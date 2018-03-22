Свалка управленцев. Андрей Иванов

Концептуал СМИ Чтобы управлять людьми нужно быть Человеком

Общественный деятель, автор книги “Антименеджмент: организации будущего” Андрей Иванов комментирует события, которые развиваются вокруг мусорного полигона, расположенного возле города Волоколамск в Московской области.

========================================================================== Рекомендуем: Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич ==========================================================================



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