Я прошу Путина выступить с законодательной инициативой ввести в Российский Уголовный Кодекс статью “вредительство”!

Сама суть преступления, которое было обозначено в Уголовном Кодекса СССР как "ВРЕДИТЕЛЬСТВО", подразумевало наличие в государстве людей, недовольных действующей властью и желающих всячески вредить этой власти. Широко известно выражение Иосифа Сталина на этот счёт: « ...вредители есть и будут, пока есть у нас классы, пока имеется капиталистическое окружение».

Согласно статьи №69 УК СССР вредительство было признано "особо опасным преступлением против государства", а самому вредителю грозило лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

После крушения СССР, которое случилось в 1991 году по причине предательства советского народа генеральным секретарём ЦК КПСС М.С.Горбачёвым, на обломках великой Державы образовалось непонятное государство "Российская Федерация", а социалистический строй, при котором жил весь советский народ, был замещён капиталистическим строем в самом диком его виде.

При этом в сегодняшней путинской России также имеются недовольные действующей властью, в частности властью нынешнего Президента России, и эти недовольные люди в группе или по одиночке порою совершают преступления, имеющие характер вредительства, нацеленного против государства и общества.

Я хочу рассказать здесь о вопиющем вредительстве (а по сути преступлении), совершённом Еленой Костылевой, судьёй Исакогорского районного суда города Архангельска, которая 19 января 2018 года признала 59‑летнего гражданина России Михаила Листова виновным по статье 20.3 КоАП. Эта статья закона запрещает демонстрацию или пропаганду нацистской и экстремистской символики, а также демонстрацию исторических фотографий, на которых запечатлена "нацистская свастика". Когда законодатели принимали и формулировали этот закон, они руководствовались соображением, что публикация таких фотографий «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

Судья Елена Костылева, вынося обвинительное постановление в отношении гражданина Михаила Листова, мотивировала его тем же соображением: демонстрация свастики на опубликованной фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны», — о чём есть запись в постановлении суда.

Всё бы ничего, вот только судья Елена Костылева признала ЭКСТРЕМИСТСКОЙ вот эту фотографию:

"Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В нём участвовали не просто военнослужащие, а полководцы и воины, чьи имена стали легендами уже при жизни. К подножию мавзолея В.И.Ленина были брошены более 200 захваченных знамён и штандартов разбитых фашистских дивизий и полков".

Я должен заметить, что размещение в СМИ этой фотографии действительно «может причинять страдания тем людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, воюя на стороне нацистской Германии ». Однако, при чём здесь защита интересов России и российских граждан?!

Мы — потомки советского народа-победителя! Ещё недавно нас учили в школе гордиться своей историей! И эта историческая фотография, помещённая на обложку учебника истории России, ничего кроме радости и гордости за свою страну у наших ветеранов не вызывала!

Об этом вопиющем вредительстве и предательстве, совершённом судьёй Еленой Костылевой, я упомянул ещё 29 января сего года в своей статье "Их убивали из зависти и ненависти...", посвящённой в том числе истории свастики.

Я написал там: "полагаю, что данный факт — российский судья осудил и оштрафовал гражданина России Михаила Листова за публикацию в сети Интернет на своей личной странице приведенной выше фотографии с парада Победы, который проходил в Москве 9 мая 1945 года, станет поворотной точкой в реформе всей иудаизированной насквозь российской судебной системы, потому как случившееся никому не удастся списать на ревностное исполнение дурой-судьёй буквы закона. Это чисто конкретное издевательство иудейско-российской судебной системы над русским народом!" Источник.

Тогда я даже представить не мог, что российская оппозиция, представленная в основном лицами еврейской национальности, будет использовать этот вопиющий случай, чтобы вести среди народа агитацию — голосовать против Владимира Путина на выборах Президента России 18 марта 2018 года! Мол, он в ответе за всё, что творит в России законодательная, судебная и исполнительная власть!

