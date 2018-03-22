«Никто не сможет остановить Россию»: Предсказание Ванги начинает сбываться в 2018 году

Все помнят, как Ванга точно предсказала трагедию 11 сентября в США. После победы Путина на выборах многие на западе ужаснулись: еще одно предсказание ясновидящей начинает сбываться.

Об этом многие написали на Западе, особенно, эта тема заинтересовала Британские издания. Им сложно поверить в такие результаты выборов и они пытаются найти хоть какое-то объяснение. Вот, одна из статей: