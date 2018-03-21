Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 марта 2018
- 11:30 Российские военные обеспечили горячим питанием более 10 тысяч сирийцев.
- 11:16 В Сирии пресечены три попытки боевиков применить химоружие – Шойгу.
- 09:24 Уличные бои в Кафр-Батна.
- 08:10 Израиль заявил об уничтожении ядерного реактора в Сирии (+ВИДЕО, ФОТО).
- 05:30 Сирия: Новейшая военная техника РФ «закроет небо» от ракет США (ФОТО).
- 03:45 Сирия: Российские военные спасают жителей Восточной Гуты (ФОТО).
- 00:29 То, что не заметят на Западе.
- Вчера 21:39 Хараста. 20.03.2018.
Российские военные обеспечили горячим питанием более 10 тысяч сирийцев
Всего на пунктах пропуска и в лагерях беженцам роздано три тысячи продовольственных наборов.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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В Сирии пресечены три попытки боевиков применить химоружие – Шойгу
Министр обороны России отметил рост военной активности западной коалиции в Сирии и стремление боевиков к провокациям.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Уличные бои в Кафр-Батна
Военкоры Anna-News вместе с штурмовыми отрядами Республиканской Гвардии продвигаются через кварталы Кафр-Батна к Айн-Тарму.
Показаны реалии уличных боев в плотной городской застройке в южном котле.
Плюс фото с этого направления.
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Израиль заявил об уничтожении ядерного реактора в Сирии (+ВИДЕО, ФОТО)
Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства, говорится в пресс-релизе армии.
Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба, подтвердив сведения, которые до сих пор циркулировали в зарубежных СМИ, но никак публично не комментировались израильтянами.
«В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — отмечают военные.
Объект до авианалёта ВВС Израиля. Фото: Армия обороны Израиля.
Они обнародовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели — массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых видно, что постройка, расположенная в пустынной местности, обращена в руины ударом с воздуха. На других снимках — летчики, принимавшие участие в операции, и их боевые машины — истребители F-15 и F-16.
«Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев — прим. ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке», — заявили военные.
Сирийские власти в свое время заявляли, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.
Объект после авианалёта ВВС Израиля. Фото: Армия обороны Израиля.
Спустя несколько месяцев после налета США потребовали от Международного агентства по атомной энергии провести расследование по поводу «возможной тайной ядерной программы Сирии». Эксперты МАГАТЭ подготовили доклад, в котором говорилось об обнаружении на сирийском объекте Эль-Кибар, который был атакован израильскими ВВС, «частиц урана антропогенного происхождения».
«Спустя всего несколько лет провинция Дейр э-Зор была захвачена ИГИЛ*. Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки», — подчеркивают израильские военные.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Сирия: Новейшая военная техника РФ «закроет небо» от ракет США (ФОТО)
Минобороны РФ перебросило в Сирию ещё одни образцы новейшей российской военной техники — специальные вертолёты Ми-8 МТПР-1 с системой радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ».
Уникальный вертолёт РЭБ Ми-8 МТПР-1 со станцией активных помех «Рычаг-АВ» на днях впервые попал в объектив камеры в САР. Фотографию винтокрылой машины с установкой, которую специалисты называют «убийцей электроники», обнародовали медиа-активисты САА.
Данное мобильное средство радиоэлектронной борьбы считается одним из самых мощных в мире, если речь идет о необходимости выведения из строя электроники военных самолётов, БПЛА, крылатых ракет и т. д.
Возможности системы «Рычаг-АВ» уникальны. Вертолётный комплекс Ми-8 МТПР-1 способен обеспечить групповую защиту самолётов, вертолётов, беспилотников, наземной техники и кораблей от воздушных атак и огня систем ПВО противника в радиусе нескольких сотен километров от точки расположения.
Немаловажно, что в памяти станции активных помех хранится база данных о разных видах угроз для прикрываемых объектов, что позволяет системе РЭБ оперативно определять тип цели и подбирать под неё наиболее эффективные методы противодействия.
«Рычаг-АВ» создан из комплектующих отечественного производства и не имеет аналогов в мире. Особенностью этой станции является её универсальность, благодаря которой она может быть установлена на вертолётах и самолётах, а также на стационарных наземных или подвижных объектах, в том числе на кораблях.