В таком случае, абсурдное решение судьи Исакогорского районного суда города Архангельска Елены Костылевой уже не кажется мне просто дуростью человеческой (так сказать "человеческим фактором"), поскольку налицо, как минимум, двухходовка как в игре в футбол: один подаёт мяч нападающему, а тот пробивает гол в ворота противника .

По факту, это была не двухходовка, а трёхходовка: первый "пас" сделал офицер ФСБ Я.Н. Архирейский, который проводил осмотр Интернета и составил Акт осмотра Интернет-страницы Михаила Листова.

В этом Акте офицер ФСБ Я.Н. Архирейский указал: "На осматриваемой странице расположены текстовые записи, фотоизображения и видеозаписи, размещённые пользователем социальной сети "в Контакте" - "Михаил Листов", среди которых текстовая запись: "Нашёл в сети фотографии дедов, которые действительно воевали. Ватные дебилы, найдите на них ХОТЬ ОДНУ георгиевскую ленточку! пропитанный ботексом недомерок выдрессировал вас, как собаку Павлова! Вы начинаете идиотское камлание при одном виде полосатой тряпки, за которую в 1945 году вас расстреляли бы на месте", к которой прикреплено 5 чёрно-белых фотографий, на одной из которых изображены солдаты, держащие в руках немецкие знамёна с изображением нацистской символики . Указанный пост размещён 26 апреля 2016 года...."

Очень жаль, что "Акт осмотра Интернет-страницы" скрывает имя и отчество офицера ФСБ Архирейского. Если буква Я — это имя Ярослав, то мне очень грустно оттого, что взрослый человек не смог разглядеть на фотографии 1945 года солдат, победивших фашизм, а если Я — это имя Яков, то тогда вопросов нет, тут всё совершенно ясно.

Теперь смотрите, как использовал эту очень своевременную подачу после решения суда города Архангельска оппозиционер Алексей Навальный. Вот его слова:

"Обратите, пожалуйста, внимание на ещё одну важную вещь. Вот Путин, "Единая Россия", и вся наша лживая власть, они же обожают приторговывать НАШЕЙ ПОБЕДОЙ в Великой Отечественной войне! Они все с ног до головы обмотаны Георгиевскими лентами.

По любому поводу Победу склоняют. Пропагандисты в угаре рассказывают нам о том, как Путин лично прискакал полуголый на коне на фронт и разбил лично две немецкие танковые дивизии.

И эти же лицемерные жулики, ни секунды не стесняясь, штрафуют оппозиционера за фотографию с парада Победы! Почему? Да потому что эта власть и есть оккупационный режим! Они любой повод будут использовать, чтобы ущемить гражданина, обокрасть, унизить, содрать с него побольше денег.... А тех, кто отказывается молчать как Михаил Листов из Архангельска, они будут пытаться наказать, используя даже самые абсурдные методы и ни капли не будут стесняться!

И наша с вами борьба за будущее России и есть борьба с оккупантами и грабителями.

Если у вас в семье есть ветеран, то расскажите ему эту историю, пусть он знает, что происходит в нашей стране! И вообще всем её расскажите! Размещайте везде эту потрясающую великую фотографию с парада Победы!

Если Путину кажется, что ценить историю своей страны — это экстремизм, мы все станем экстремистами!" — Алексей Навальный.

Теперь я скажу своё веское слово как "экстремист" со стажем, дважды осужденный по статье 20.3 КоАП РФ "за демонстрацию изображения свастики в СМИ" и не имеющий теперь права зарегистрировать в России никакой партии и никакого объединения именно на том основании, что я "дважды экстремист России":

Причём оба раза я был осужден не за пропаганду или агитацию идей или символики нацизма, а только за использование в своих исторических статьях исторических фотографий времён Второй Мировой войны, на которых в числе прочего, увы, имелось изображение свастики.

Так вот, если А.Навальный все паскудные, антигосударственные дела оппозиции, проникшей в различные эшелоны и ветви российской власти "вешает" лично на Владимира Путина, чтобы настраивать народ против него, то в отличие от него я как раз уважаю Путина и понимаю, что президентская власть не есть власть абсолютная, как власть царя.

