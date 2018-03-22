Что будет дальше?Л.Ивашов

... Путина и помешать ему и дальше уничтожать русский народ и разрушать... требования!!! Можно было бы подумать, чтоИвашов Л.Г. слабо соображает и...: «Леонид Григорьевич! Если Вы так будете рассуждать, то у Вас никогда...
... Украине живут не только украинцы. Ивашов предрекает Украине распад и требует... современном историческом формате уже не будет. Тогда чтобудет? Поразмышляем об этом, но..., чтобы мы разошлись как можно дальше друг от друга. Свидетельствую это...
...генерал-полковник Леонид Ивашов также отметил, что действия ВКС ...ход операций показывал, что война будет долгой и быстрой победы...Если бы они знали, чтобудетдальше, они возможно были бы ...выборных чиновников. «Думаю, что ситуация будет еще более напряженной, ...
... правда?). Источник Симптоматично, что либероидный (самый либероидный) ТВ...полковник Леонид Ивашов говорит о том, что всё это ...разогревают чеченскую тему, чтобудетдальше? Маловероятно, что на этом всё ...в любой зоне, что русской, что зарубежной. Итак, нам...
Леонид Ивашов - что стоит за решением развернуть перевалочную ..., вполне легитимен и взаимовыгоден. А дальше идет уже чисто коммерческая сделка... нам со стороны США будет огромным. И что тогда, Путин должен отрабатывать...
Леонид Ивашов - 13 октября 2017, 7:34 ... — и дальше страны не будет. Как это случилось в 1991-м. Что тут... строит вместе с президентом? Что это за модель будет? Есть ли вообще... уже надрыв этого терпения. Терпеть дальше было невозможно. Почему маршал Язов...