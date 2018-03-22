Это стихотворение должны учить все школьники России
11:20. 22 марта 2018 Просмотров - 352 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Это не просто стихотворение - это гениальная проницательность русского поэта, понявшего космос русской души.
Александр Блок сумел вместить в свои строки все: трагизм и величие русской истории, вековые основы русской пассионарности. Это одно из важнейших произведений на тему национального самоопределения.
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Спасибо Джейкоб,очень величественное стихотворение,спасибо ,что напомнил.Даже не хочу думать ,что за смысл вкладываешь ты в этот стих.
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Стих, в котором вместились Сила, Ярость, Величие, Вечность. Стих-пророчество. Рано и поздно пророчество обязательно исполнится, и пусть потом Запад не говорит, что их никто не предупреждал. Закон времени неумолим.