбеза ООН пробирку с белым порошком, объявив, что это, мол, споры сибирской язвы. Кроме того, мировой общественности были показаны алюминиевые трубки, якобы закупленные Ираком для урановых центрифуг. Пауэлл убеждал, что Ирак в нарушение резолюций ООН имеет ядерное и запасы химического оружия, а значит, представляет угрозу для мира. Наконец, как уверяли в администрации Джорджа Буша-младшего, Саддам Хусейн лично поддерживал исламистов из «Аль-Каиды» (организация, запрещенная в РФ). И, следовательно, оккупация Ирака — это необходимая часть борьбы с международным терроризмом. После терактов 11 сентября 2001 г. этот довод должен был прозвучать более чем убедительно.

Колин Пауэлл демонстрирует модель ампулы с бациллами сибирской язвы в Совете Безопасности ООН. 5 февраля 2003 года. Источник: Public Domain

Правда, как позже выяснилось, «доказательства» наличия у Ирака оружия массового поражения были сфальсифицированы. Ещё в сентябре 2002 г. директор ЦРУ Джордж Тенет довел до сведения Буша-младшего информацию о том, что подобного оружия у Саддама Хусейна нет и никогда не было.

«На самом деле у США было несколько негласных целей, — рассказал „АиФ« кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — В первую очередь — подавление и разрушение одного из наиболее мощных государств арабского мира, противостоявших Соединенным Штатам и Израилю. Иракская армия в то время считалась одной из самых мощных в регионе, Ирак поддерживал все палестинские движения, в том числе и радикальные, боевики оттуда проходили подготовку и лечение на территории страны. Другие цели — контроль над нефтяными и прочими природными ресурсами Ирака, раскол арабского мира по принципу „разделяй и властвуй«».

Накануне войны Ирак считался одной из наиболее благополучных стран арабского мира с доходами выше среднего и довольно высокими стандартами в области образования и здравоохранения. Немудрено — разведанные там запасы нефти оценивались как вторые по величине в мире. «При этом, — уточняет Долгов, — американцы не просто решили посеять хаос и потом ловить рыбку в мутной воде, они действовали по конкретному плану. Помимо прочего, план предусматривал создание на руинах прежнего Ирака слабого псевдодемократического государства, которое было бы полностью лояльно Штатам и не угрожало Израилю: ту же схему, кстати, Запад использовал и в отношении других государств — союзников Ирана и России».​

Ударили по Ираку, в уме держали Сирию

Захват Ирака знаменовал собой начало реализации плана по созданию так называемого «Большого Ближнего Востока», предусматривавшего перекройку карты почти всего арабского региона, от Йемена до Марокко, и радикальное изменение границ государств для облегчения доступа к их национальным богатствам. В том числе — создание государства курдов и нескольких квазигосударств на территории Ирака, Ливии, Сирии и т. д. «Главным образом, им нужно было убрать Башара Асада, уничтожить Сирию как союзника Ирана, — считает Борис Долгов. — Приход к власти в Ираке, а затем и Сирии так называемых „умеренных« исламистов дал бы американцам и израильтянам возможность более успешно действовать против Тегерана. Планировалось и продвижение джихада в сторону среднеазиатских государств и юга России».

Несмотря на все старания США, Совбез ООН не санкционировал применение силы против суверенного государства. Против этого выступила не только Россия, но и некоторые союзники Америки — например, Франция и Германия. Но нашествие все-таки началось. Название операции — «Иракская свобода» в этом свете звучало вполне цинично.

Вторжение началось с удара «Томагавков», запущенных с кораблей, массированной бомбардировки Багдада, Мосула, Киркука бомбардировщиками и штурмовиками. В разное время в операции «Иракская свобода» принимали участие до 49 стран. 9 апреля Багдад был взят без боя. Серьезно сопротивлялись вторжению только отдельные подразделения иракской армии. 15 апреля после ожесточенных сражений коалиция заняла Тикрит — родной город Саддама Хусейна. Его режим был свергнут, а сам Хусейн казнён через повешение в Багдаде в декабре 2006-го. Хотя партизанские бои с регулярной американской армией и морской пехотой продолжались ещё относительно долго.