Новейшая разработка способна создавать помехи для любого высокоточного оружия и систем ПВО противника. Назначение комплекса — разведка и подавление радиоэлектронных управляющих систем на самых разных носителях — артиллерийских, системах противовоздушной обороны, в том числе — зенитно-ракетных комплексах.
Авиационная группа с системой «Рычаг-АВ» считается неотразимой. В наступательном бою она призвана пробить брешь в практически любой системе обороны врага.
По мнению ряда военных экспертов, именно использование этой системы РЭБ привело к снижению эффективности нанесенного в апреле 2017 г. массированного удара американских крылатых ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат (провинция Хомс). Тогда в Минобороны рассказали, что до цели долетели лишь 23 «Томагавка», остальные 36 ракет сбились с курса.
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Сирия: Российские военные спасают жителей Восточной Гуты (ФОТО)
Российские военные продолжают спасать жителей охваченной боями Восточной Гуты.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Военнослужащими Минобороны РФ была проведена внеплановая гуманитарная акция в лагере беженцев Эддуэр, расположенном в населённом пункте Мухайям аль-Вафедин. Была оказана гуманитарная помощь остро нуждающимся жителям, которые вышли из пригорода Дамаска — Восточная Гута.
Офицеры Центра примирения раздали мирным жителям 445 продуктовых наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 1,9 т.
Военный врач осмотрел взрослых и детей, которые обратились за помощью.
Такие мероприятия не только помогают нуждающимся, но и сильно способствуют поддержанию положительного имиджа РФ.
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То, что не заметят на Западе
То, что "не заметят" на Западе. Погибшие мирные жители Дамаска в результате обстрела из Восточной Гуты.
Целенаправленный обстрел рынка в жилом квартале привел к гибели 39 человек и десяткам раненых.
Впрочем, боевикм уже недолго осталось куражиться в Восточной Гуте.
Данная история на излете этой затянувшейся эпопеи лишний раз напоминает, сколько горя принесли "борцы за свободу и демократию" в Сирии.
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Хараста. 20.03.2018
Коротко по ситуации в Харасте.
По сообщениям турецких источников, уже завтра начнется выезда окруженцев из Харасты в Идлиб. Турция по своим каналам надавила на "Ахрар-аш-Шам", дабы боевики скорее соглашались на условия Асада по выезду в Идлиб.
Выезд боевиков должен начаться уже завтра – сначала отправят раненых, потом в течении двух дней выедут остальные + те гражданские, которые захотят покинуть Восточную Гуту. Те из боевиков, кто этого захочет – может сложить оружие и вливаться в мирную жизнь.
Соглашение касается примерно 80-85% боевиков в Харасте. Тех, кто связан с "Аль-Каидой" и "Ан-Нусрой" будут зачищать. Именно осознание этого факта вызвало обстрелы жилых кварталов Дамаска и ночную попытку деблокировать Харасту атаками из Думы.
Так как атаки провалились, а воздействие артиллерии и авиации стало совсем уж нестерпимым, турецкие аргументы судя по всему были последней каплей, после чего было решено отваливать в Идлиб.
Капитуляция Харасты будет важной победой для Асада и конечно повлияет на переговоры с "Джейш-аль-Ислам" по поводу капитуляции Думы. Впрочем, боевики еще могут "передумать" и еще поупираться, правда в этом случае, многим билет до Идлиба уже не понадобится.
Южный котел судя по всему пока планируют зачищать без переговоров. Отразив вчерашние атаки на Кафр-Батна, САА сегодня заняли часть Хазеха и Айн Тарма. "Рахманов" скорее всего просто зачистят, как наиболее упоротых, дабы показать живительный смысл переговоров с Асадом на фоне беспощадного уничтожения упорствующих.
С другой стороны, здесь наиболее плотная застройка, так что можно ожидать некоторого снижения темпов наступления.
Если говорить в целом, то если США не вмешаются, то Восточная Гута в ближайшие недели повторит судьбу Алеппо.
Стоит отметить, что успехи САА в Восточной Гуте несколько омрачают неудачи сирийской пехоты в Ярмуке, которую ИГИЛ пока что превозмогает, пользуясь тем, что там против "черных" сражаются второразрядные части, которые потеряли за последнюю неделю несколько десятков человек и несколько единиц бронетехники. Понятное дело, что это мало на что влияет, но чем быстрее разберутся с Гутой, тем быстрее лесник придет в Ярмук, чтобы раздавить черный клоповник.
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