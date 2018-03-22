Мусорные снежки в Волоколамске
12:31. 22 марта 2018 Просмотров - 241 4 коммент. Опубликовал: brahman
О мусорке в Волоколамске https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/22/754552-chto-sluchilos-volokolamske.
По поводу свалки народ там бузил давно. Еще в начале марта проходили митинги с требованием закрыть свалку и перекрывали к ней дорогу.
Но дело тянулось и в итоге 21 марта в Волоколамске отравилось 57 детей. Народ встал на дыбы и приехавший разбираться губернатор получил свою порцию оскорблений и снежков.
Вот это видео напомнило Севастополь февраля 2014 года. У нас так бывшего мэра города Жунько гнали до площади Нахимова.
Вполне понятно, что в произошедшем виноваты местные власти, которые довели ситуацию до точки кипения, не сумев решить проблему свалки до того, как пострадали дети.
Можно сколько угодно валить на оппозицию или Госдеп, но если бы озвученные властями меры по поводу этой свалки реализовывались до, а не после вчерашнего – то и не пришлось бы знакомиться с очищенным от политеса мнением людей.
Причем практика показывает, что протесты по этому поводу как правило ускоряют решение подобных проблем.
У нас в Севастополе была схожая ситуация еще при Украине. На районе у нас есть мусоросжигательный завод, который в бытность работы, "радовал" Остряки целым букетом различных запахов. После протестов общественности и многочисленных жалоб в различные органы власти его закрыли. Но и потом на территории завода продолжали что–то сжигать, ввиду чего приходилось плотно закрывать окна, что продолжалось почти до самого конца Украины в Севастополе. В 2013 году было наконец официально признано, что строительство мусоросжигательного завода рядом с жилыми домами было ошибкой. Соответственно, если бы люди в Волоколамске молчали, то их свалка скорее всего никуда бы и не делась. Текущие протесты плюс пострадавшие дети, скорее всего приведут к закрытию свалки. Могли ли местные власти до этого не доводить и действовать на упреждение? Конечно могли. Теперь же будут разгребать последствия.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Новочеркасск, не иначе……
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а что..им ничего не будет..получат выговор и всё..воробьв останеться на месте..так что все хорошо.
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Запретить, этим так сказать управителям, использовать федеральные и муниципальные деньги на охрану своей ж-опы. Глядишь поменьше желающих в мэры будет, а кто пожелает будет и работать соответственно.
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Свалки ,вы знаете ,это очень большие деньги и богатая Москва, Собянин их платил опереторам ,но Воробьев захотел эти деньги забрать под свой контроль и жадность фраера сгубила ,как всегда.Проблема зрела лет 20.
…”Понимая, что грядёт катастрофа, Минприроды России передало Минэкологии Мособласти все полномочия (от лицензирования объектов до контрольно-надзорных) со словами: «Ну сделайте хоть что-то!». Но команда Воробьева оказалась неспособна, имея все рычаги воздействия на отрасль, хотя бы частично навести в ней порядок.
По сути дела Воробьев сам создал проблему на пустом месте. Накрутил людей, не понимая, что он будет делать дальше. Нараздавал обещаний, не имея средств к рекультивации закрытых полигонов. Отвернул от себя московских операторов, которым оказалось дешевле проектировать и строить объекты в Тверской области или на Рязанщине, чем обустраивать нормальные заводы по переработке мусора в жадном Подмосковье.
Появившаяся точка протеста в самом центре России – это продукт «труда» конкретных чиновников всех уровней правительства Мособласти, которые оказались просто неквалифицированными, не умеющими и не желающими смотреть всего на один шаг вперед.
Ситуация будет только ухудшаться. Ни у Минэкологии, ни у правительства Мособласти нет понимания, что делать: а) с закрытыми полигонами б) с существующими свалками в) с продолжающим поступать мусором.
Волна недовольства будет нарастать вместе с продолжением абсолютно некомпетентной экологической политики, направленной на выкручивание рук Москве и лоббировании интересов вполне конкретных игроков на рынке, которые, не думая о будущем, принимают ровно столько машин, сколько может проехать через незакрывающиеся ворота свалок.
И если не ввести внешнее управление в мусорной отрасли Подмосковья сейчас (со стороны правительства России или Москвы), потом будет уже поздно. И накопленные проблемы не будут решены никогда.””..