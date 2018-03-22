Прививочное лобби потребовало от Президента репрессий для родителей-отказников

За несколько дней до президентских выборов вновь избранный Президент Владимира Путин встречался с работниками сферы здравоохранения, выражающими интересы Минздрава, и близких им по духу общественных организаций. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев пожаловался Владимиру Путину на родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей. По его мнению, такие мамы и папы ставят жизнь детей под угрозу и «эту тенденцию пора прекратить».

Неудивительная заявка, учитывая регулярные безапелляционные заявления министра здравоохранения Вероники Скворцовой о пользе прививок и ее < ![CDATA[ ]]> намерении карать родителей-отказников неоплатой больничного, < ![CDATA[]]> ювенальными проверками и т.д. Вопросы здесь вызывает реакция Президента, который фактически выступил в унисон с «прививочниками», призвав склонять родителей к вакцинации «аккуратненько» и «без административных окриков». При этом он допустил возможность введения административной ответственности (!) для не желающих прививаться.



«Сейчас какая-то мода вообще не делать прививок… В некоторых странах просто детей не принимают в детские дошкольные учреждения, в детские сады без прививок. Вы подняли очень важный вопрос. Для его решения более жесткими методами, конечно, здесь невозможно идти по пути каких-то административных окриков.



Это подлежит, конечно, обсуждению, возможно, и принятие каких-то административных решений, но нужно только делать это аккуратненько, без, как я сказал, административных окриков и командования. Нужно людям объяснять, что связано с их поведением, к чему это может привести. Выбор очень сложный всегда, особенно когда речь идет о детях, ведь есть и примеры, когда эта вакцинация сама по себе приводит к неблагоприятным последствиям, поэтому нужна тонкая работа с людьми», – отметил глава государства.



Обратим внимание: Президент признал, что зачастую сама «вакцинация приводит к неблагоприятным последствиям». Кстати, с ним полностью солидарно первое лицо США – Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции после инаугурации заявил, что фармацевтической индустрии «сходят с рук убийства», констатировав что прививки ведут к массовому аутизму детей, и пообещав < ![CDATA[ ]]> создать в стране спецкомиссию по прививкам. < ![CDATA[]]> А вот «тонко работать» с хорошо информированными гражданами вовсе не обязательно – они сами проводят серьезные исследования и пришли к неоспоримым выводам о наличии почти во всех вакцинах ртути, солей тяжелых металлов, провоцирующих целый букет заболеваний и осложнений, вплоть до летального исхода. Что самое шокирующее, у многих неоднократно привитых, например, от полиомиелита и пневмонии детей в десятки раз вырастает вероятность заболеть именно этой заразой (подробнее о международных исследованиях последствий прививок и бесчеловечной сути глобальной фарминдустрии можно почитать < ![CDATA[ ]]> здесь < ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> здесь < ![CDATA[]]>).



Так что полярные взгляды на пользу прививок – это наши реалии, вытекающие из множества печальных фактов, а никак не какая-то мода. А Минздрав и другие ведомства давно проталкивают в нашей стране интересы производителей вакцин. В регионах участилась практика, когда школы и детские сады отказываются принимать детей, не привитых от тех или иных болезней (список разный и постоянно увеличивающийся), а зачастую органы опеки возбуждают в отношении родителей, не желающих травить своих детей, дела по ст.5.35 КОАП «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в СПб успешно противодействовали такой практике, оспаривая решения пособников < ![CDATA[ ]]> вакцинаторов в судах. < ![CDATA[]]>



В контексте активизации прививочного лобби «Катюша» решила изучить актуальные календари прививок разных стран, опубликованные на официальных сайтах органов здравоохранения. И вот некоторые общие выводы, к которым мы пришли. Один из самых щадящих графиков вакцинации человека с момента рождения у наших западных соседей – в < ![CDATA[ ]]> Белоруссии < ![CDATA[]]> и Литве. В России < ![CDATA[ ]]> прививают более жестко < ![CDATA[]]> – у нас годовалых детей ожидают две вакцинации от пневмококка (возбудитель пневмонии), а также проводится регулярная вакцинация от гриппа малышей с 6 месяцев.



Далее идут т.н. развитые страны Евросоюза, уровень вакцинации которых по оценили по календарям Голландии и Германии (см. на картинке ниже). В этих государствах – типичный для ЕС набор прививок от 12 инфекций, включающий менингококк С и ВПЧ (тот самый скандальный гардасил, от которого отказались в Японии и ряде других стран после серии скоропостижных смертей привитых девочек).









Наиболее жесткий (и в плане спектра вакцин, и в плане принудиловки) режим вакцинации – в «цитаделях демократических ценностей»: США и Великобритании. Здесь малыши получают десятки всевозможных уколов за первые годы жизни, к выше перечисленному спектру подключаются вакцины от ротавируса (возбудитель энтерита) и различных видов менингококков (А, С, W и Y). И еще раз отдельно скажем о регулярной вакцинации детей и подростков от гриппа. В Голландии местный Минздрав в своей брошюре о ней вообще не упоминает, в России и США она включена в календарь уже с 6 месяцев, в Британии – рекомендована с двух лет, а в Германии – лишь по достижению 60-тилетнего возраста. Как видим, подход сильно разнится, а ранние этапы прививания, скорее всего, иллюстрируют силу прививочного лобби в той или иной стране.



В любом случае, гарантированное каждому родителю по Конституции право свободного выбора должно оставаться в приоритете. А властям можно посоветовать вместо регулярных рассуждений о карательных мерах в отношении отказников серьезно изучить вопрос – с привлечением ученых, светочей медицины и пострадавших от прививок граждан, чтобы сформировать наконец объективное мнение по данному вопросу. И ввести наконец ответственность для вакцинаторов, нанесших непоправимый вред генофонду России.