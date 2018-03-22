О чистке партии
06:21. 22 марта 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О принципах внутрипартийной чистки в ВКП(б)
О чистке партии.
Постановление ЦК и ЦКК ВКП(б).
I. Необходимость чистки.
Выполнение пятилетки в 4 года, победа индустриализации в СССР, успехи колхозного движения и огромный численный рост рабочего класса вызвали новый подъем политической активности пролетариата и крестьянства.
На основе этого подъема партия увеличила свои ряда за последние 2½ — года на 1.400.000 человек, доведя их до 3.200.000 (членов партии — 2.000.000 человек и кандидатов — 1.200.000 человек).
Однако, при массовом приеме в партия, проводившемся на местах зачастую огульно и без тщательной проверки, в ряды партии проникли чуждые элементы, использующие свое пребывание в партии в карьеристских и шкурнических интересах, проникли двурушнические элементы, на словах клянущиеся в верности партии, а на деле пытающиеся сорвать проведение ее политики. С другой стороны, из-за неудовлетворительного состояния дела марксистско-ленинского воспитания членов партии в составе партии оказалось немалое число хотя и честных, готовых защищать советскую власть товарищей, но либо недостаточно устойчивых, непонимающих духа и требований партийной дисциплины, либо политически малограмотных, не знающих программы, устава, основных решений партии и не могущих ввиду этого активно проводить политику партии.
Январский объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), учитывая эти обстоятельства, постановил провести чистку в 1933 году и «организовать дело чистки партии таким образом, чтобы обеспечить в партии железную пролетарскую дисциплину и очищение партийных рядов от всех ненадежных, неустойчивых и примазавшихся элементов».
Партия руководствовалась при этом постановлением II‑го конгресса Коминтерна от 30 июля 1920 года, в силу которого «коммунистические партии; всех стран, где коммунисты ведут свою работу легально, должны производить периодические чистки (перерегистрация) личного состава партийных организаций, дабы систематически очищать партию от неизбежно примазавшихся к ней мелко-буржуазных элементов». Исходя из этой директивы Коминтерна, наша партия провела партийную перерегистрацию 1920 года, чистку партии 1921 года, чистку непроизводственных ячеек 1924 года, проверку деревенских ячеек 1925 года, чистку 1929‑30 года. Эти чистки и перерегистрации, как известно, укрепляли ряды нашей партии, поднимали ее боеспособность, усиливали чувство ответственности каждого члена партии за работу партии.
II. Задача и направление чистки.
Задача чистки партии состоит в повышении идеологического уровня членов партий, в политическом и организационном укреплении партии, дальнейшем усилении доверия к партии миллионов беспартийных масс.
Эта задача осуществляется при чистке путем: а) проведения открытой и честной самокритики членов партии и партийных организаций, б) проверки работы каждой партийкой ячейки с точки зрения исполнения решений и указаний партии, в) привлечения к делу чистки трудящихся беспартийных масс и г) вычищения из партии людей, не оправдывающих высокого звания члена партии.
Из партии вычищаются:
1) классово-чуждые и враждебные элементы, обманным путем пробравшиеся в партию и остающиеся там для разложения партийных рядов;
2) двурушники, живущие обманом партии, скрывающие от нее свои действительные стремления и под прикрытием лживой клятвы в “верности” партии, пытающиеся сорвать на деле политику партии;
3) открытые и скрытые нарушители железной дисциплины партии и государства, не выполняющие решений партии и правительства, подвергающие сомнению и дискредитирующие решения и установленные партией планы болтовней об их “нереальности” и “неосуществимости”;
4) перерожденцы, сросшиеся с буржуазными элементами, не желающие бороться на деле с классовыми врагами, не борющиеся на деле с кулацкими элементами, рвачами, лодырями, ворами и расхитителями общественной собственности;
5) карьеристы, шкурники и обюрократившиеся элементы, использующие пребывание в партии и службу у советского государства для своих личных, шкурнических целей, оторвавшиеся от масс и пренебрегающие нуждами и запросами рабочих и крестьян;
6) морально разложившиеся, роняющие своим неблаговидным поведением достоинство партии, пачкающие знамя партии.
