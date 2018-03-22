Сын Каддафи готов дать показания на Саркози

Интересно поворачиваются дела в истории с арестом Саркози. После того, как его арестовали, допросили и снова отпустили, в дело вступил сын покойного Каддафи.Сейф-аль-Ислам еще раз заявил, что Саркози получил от Каддафи деньги на президентскую кампанию, деньги передавались наличными прямо в Ливии, а встреча на которой происходило обсуждение финансирования Саркози ливийцами, записывалась ливийской госбезопасностью и это может подтвердить бывший начальник разведки Каддафи Аль-Сенусси. Сын Каддафи готов свидетельствовать против Саркози и планирует привлечь его к ответу за уничтожение Ливии, которая по мнению Сейфа была уничтожена в том числе по причине желания Саркози скрыть таким образом свою связь с ливийскими деньгами и избавится от обязательств по сделке с Каддафи. Не случайно, что именно францзуский спецназ принимал участие в операции в ходе которой был убит Каддафи, который в предшествующие месяцы и так уже успел наговорить лишнего про финансирование Саркози.Конвой Каддафи были отслежен, когда он прорывался из Сирта. Отслеживали Каддафи по его разговорам по спутниковому телефону, в первую очередь по звонкам Башару Асаду в Дамаск. Эти разговоры был перехвачены французскими техническими средствами разведки и была дана отмашка на ликвидацию. Французские самолеты наводились на кортеж Каддафи наземной командой французского спецназа. Еще в 2012 году в британской прессе появлялась информация, что Каддафи был убит выстрелом в голову французским военным, действующим под прикрытием в толпе "повстанцев". Большую часть из этого подтверждал в свое время Махмуд Джибриль (бывший министр при Каддафи и глава ПНС). Приказ на ликвидацию якобы был получен от Саркози. Ряд лиц принимавших участие в убийстве Каддафи позднее были либо убиты каддафистами, либо погибли при странных обстоятельствах.В этом плане, освобождение Сейфа в прошлом году и игнорирование требований МУС по его повторному аресту, делают его фигуру более значимой, нежели просто один из претендентов на власть над развалинами Ливии. Если у Сейфа помимо его слов есть и материальные улики доказывающие получение Саркози денег от Каддафи (достаточно будет подлинной записи, которую якобы сделал Сенусси), чтобы не только полностью уничтожить Саркози, но и прямо обвинить Францию в совершению агрессии и военных преступлений для сокрытия темных делишек французского президента. Ливию это конечно уже не спасет, но для Франции это будет серьезный удар. Да и еще один гвоздь в крышку гроба мифа про "демократические арабские революции" будет безусловно забит. Поэтому есть мнение, что дело о ливийских деньгах будут в меру возможностей спускать на тормозах, так как в противном случае пострадает не только Саркози.Для самого Сейфа, успешное развитие этого дела может стать счастливым трамплином в президентское кресло – есть немало стран, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы торпедировать северо-африканскую политику Франции. Интерес в этом может быть и у США, и у России, и у Китая.Все таки не просто так Сейф был освобожден – из сына поверженного "диктатора", он постепенно превращается в очень важный фактор региональной политики. Ключевой вопрос, кому это будет выгодно в конечном итоге.

Источник: colonelcassad.livejournal.com