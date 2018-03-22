Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 марта 2018

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и российских военных советников продолжает успешное наступление в пригороде Дамаска — Восточная Гута. В среду армейцы добились ряда крупных успехов, отбив несколько районов у боевиков.

Второй день подряд САА штурмует оборону боевиков внутри города Хазах. Во главе с силами Республиканской гвардии (104-й, 105-й, 106-й бригадами) Сирийская армия после ожесточенных боев этим утром нанесла значительный урон джихадистам в центре Хазах.

Армейцы планируют взять под полный контроль вышеупомянутый город в течение 24 часов, поскольку выжившим боевикам внутри Хазах остаётся отступить на северо-запад либо сдаться.

Хазах — небольшой городок, расположенный к северо-западу от недавно отбитого города Кафр Батна, граничащего с Замалькой, которая является еще одной крепостью банд в Восточной Гуте.

Битва за Айн-Тарма

Между тем в долине Айн-Тарма 4-я дивизия САА неуклонно продвигается сквозь оборону боевиков, освобождая всё больше посёлков вблизи города Айн-Тарма.

За последние дни Сирийская Арабская Армия смогла взять под контроль 70% ферм Айн-Тарма. Помимо захвата ферм, армейцы расширили зону контроля почти над всей «долиной Айн-Тарма», сейчас правительственные войска находятся примерно в 500 метрах от освобождения всей долины Айн-Тарма.

Как только эти районы будут взяты, САА начнёт долгожданный штурм города Айн-Тарма.

Пока исламистам не удаётся противостоять стремительному продвижению Сирийской армии, так как последняя каждый день берёт под свой контроль новые районы.

Боевики в Харасте планируют сдаться

Ожидается, что в ближайшее время первая партия боевиков «Харакат Ахрар Аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама») покинет район Восточной Гуты.

Арабские СМИ сообщают, что была достигнута договорённость между САА и «ахраровцами» о том, что члены этой группировки будут вывезены из пригорода Дамаска Харасты в провинцию Идлиб.

Несмотря на вышеупомянутое соглашение, террористы из «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) и «Джейш аль-Ислам» попытались воспрепятствовать сделке, совершив мощную атаку на позиции Сирийской Арабской Армии в Харасте.

Правительственные силы не отменили сделку после этой атаки, поскольку боевики заверили правительство о том, что они не имеют никакого отношения к данному нападению.

По оценкам военных, численность боевиков «Ахрар Аш-Шам» среди всех сил НВФ в пригороде Харасты составляет не менее 90 процентов и их эвакуация оставит этот район в основном в руках САА.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.