Ввиду того, что среди членов партии, вступивших за последнее время в ряды ВКП(б), имеется часть товарищей, преданных делу рабочего класса и показавших на деле — на производстве, в колхозах — свою преданность, но не усвоивших самых элементарных политических знаний, необходимых для члена коммунистической партии — программы, устава, важнейших решении партии — Центральный Комитет и Центральная Контрольная Комиссия партии рекомендуют при чистке переводить таких коммунистов в кандидаты партии не в виде партвзысканий, а в целях их политического воспитания и лучшей подготовки с тем, чтобы, через год поставить волосе об их обратном переводе в члены партии, если они сумеют за этот год повысить свою политическую грамотность, необходимую для члена партии. Ввиду того, что вследствие тех же обстоятельств в составе кандидатов партии оказалось немалое количество товарищей, которые не только не имеют элементарных политических знаний, необходимых для кандидата, но страдают еще неустойчивостью и отсутствием достаточной выдержанности с точки зрения партийной дисциплины, Центральный Комитет и Центральная Контрольная Комиссия партии рекомендуют при чистке переводить таких товарищей из разряда кандидатов в разряд сочувствующих с тем, чтобы через год поставить вопрос об их обратном переводе в кандидаты или о приеме их в члены партии, если проверка покажет, что они вполне созрели для этого.
III. Пути и способы чистки.
Чистка есть выражение большевистской самокритики нашей партии. Она должна проводиться “не взирая на лица” под углом зрения проверки выполнения членами и кандидатами партии важнейших решений партии, участия их в соцсоревновании и ударничестве, активной борьбы за промфинплан, за выполнение важнейших хозяйственных заданий, борьбы с прогулами, борьбы с расхищением социалистической собственности.
Ко всем членам партии комиссия по чистке должна предъявлять требования знания программы партии, ее устава, важнейших решений партии. Не может быть коммуниста, не знающего программы, устава своей партии и ее важнейших политических и организационных решений. Однако, комиссии по чистке не должны при индивидуальной проверке политической грамотности задавать проверяемому запутанные, “придирчивые”, “каверзные” вопросы. Они должны считаться с общим уровнем развития проверяемого с тем, чтобы не оставить за пределами партии безусловно доказавших преданность делу партии и строительству социализма товарищей, не имевших возможности в достаточной степени поднять уровень политзнаний, особенно рабочих и колхозников.
Чистка отнюдь не должна рассматриваться ни проверяющими, ни проверяемыми как огульное недоверие партии к коммунистам данной ячейки. Комиссии по чистке должны принять все меры к тому, чтобы создать при чистке товарищескую обстановку, в которой каждый член партии чувствовал бы, что дело идет не о расправе, а о том, чтобы помочь партии выявить и искоренить все недочеты партийной организации.
Комиссии по чистке и все члены партии обязаны давать решительный отпор тем, кто будет пытаться использовать чистку в целях сведения личных счетов, в целях групповой борьбы, всем склочникам и кляузникам, а также тем, кто попытается ошельмовать коммуниста за твердость проведения им линии партии в борьбе за партийную дисциплину, режим экономии, выполнение промфинплана, своевременное выполнение хлебозаготовок, правильную подготовку к весеннему севу, уборке и распределению урожая и вообще за твердость в отношении точности и четкости работы партийцев, подчиненных тому или иному товарищу, как руководителю. В то же время должен быть дан не менее решительный отпор тем, кто будет шельмовать склочниками и кляузниками всех искренне стремящихся помочь партии выявить во время чистки чуждые, неустойчивые, ненадежные элементы в ее рядах или указать на действительные упущения, недостатки, ошибки и проступки в работе того или иного товарища или целой организации.
