ТАГАНАЙСКАЯ «ДОЛИНА СКАЗОК»

Столь примечательное название получил топоним в национальном парке «Таганай», расположенный между Откликным гребнем и горой Круглицей. Помимо необычных скальных останцев, скрывающихся среди низкорослых хвойных деревьев, данная достопримечательность считается некой аномальной зоной. Если верить сообщениям туристов, то в периметре «сказочной поляны» внезапно разряжаются аккумуляторы, сбиваются компасы и вообще электроника ведет себя каким-то странным образом. Несколько лет назад в районе долины сказок был обнаружен «Таганайский идол» - антропоморфное изображение, высеченное на поверхности гигантского валуна.

Пейзаж Долины Сказок

Долина Сказок лежит на пути следования туристических групп к высшей точке национального парка – горе Круглица. Необычная геоморфология данного объекта является крайне привлекательным топонимом для множества туристических групп.

Уникальный участок природного ландшафта разительно отличается от типичных таганайских перелесков с непроходимыми таежными зарослями. Оказываясь в периметре Долины Сказок, попадаешь на территорию небольших деревьев причудливых форм, растущих посреди россыпей кварцитового песка в окружении замшелых валунов, в линиях начертаний которых можно разглядеть образы животных и людей.

Искривленный ствол - частое явление в Долине Сказов

Специалисты поясняют, что Долина Сказок расположена в зоне интенсивных геотектонических процессов, начавшихся миллионы лет назад. На протяжении миллионов лет проходила активная стадия формирования ландшафта, но в наше время подземные движения сошли на «нет». Обдувая ветрами и разрушая породу монолитных останцев под воздействием осадков, с учетом резких перепадов температур, структура скальной гряды и отдельных ее фрагментов деформировалась, при этом приобрела тот самый «сказочный» образ, который мы с вами можем наблюдать.

Почти пляжный песок в горах

Также стоит отметить, что необычная форма деревьев – искривленные стволы и относительно невысокие размеры, связаны со спецификой данной локации. Как оказалось, в Долине произрастает уникальный для всего Южного Урала фрагмент подгольцового низкорослого леса с отдельными участками арктическо-альпийского флористического комплекса. То есть некоторые породы деревьев произрастают на данном участке со времен ледникового периода плейстоценовой эпохи! Среди реликтов были отмечены: береза Литвинова, ива сизая, ожика сибирская и тд. Столь уникальные представители флоры считаются настоящими эндемиками парка, в связи с чем территория взята под особый контроль. В Долине нельзя стоять лагерем, а розжиг костров карается многотысячным штрафом. Увы, но для многих туристов «закон не писан» и поэтому на территории заповедной зоны все же встают лагерем те или иные группы походников. Кого-то ловят, но большей части удается избежать наказания – егерей катастрофически не хватает.

Впрочем, существует и иная версия, объясняющая столь необычные закономерности в произрастании деревьев, имеется в виду многочисленные случаи изменения геометрии ствола – искривление и раздвоение верхушек. Связывают данные особенности с тем, что территория Долины расположена как раз на тех самых подземных разломах, возникших в результате геотектонической активности. С этим же эффектом увязывают и факты проявления аномальной активности в данном периметре. Стоит заметить, что подобные гипотезы не являются строго научными и скорее соотносятся с «альтернативными» областями познания.

Сад камней в долине сказок

Также можно усомниться и в достоверности историй об аномальной активности на территории Долины. Согласитесь, что если аномальная зона есть, то ее следы должны проявляться постоянно. В процессе одного из посещений парка, нашей группой была проведена серия опытов на предмет фиксации признаков аномальной активности. Суть исследований заключалась в проведении опытов по воздействию окружающей среды на электронику (батарейки и аккумуляторы), фото и видео аппаратуру (цифровую и пленочную), а также на сбои в работе часов. К сожалению, но ничего из того, что было описано «множеством очевидцев» нам зафиксировать не удалось.

Радиация в норме

Пару лет назад в информационном пространстве появилась новость о том, что на территории Долины был обнаружен загадочный антропоморфный идол, высеченный на поверхности каменного валуна, расположенного чуть по одаль от туристических троп. Якобы расположение идола объясняло причину, по которой данный объект долгое время оставался неисследованным. По итогам обследования объекта, можно смело утверждать, что на деле идол оказался «новоделом», высеченным на поверхности камня несколько лет назад. Более подробно об исследовании данного объекта можно прочитать в материалах на нашем канале, по данной теме был подготовлен отдельный материал.

Не смотря на множество мифологем, сложенных вокруг Долины Сказок, данный живописный уголок в предгорьях Круглицы является одним из самых красивых участков национального парка «Таганай».