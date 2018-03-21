Русскоязычный израильский сайт “sem40.ru” за сутки до выборов решил пожалеть Путина…

Аккурат за сутки до выборов Президента России известный израильский сайт "sem40.ru" опубликовал обращение Бориса Акунина к Путину, которое было опубликовано в Интернете ещё 2 года назад. Зачем надо было публиковать это "обращение Акунина" ещё раз и тем более прямо накануне выборов?

Тут может быть только два варианта ответа: 1. Чтобы высказать своё еврейское "фи" Путину. 2. Чтобы смутить в последний миг как можно больше колеблющихся и ещё не выбравших, за кого им голосовать? А потом ещё спрашивают: "за что нас, жидов, вы не любите?"

Источник.

Первоисточник: http://perelaznews.blogspot.co.ke/2016/12/blog-post_7842.html

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили) — писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Григорий Чхартишвили родился в семье офицера-артиллериста, участника Великой Отечественной войны Шалвы Ноевича Чхартишвили (1919—1997) и учительницы русского языка и литературы Берты Исааковны Бразинской (1921—2007). Источник. Справка:

Антон Благин: про Акунина я наслышан по его участию ещё в прошлых президентских выборах. Тогда его очень качественно литературно уделал как писатель писателя Амирам Григоров, обладающий настоящим талантом "глаголом жечь сердца людей".

Ниже фрагмент уникального исторического рассказа Амирама Григорова, охватывающего период 1991-2012 годы:

"...Телевизор показывал нам бургомистров рейха: Гусинского, Березовского, Лужкова, Смоленского, Авена, показывал нам людей из отдела пропаганды рейха: Альбац, Гербер, Бабицкого, Шустера, Хакамаду, ту же блядь Немцова, потом была пятиминутка животного ржача с Петросяном и Жванецким, потом ужастик, потом порноканал.

Точно то же, что сделали бы немцы при Гитлере, если бы оккупировали страну тогда. Бусы и водка для аборигенов. Я был уверен, что России конец.

Появился наследник, после недолгой борьбы с Примаковым, тогда уже стариком, причём Примаков говорил дельные вещи, но его расплющила пропагандистская машина рейха.

Наследник — бесцветная моль, из людоедской бандитской мерии Питера, человек винтик, человек гайка, тот, в котором нет позвоночника, природный русский, который шестерил у собчака, у шутова, пресмыкался перед ними перед всеми, стал их конфидентом, стал их наперсником, и оккупанты решили, что это новый Ельцын, такая же сволочь, только непьющая, при которой можно тоже воровать и хамить, высасывая соки из страны народа, открывшего ворота Освенцима.

Они его посадили на царство. Я помню его первую речь. Новогоднюю. Когда он криво сидел на своём троне, бочком. Ах, как я его тогда ненавидел. Он несколько лет выполнял прихоти хунты, продолжалась эта пиZDопляска, но потом что-то стало меняться. В системе оккупационного режима начались сбои...

Режим, когда нужно, делал мощные русофобские вбросы, находились русские идиоты, которые в ответ кричали: хайль гитлер, Россия для русских, бей жидов. Система пропаганды рейха немедленно устраивала вопль на весь мир: антисемиты, русские грязные антисемиты, скоты, животные! Иногда эти крики издавали русские шестёрки выкрестов, играя роль полицаев и провокаторов. Если этого не хватало, то из ниоткуда появлялись неуловимые мусульманские минёры, и начинались взрывы.

На улицах по ночам были слышны перестрелки. Но потом, постепенно, этот маленький человек без лица, стал менять положение. Сначала ушёл Березовский. Начали подчищать СМИ. Гусинский свалил из страны. Тогда-то рейхсминистрам стало ясно, что Путин оказался не тот, что они думали. Он другой. И он чертовски хитёр, он перехитрил самых прожжённых интриганов, какие есть в природе. И они стали его валить. Они всё задействовали — и ваххабитов, и террористов, и русских неофашистов, и либеральное войско графоманов — всех. Они стали помогать подполью на Северном Кавказе, но Путин выигрывает войну! Они пытаются повесить на него гибель подводной лодки, но он её поднимает. Они взрывают дома и вешают на него, а он находит Ахмада-хаджи, нового Гаджи-Мурата, и переламывает ситуацию.

