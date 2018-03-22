Главная » Невероятное в мире, Политика

Сын Каддафи готов дать показания на Саркози

00:46. 22 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:


Интересно поворачиваются дела в истории с арестом Саркози. После того, как его арестовали, допросили и снова отпустили, в дело вступил сын покойного Каддафи.

Сейф-аль-Ислам еще раз заявил, что Саркози получил от Каддафи деньги на президентскую кампанию, деньги передавались наличными прямо в Ливии, а встреча на которой происходило обсуждение финансирования Саркози ливийцами, записывалась ливийской госбезопасностью и это может подтвердить бывший начальник разведки Каддафи Аль-Сенусси. Сын Каддафи готов свидетельствовать против Саркози и планирует привлечь его к ответу за уничтожение Ливии, которая по мнению Сейфа была уничтожена в том числе по причине желания Саркози скрыть таким образом свою связь с ливийскими деньгами и избавится от обязательств по сделке с Каддафи. Не случайно, что именно францзуский спецназ принимал участие в операции в ходе которой был убит Каддафи, который в предшествующие месяцы и так уже успел наговорить лишнего про финансирование Саркози.

Конвой Каддафи были отслежен, когда он прорывался из Сирта. Отслеживали Каддафи по его разговорам по спутниковому телефону, в первую очередь по звонкам Башару Асаду в Дамаск. Эти разговоры был перехвачены французскими техническими средствами разведки и была дана отмашка на ликвидацию. Французские самолеты наводились на кортеж Каддафи наземной командой французского спецназа. Еще в 2012 году в британской прессе появлялась информация, что Каддафи был убит выстрелом в голову французским военным, действующим под прикрытием в толпе "повстанцев". Большую часть из этого подтверждал в свое время Махмуд Джибриль (бывший министр при Каддафи и глава ПНС). Приказ на ликвидацию якобы был получен от Саркози. Ряд лиц принимавших участие в убийстве Каддафи позднее были либо убиты каддафистами, либо погибли при странных обстоятельствах.

В этом плане, освобождение Сейфа в прошлом году и игнорирование требований МУС по его повторному аресту, делают его фигуру более значимой, нежели просто один из претендентов на власть над развалинами Ливии. Если у Сейфа помимо его слов есть и материальные улики доказывающие получение Саркози денег от Каддафи (достаточно будет подлинной записи, которую якобы сделал Сенусси), чтобы не только полностью уничтожить Саркози, но и прямо обвинить Францию в совершению агрессии и военных преступлений для сокрытия темных делишек французского президента. Ливию это конечно уже не спасет, но для Франции это будет серьезный удар. Да и еще один гвоздь в крышку гроба мифа про "демократические арабские революции" будет безусловно забит. Поэтому есть мнение, что дело о ливийских деньгах будут в меру возможностей спускать на тормозах, так как в противном случае пострадает не только Саркози.

Для самого Сейфа, успешное развитие этого дела может стать счастливым трамплином в президентское кресло – есть немало стран, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы торпедировать северо-африканскую политику Франции. Интерес в этом может быть и у США, и у России, и у Китая.
Все таки не просто так Сейф был освобожден – из сына поверженного "диктатора", он постепенно превращается в очень важный фактор региональной политики. Ключевой вопрос, кому это будет выгодно в конечном итоге.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Каддафи, Ливия, саркози, северная африка, Франция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...императорские наёмники-ариане — готы и герулы. Сенатская...что данные измерения, показанные реечным устройством и ...Уганды - Мечеть «Каддафи» и христианская старообрядческая .... Сравните даты камней с датой крещения Руси...) был такой, сын Андрея Апостола, отсюда...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...многих научных книг, - дать мою, экспертную оценку ...отношения в присутствии её сына. Удивляюсь - почему ... родителям в фильме показан очень четко: когда... замысла, - публично сдали Каддафи, Если какой-то ***...в Крыму власть, стала готовить референдум и, опасаясь ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... о чем свидетельствуют показанные по ТВ стертые ...Западом  ливийского лидера Каддафи,  когда Путин понял ...важный вопрос попытался дать ответ народный ... в Украине – готовить и продвигать своего ...,     Единой матери сыны   СОВРЕМЕННАЯ ЗЛОБОДНЕВНАЯ ПРОБЛЕМА...
Бэкграунд, выпуск-236 за 26 ноября 2011
... в стиле Муаммара Каддафи, следует думать всегда... решили таким образом дать понять российскому руководству...панков, эмо и готов, сегодня строго придерживаются... любовью и пониманием показан мир будущего, в... создания фильма контролировал сын певца Никита Высоцкий...
Почему Путин терпит либеральный клан в правительстве?
...знаем, Сергей Глазьев готовит альтернативную программу экономического ... что судьба Милошевича, Каддафи, Мубарака и т. ..., чтобы не дать этой маньячке испытать...премьер Голодец дала признательные показания, заявив, что не... была трагедия, погиб сын… А кроме того,...
Еврейский фашизм. Библейский проект и его информационное прикрытие. Часть 4
... подобно библейскому Аврааму, готов пожертвовать своим сыном, если ты, Израиль,...являются гоями, и попросить дать им немного денег...» Источник...4] – Этот момент был показан в теленовостях, но найти ...высказывался и ливийский Муамар Каддафи (с отметки 4:33...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>