Итоги операции: кризис, коррупция и терроризм

«Иракская свобода» обошлась странам-участникам в 1,7 трлн долларов, при этом косвенные потери человечества от этой операции, по некоторым оценкам, составили 6 трлн долл. США и их союзники потеряли в ней более 4,8 тыс. человекубитыми и 32 тыс. чел. ранеными. Ирак, по разным оценкам, потерял от 80 тыс. до 1,1 млн. убитыми, в том числе более 19,5 тыс. военных. Следствием войны стали и 5 млн беженцев.

Оружия массового поражения в Ираке, разумеется, так и не нашли. В 2004 г. Колин Пауэлл покаялся в том, что пользовался неточными и сфальсифицированными данными, объяснив эту дезинформацию плохой работой ЦРУ. Связь властей Ирака и лично Саддама Хусейна с «Аль-Каидой» так же не подтвердилась. Более того, по прошествии нескольких лет в Сенате США было заявлено, что иракский лидер не помогал международным террористам, а наоборот, вёл с ними войну — в частности, создал надежную систему спецслужб и контролировал ситуацию в стране. А ячейки «Аль-Каиды» появились в Ираке уже после начала иностранного вторжения.

«Тем не менее, фактические цели операции были достигнуты, — резюмирует Борис Долгов. — Государство Саддама Хуссейна уничтожено, а на его месте создано другое, якобы демократическое, а на самом деле намеренно ослабленное. Официально в Ираке существуют институты демократического устройства, но в действительности это только фикция. Дальнейшая судьба страны — социально-экономический кризис, мощнейшая коррупция, и главное, на мой взгляд, последствие войны — усиление радикального исламизма. Позиции „Аль-Каиды« после нее только укрепились. Кроме того, ослабление Ирака привело к усилению Ирана и иранского влияния в Ираке, большинство населения которого — шииты. Ирак уже не представляет собой региональный центр силы, которым он был при Саддаме. И это поменяло расклад сил на всем Ближнем Востоке».

«Спящие ячейки боевиков ждут своего часа»

Сегодня многие считают оккупацию Ирака и её последствия катастрофой для региона. Её приметы — мародёрство и вандализм (в частности, были уничтожены исторические памятники в древних городах Нимруд и Хатра, включенные в список ЮНЕСКО), работорговля, бесконтрольное распространение оружия, нехватка продуктов питания. После войны значительная часть иракских территорий оказалась неподконтрольной властям. В октябре 2006-го там было провозглашено «Исламское государство Ирака» со столицей в городе Баакубу, всего в 50 км от Багдада. Боевики начали торговать иракской нефтью на чёрном рынке, готовясь к дальнейшей экспансии. А в апреле 2013-го года перешло границу Сирии и объявило себя Исламским государством Ирака и Леванта — ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

К началу августа 2010 г. основной контингент американских войск был выведен из Ирака. 1 сентября вице-президент США Джозеф Байден объявил об окончании операции «Иракская свобода» и начале небоевой операции под названием «Новый рассвет», в рамках которой американцы обещали способствовать формированию в Ираке новых сил безопасности и борьбе с терроризмом. В декабре 2011-го в Багдаде был официально спущен звездно-полосатый флаг. Однако в стране оставались сотрудники частных военных и охранных структур, с помощью которых западные компании контролируют иракскую нефть.

А в декабре 2014 г. США снова вернулись в Ирак в связи с захватом обширных территорий силами ИГИЛ. Лишь в декабре 2017-го иракские власти объявили о победе над исламистами. Не так давно нынешний представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Райан Диллон заявил, что на территории Ирака остаются около тысячи террористов ИГ. Однако, по мнению Бориса Долгова, в действительности их гораздо больше: спящие ячейки боевиков просто ждут своего часа. А это значит, что новая экспансия «Исламского государства» может начаться в любой момент из того же места, где оно, собственно, и родилось. Особенно если это снова понадобится его покровителям.

Автор: Владимир Кожемякин

Источник: nstarikov.ru