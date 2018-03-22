Это стихотворение должны учить все школьники России

Это не просто стихотворение - это гениальная проницательность русского поэта, понявшего космос русской души.

Александр Блок сумел вместить в свои строки все: трагизм и величие русской истории, вековые основы русской пассионарности. Это одно из важнейших произведений на тему национального самоопределения.