Борясь против бытового разложения и неблаговидного поведения членов партии (пьянство, бытовое разложение, бытовая смычка с чуждыми элементами, антисемитизм и тому подобные явления, несовместимые со званием коммуниста), комиссии по чистке не должны ни в коем случае допускать мелочного и придирчивого копания в личном быту. Комиссии по чистке должны главное внимание обратить на то, как партиец выполняет порученное ему партией дело, как он борется за осуществление и выполнение решений партии. Чистка проводится на открытых собраниях ячеек с привлечением беспартийных (в крупных ячейках по цехам, сменам и отдельным частям учреждения, по колхозам и совхозам и т. п.), на которых предварительно заслушиваются и обсуждаются сообщение комиссии по чистке, о целях и задачах чистки и доклад бюро ячейки о состоянии проверяемой организации.
Чистку проходят все члены и кандидаты партии, за исключением членов и кандидатов ЦК и ЦКК ВКП(б) и членов Ревизионной комиссии ЦК ВКП(б), как избранных съездом партии, а также начальников политотделов МТС и совхозов, уже проверенных партией при их назначении. Однако, в случае подачи мотивированного заявления тем или иным партийным собранием или отдельной группой членов партии с требованием чистки того или иного члена или кандидата ЦК, ЦКК и Ревизионной комиссии, или начальника политотдела МТС и совхоза, последние должны пройти чистку.
IV. Руководство чисткой.
Руководство чисткой во всесоюзном масштабе поручается Центральной комиссии по чистке в составе т.т. Рудзутака (председатель), Л. М. Кагановича, Кирова, Ярославского, Шкирятова, Ежова, Стасовой, Пятницкого.
Для руководства чисткой в краевых и областных организациях и национальных республиках назначается Центральной комиссией по чистке соответствующие комиссии по чистке.
Областные, краевые и республиканские комиссии по чистке организуют районные комиссии по чистке.
Областные и районные комиссии по чистке подбираются из авторитетных, большевистски устойчивых, политически грамотных, не состоявших ранее в других партиях, не бывших в оппозиции, выдержанных коммунистов с партийном стажем не менее 10 лет. Список членов комиссии по чистке своевременно публикуется в местной печати с тем, чтобы в случае заявлений на членов комиссий по чистке или отвода их, — Центральная комиссия по чистке могла рассмотреть эти заявления.
Члени и кандидаты ВКП(б), недовольные постановлением комиссии по чистке, могут эти постановления обжаловать в месячный срок в вышестоящую комиссию по чистке, вплоть до Центральной комиссии по чистке и съезда партии, как высшего органа партии.
Работа комиссии по чистке должка проходить под контролем всей партии, в том числе проверяемых организаций, в особенности партийной печати. Любая ячейка может на общем собрании подвергнуть критике любое постановление комиссии по чистке и обжаловать его, что не означает, однако, отмены этого постановления. Члены комиссий по чистке должны помнить, что за нарушение внутрипартийной демократии, за грубость и нетактичность при чистке они сами будут привлекаться к партийной ответственности, как люди, опорочивающие чистку.
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Чистку начать с 1‑го июня в Московской, Ленинградской, Уральской, Донецкой, Одесской, Киевской, Винницкой областях, Восточно-Сибирском и Дальне-Восточном краях и Белорусской республике и закончить не позже конца ноября текущего года.
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Центральный Комитет и Центральная Контрольная Комиссия партии уверены, что все члены партии и честные трудящиеся беспартийные примут активное участие в деле чистки рядов партии от негодных и чуждых элементов, что чистка партии еще теснее сплотит рабочие и колхозные массы вокруг партии, усилит и укрепит партийные организации и сделает их еще более боеспособными в осуществлении задач второй пятилетки.
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).
Центральная Контрольная Комиссия Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).
28 апреля 1933 года.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 922. Л. 50-55.
http://istmat.info/node/58868 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com