В стране дикий развал — пьяная вечеринка ельцинской эпохи и износ советских материальных фондов, всё это приводит к тому, что рвётся то тут, то там. Но маленький человек из Ленинграда вдруг оказывается двужильным. Он устоял. Выкресты частично свалили, частично затаились, а частично стали работать на него. Америка, в принципе, стала соглашаться с тем, что он у власти. Для этого согласия и стали крутиться в Америке гигантские деньги стабфонда. Путин стал латать дыры, затыкать бреши то тут, то там. И он выгадал время. Эти несколько лет высоких нефтяных цен позволили снова строить самолёты, снова запускать новые ракеты, снова решать вопросы, которые, казалось, должны в 100% случаев привести к самоликвидации страны. Останавливается, слегка, водочный водопад. Притормаживается разгул наркоторговцев.

Россия вдруг не даёт в обиду осетин. Вдруг выясняется, что центральный штаб оккупантов не имеет такой жопы, чтобы спасти своих наместников-выкрестов и своего грузинского любимца от получения пиZDюлей.

И когда стало ясно — режим гауляйтерства окончен, и теперь Россия снова становится сама собою, и диктат провалился, выкресты прозевали всё, теперь они бросили все силы для того, чтобы свернуть Россию с этой дороги, отправить её назад, в торжество демократии 90-х.

Это последняя битва. Прямо как из кино. Они вызвали Акунина прямо из Парижа, они дочь вора Собчак сняли с производства рейхсфильмов для славянского скота и направили в политику, они из гомосека и непонятно кого по рождению, хотя понятно кого, лепят православного русака и романтика, который, мол, не встретил ещё свою вторую половину. Они собрали всех: нацистов, по которым плачет тюрьма, экстремистов, психов, графоманов всех мастей, они всех лучших своих "трактористов" кинули на уборочную.

Они примирили Новодворскую и Тора! Они Яблинского вывели на одну трибуну с Лимоновым, и тут стало ясно, что всякая борьба наших выкрестов с "экстремизмом и нацизмом", все эти сайты "Сова" — всё это просто пиZDёж, развод, что они одного поля ягоды, все, до одного, это бесы разных оттенков, и ничто более.

Я, как человек, ни капли не русский, (ничуть, ни на ген!), как человек, родившийся не в России, чьи предки никогда не жили в России, я всё вижу со стороны, и врать мне нет причины. Я говорю, как вижу, и только так. А вижу я, что ядро русского народа, самая его мощная часть, его здоровый пласт, прагматично мыслящий пласт, он ощущает, что становится лучше.

Чувствует не само улучшение, а тенденцию. И он готов откликнутся. Это народ чистый, это народ трудолюбивый, народ, который двадцать лет изображается стадом, не способным ни на что путное, окорбляется стихо- и прозопишущей блядвой, типа Фанайловой, народ, который утроенными темпами пытаются разратить и опоганить, этот народ просто действительно чересчур терпим и чересчур отходчив, что в наше время воспринимается, как косность.

Путин, конечно, наделал ошибок. Создал раздражающую всех молодёжную организацию, управляемую не просто бактериями, а даже вирусами. Делил воров на своих и чужих, не стал прессовать лояльных. Долго не снимал мразь Лужкова, который одним своим видом показывал, что коррупция это государственная идеология.

Его креатуры на Кавказе раздражали неумением сдержать свои быдляцкие запросы. Но когда про путинские миллиарды пиZDят те же сайты, что грузили нас атомной бомбой Саддама или химическим оружием Каддафи, историями о том, как сербы держат в несуществующем концлагере несуществующих боснийских мусульман в числе полмиллиона, те самые СМИ, которыми заправляют самые прожжённейшие воры и самые низменнейшии подонки, какие только бывают, то я понимаю — нет у Путина никаких миллиардов. Никаких миллиардов у него нет.

Русский народ достоин стократ, возможно, лучшего лидера, но после Ельцына и Горбачёва — Путин, как выяснилось, достаточно хорош.

Все мы медленно, семеня, пятясь, отступаем от выгребной ямы 90-х, что стало злить америку. Эта дивная страна рокн-ролла, джинсов и жвачки, на которую усердно дрочат выкресты и русские смердяковы, страна, что сбросила на Афганистан больше бомб, чем Гитлер на Украину. Страна, откуда на протяжении всего ельцинского времени велось управление Россией. Эта прекрасная ось мирового добра, которая жгла японцев атомной бомбой, вьетнамцев напалмом, а в Белграде обесточивала больницы графитовыми бомбами, внезапно стала понимать, что если русские снова соберут физиков и химиков, инженеров, квалифицированных рабочих и изобретателей, то всемирная гегемония внезапно кончится, потому что русские тоже начнут строить самолёты, корабли и подводные лодки.

