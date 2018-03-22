«Никто не сможет остановить Россию»: Предсказание Ванги начинает сбываться в 2018 году
11:04. 22 марта 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Все помнят, как Ванга точно предсказала трагедию 11 сентября в США. После победы Путина на выборах многие на западе ужаснулись: еще одно предсказание ясновидящей начинает сбываться.
Об этом многие написали на Западе, особенно, эта тема заинтересовала Британские издания. Им сложно поверить в такие результаты выборов и они пытаются найти хоть какое-то объяснение. Вот, одна из статей:
Или вот, еще одна статья из другого западного издания:Кстати, на данный момент, 85% предсказаний Ванги из сбылись.Конечно, результаты выборов многих ошеломили. Странно, почему западные аналитики, журналисты и политики, в таком шоке? Что они ожидали от России, после своих негативных действиях против неё? Смены курса?Видео одного из ютуб каналов: Путин о России и её место в мире: