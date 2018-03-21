Политизированных либералов нужно беречь. Они должны постоянно рассказывать нам про то, что: а) мы народ холопов, генетического отребья, злобных дебилов и убийц; б) лучше бы мы проиграли немцам (французам, полякам), но у нас есть шанс – сдаться американцам; в) попы у нас ездят на “Мерседесах”, скрепы наши пахнут луком, Иоанн Васильевич Джугашвили убил сто миллионов человек, Шолохов не писал “Тихий Дон”, Гагарин не летал в космос, все наши герои – выродки и маньяки, в Отечественную мы завалили всё трупами; и дальше по мелочи, “психопатка Зоя Космодемьянская”, “верните Крым”, “убийцы, прочь с Донбасса”, “не троньте Сирию”…

(Когда я всё это перечисляю, это всё кажется тупой пародией – но если они так говорят, что поделать? Как смягчить?)

Если либералы всё время будут про это рассказывать, у них всё время будет 2-4% рейтинг.

А то в Советское время они про это не рассказывали, и, когда однажды рассказали, им от неожиданности поверило 90% населения, а не 2-4%. Правда, 86% из поверивших – в этом сегодня не признаётся, но так было, я всё помню.

И поэтому, говорю, надо либералов беречь и чтоб у них была трибуна. Маленькая такая трибуночка. Не путать с трибуналом.

Захар Прилепин

Источник: voicesevas.ru