Их вполне устраивал Путин как очередная марионетка, как "друг Борис" №2, это было здорово, что всё рассыпается и гниёт здесь, но когда вдруг хоть что-то стало налаживаться, Америка начала бояться. И злиться. Отсюда и её поддержка так называемой оппозиции — столь же бескорыстная, как всё, что это государство когда-либо делало.

Есть мнение, причём американское же, что если Америка в ближайшие 20 лет не сломает Китай, то Америка станет страной номер 2, а Китай займёт её место. Сломать Китай силой оружия Америка может, но вот Россию — нет. Потому что Россия имеет не только ядерное оружие, но и продвинутые средства доставки. И не даст уничтожить Китай. Причём, Китай, Индия и Россия сближаются, видя картину гитлеровского разгула Америки, оставшейся без соперника на 20 лет.

Сломать Китай, Россию и Индию можно с помощью двух дубинок — первая дубинка, это исламский радикализм, потому что во всех трёх странах есть многочисленные мусульмане. В Америке их мало, поэтому Америка стремится показаться другом мусульман, наезжает на Израиль, строит мечеть на месте взорванных Близнецов, и т.д. Она хочет дубинкой магометовой веры разнести своих конкурентов, а вернее, тех, кто стоит на её пути к мировому господству.

В России есть прослойка, которой Россия славна — деэтнизированная паразитическая каста смердяковых, наполовину состоящая из евреев, проебавших своё еврейство, наполовину из русских, проебавших свою русскость. Эта каста традиционно — пятая колонна врагов России. Это Хармс, который в блокадном Ленинграде требует открыть немцам город, и говорит, что если ему дадут оружие, он будет стрелять по своим. Это Мережковский, на коленях просящий Муссолини о вторжении в СССР. Это косоглазая Горбаневская, это хромоногий Цветков, это жирный Быков, это бесчисленная сволочь, обсевшая литературу и другие гуманитарные поприща, как тараканы — конфорки на пьяных кухнях. И ныне эта группа — американская дубина, которой Россию нужно поставить обратно — на колени.

Я ставлю на Россию. На коренной её народ. Ме кажется, что так будет лучше для всех. Я считаю, что ельциноиды это знают. Я думаю, что после выборов они соберут толпу и попытаются устроить беспорядки для того, чтобы Путин применил силу. Хорошо бы для них, если при этом кого-нибудь завалят. Это будет потом поводом для того, чтобы Россию объявить страной диктатуры, вроде Сирии.

Понятно, что завалят не жирного Зильбертруда и не пятнистого хрыча Акунина — завалят какого-нибудь поддатого дурака Мохнаткина с авоськой, где поллитра и три апельсина на закусь.

Я желаю Путину, чтобы этого не произошло. Посмотрине на Америку — какие там клубы оранжевого газа при любой, при малейшей несанкционированной акции! Купите этот газ, Владимир Владимирович, не пожалейте денег, у страны мирового добра нужно перенимать всё, по максимуму.

И ещё. Вы можете. Потому, что действительно, никого кроме Вас нет. Вы должны. Это миссия. Всё равно, как Вы начинали, и с кем Вы начинали. Часть этих людей в могиле. Большая часть. А вернее, не в могиле, а в аду.

Вам необходимо уничтожить всякое влияние крупного сырьевого бизнеса на политику страны. Вам нужно опереться на техническую интеллигенцию. Вам нужно поддержать национальную литературу, не жидовствующую говнопись, которая заполонила всё, до малейших щелей, а национальную литературу. Вам нужно опереться на основной народ страны, а не на кучку проходимцев, не имеющих в России корней. Только тогда Вы оставите по себе самую добрую память. Ведь человек запоминается по его последним делам, как по его последним словам..."

25 февраля 2012 г. Амирам Григоров (Источник: http://amiram-g.livejournal.com/584713.html)

Опубликовал Антон Благин, Мурманск

Комментарий:

Славик Яблочный: блин... Это видать Мошиах их всех покусал, вот они какие-то бесноватые и стали. Очень интересные высказывания от людей с прожидью, такое впечатление, что они все запрограммированы в одной лаборатории на генном уровне.