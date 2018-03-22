Главная » Здоровье, Мировоззрение, Образование, Политика, Экономика

Путин-король

05:10. 22 марта 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Инсайд от Ротшильдов: Король Машиах или Мир в 2018 году
...пиктограммы 5.5 с изображением Путина, инаугурация которого должна состояться как... время мёртвый клоун символизирует убитого короля. В разбираемом нами случае — ...2017 года публично обмолвился Президент Путин. В рассматриваемой таблице пиктограмма 6...
Почему саудовский король едет в Москву, на не на G20?
... приобретает особое значение, поскольку король принял решение не присутствовать на... Германии. 30 мая президент Путин приветствовал тогдашнего заместителя наследного принца...отношения с президентом России Владимиром Путиным, без которых вероятность достижения...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...А.Дугин, который призывал Путина: «Путин, спаси Донбасс! Путин, введи войска! С ... мая президента Швейцарии  с Путиным,  - Путин с подавленным видом стал просить...оказывается: «король то – голый…». Приведу  два примера действий  В.Путина, над которыми...
Путин и крысиный король, или операция «Мышеловка»
Путин и крысиный король, или операция «Мышеловка» ...и предпочтений, поэтому приписывают Путину свои эгоистические желания и ... игру и водить крысиного короля на длинном поводке, постепенно...Выманить из норы многоглавого крысиного короля, за которым до самой...
В чём сакральный смысл попытки коронования Путина евреями?
...запланированная акция высмеивания президента. Путин сам выставил Хазанова самым... водрузить на голову Владимира Путина именно императорскую корону имела цель...исполнителей, не самостоятельных чиновников, шестёрок. Короли – это правители еврейских (европейских)...
Путин — новый хозяин Ближнего Востока
... осуществляемой администрацией Обамы. Владимир Путин встретился накануне в Санкт-Петербурге... войска для наступления Асада. «Король, представляющий арабские страны Персидского залива...фактором для России, у Путина есть еще одно существенное преимущество...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>