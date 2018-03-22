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Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 марта 2018

11:03. 22 марта 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Котёл в Дамаске: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают район за районом в Восточной Гуте (КАРТА)

Котёл в Дамаске: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают район за районом в Восточной Гуте (КАРТА) | Русская весна

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и российских военных советников продолжает успешное наступление в пригороде Дамаска — Восточная Гута. В среду армейцы добились ряда крупных успехов, отбив несколько районов у боевиков.

Второй день подряд САА штурмует оборону боевиков внутри города Хазах. Во главе с силами Республиканской гвардии (104-й, 105-й, 106-й бригадами) Сирийская армия после ожесточенных боев этим утром нанесла значительный урон джихадистам в центре Хазах.

Армейцы планируют взять под полный контроль вышеупомянутый город в течение 24 часов, поскольку выжившим боевикам внутри Хазах остаётся отступить на северо-запад либо сдаться.

Хазах — небольшой городок, расположенный к северо-западу от недавно отбитого города Кафр Батна, граничащего с Замалькой, которая является еще одной крепостью банд в Восточной Гуте.

Битва за Айн-Тарма

Между тем в долине Айн-Тарма 4-я дивизия САА неуклонно продвигается сквозь оборону боевиков, освобождая всё больше посёлков вблизи города Айн-Тарма. 

За последние дни Сирийская Арабская Армия смогла взять под контроль 70% ферм Айн-Тарма. Помимо захвата ферм, армейцы расширили зону контроля почти над всей «долиной Айн-Тарма», сейчас правительственные войска находятся примерно в 500 метрах от освобождения всей долины Айн-Тарма.

Как только эти районы будут взяты, САА начнёт долгожданный штурм города Айн-Тарма.

Пока исламистам не удаётся противостоять стремительному продвижению Сирийской армии, так как последняя каждый день берёт под свой контроль новые районы.

Боевики в Харасте планируют сдаться 

Ожидается, что в ближайшее время первая партия боевиков «Харакат Ахрар Аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама») покинет район Восточной Гуты.

Арабские СМИ сообщают, что была достигнута договорённость между САА и «ахраровцами» о том, что члены этой группировки будут вывезены из пригорода Дамаска Харасты в провинцию Идлиб.

Несмотря на вышеупомянутое соглашение, террористы из «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) и «Джейш аль-Ислам» попытались воспрепятствовать сделке, совершив мощную атаку на позиции Сирийской Арабской Армии в Харасте.

Правительственные силы не отменили сделку после этой атаки, поскольку боевики заверили правительство о том, что они не имеют никакого отношения к данному нападению.

По оценкам военных, численность боевиков «Ахрар Аш-Шам» среди всех сил НВФ в пригороде Харасты составляет не менее 90 процентов и их эвакуация оставит этот район в основном в руках САА.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Котёл в Дамаске: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают район за районом в Восточной Гуте (КАРТА) | Русская весна
Котёл в Дамаске: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают район за районом в Восточной Гуте (КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Хараста запросила “зеленые автобусы”



Источники "Хезбаллы" подтверждают, что Хараста завтра капитулирует. Подавляющая часть боевиков "Ахрар-аш-Шам" покинет Восточную Гуту и отправится в Идлиб вместе с теми гражданскими, которые пожелают сопровождать боевиков. Ожидается примерно 1500-1600 боевиков и несколько тысяч гражданских (от 4,5 до 6 тыс.)
Тяжелое вооружение боевики оставляют сирийской армии. Ввиду достижения договоренности, сирийская армия прекратила атаки на позиции боевиков "Ахрар-аш-Шам" и готовит уже столь полюбшиеся всем зеленые автобусы до Идлиба, которые стали одним из главных символов поражения террористических анклавов.
Боевиков фактически приперли к стенке. Выбор у них был простой – либо отвалить в Идлиб, либо помереть в развалинах Харасты. Турция, которая имеет сильное влияние на "Ахрар-аш-Шам" посоветовала боевикам прекратить ломать комедию и ехать до своих. Россия обеспечивает гарантии выполнения соглашения и обеспечение безопасности выходящих из Харасты гражданских лиц. За последние 2 дня Харасту покинуло несколько сотен гражданских + несколько десятков боевиков сдались в плен. Есть весьма существенные шансы (стоит делать поправку на то, что боевики в последний момент могут сорвать соглашение, как бывало не раз), что завтра котел в Харсте прекратит свое существование, что позволит избежать дополнительных жертв и разрушений и ускорит дальнейшее освобождение Восточной Гуты.


Пленный боевик в Харасте.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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