Привет от Путина судьям-иудам и всей судебной системе российской власти! Свастика — это прежде всего наша память о пращурах. И память, судя по всему, у нашего Президента отменная! Привет от Путина судьям-иудам и всей судебной системе российской власти! Свастика — это прежде всего наша память о пращурах. И память, судя по всему, у нашего Президента отменная!

В России имеется законодательная власть, судебная власть а также исполнительная власть, при этом все три вести власти являются фактически независимыми и самостоятельными.

"Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Статья 11: 1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации."

Исходя из этого конституционного определения самостоятельности всех трёх ветвей российской власти получается, что при наличии в Федеральном Собрании или в Правительстве Российской Федерации или в судах Российской Федерации так называемых "оппозиционеров" они могут запросто, используя своё высокое служебное положение, заниматься вредительской деятельностью против государства вообще, а также против первого лица государства, если он не устраивает их по какой-либо причине.

Прецедент такого ВРЕДИТЕЛЬСТВА мы уже имеем — судья Елена Костылева признала ЭКСТРЕМИСТСКОЙ знаменитую фотографию с парада Победы, который проходил в Москве 24 июня 1945 года. Это совершенно преступное решение судьи Е. Костылевой было потом очень удачно использовано иностранным агентом, работающим на разрушение России, Алексеем Навальным для массовой агитации народа НЕ ГОЛОСОВАТЬ за Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 года. Причём только по одной ссылке в Ютубе агитационное видео с выступлением А.Навального посмотрело более полутора миллионов россиян!

В связи с этим я прошу Президента России выступить с законодательной инициативой — ввести в Российский Уголовный Кодекс статью "вредительство"!

О том, что я думаю о судах Российской Федерации и о смысле свастики, символа, который существовал за тысячелетия до рождения на земле Гитлера, я рассказал в отдельных публикациях, ссылки на которые я прилагаю ниже:

1. "Их убивали из зависти и ненависти..."

2. "Ну ни хрена себе, сказал я себе!"

3. "Российские суды продолжают дело нацистов!"

21 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Белый Рус: Антон, ты как всегда прав. Это была не двухходовка, а многоходовка. Это как Тора с её многими уровнями понимания. Судья, конечно же, и дура, и преступница одновременно. Причём преступницей я называю её вполне осознанно. То, что она сделала, это преступление против нашей памяти. Против наших великих отцов, дедов и прадедов, которые не за деньги, не за блага, а за продолжение рода своего отдавали свои жизни. И здесь национальность этой судьи Костылёвой не так важна. Я вот как раз хотел бы обратить внимание на первое звено в этой многоходовке — сидит некто Ярослав-Яков Архирейский, в чине старшего лейтенанта ФСБ и изображает службу Отечеству, блюдёт так сказать, государственную безопасность нашей Родины. Хочется надеяться, что его дед или прадед во время ВОВ служили нашей Родине не на продовольственных складах, приторговывая провиантом, а были настоящими солдатами. То, что доблестный чекист зацепил редкую гниду, вражину и подельника А.Навального — Михаила Листова, казалось бы хорошо. Но не за эту фотографию надо было его судить. Более того, отправляя документы по инстанции, Яков-Ярослав Архирейский должен был знать, чем закончится его расследование. И когда он увидел, что судья по его оперативной информации приняла такое дикое преступное решение, он на это никак не отреагировал, хотя имел все возможности. Значит, опять, он либо дурак, либо враг. Следует упомянуть и о примкнувшем к этим саботажникам и прокурора, который должен был осуществлять надзор за всем этим процессом. Непонятно, все они дураки или все они враги, вот в чём вопрос? Но по факту всё это сработало на А.Навального, а Навальный сработал против Путина и российской государственности. Что касается Владимира Путина, то чистку надо начинать среди своих коллег по цеху.

P.S.

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