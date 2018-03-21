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Политизированных либералов нужно беречь

09:05. 21 марта 2018 Просмотров - 174 2 коммент. Опубликовал:

Политизированных либералов нужно беречь. Они должны постоянно рассказывать нам про то, что: а) мы народ холопов, генетического отребья, злобных дебилов и убийц; б) лучше бы мы проиграли немцам (французам, полякам), но у нас есть шанс – сдаться американцам; в) попы у нас ездят на “Мерседесах”, скрепы наши пахнут луком, Иоанн Васильевич Джугашвили убил сто миллионов человек, Шолохов не писал “Тихий Дон”, Гагарин не летал в космос, все наши герои – выродки и маньяки, в Отечественную мы завалили всё трупами; и дальше по мелочи, “психопатка Зоя Космодемьянская”, “верните Крым”, “убийцы, прочь с Донбасса”, “не троньте Сирию”…
(Когда я всё это перечисляю, это всё кажется тупой пародией – но если они так говорят, что поделать? Как смягчить?)
Если либералы всё время будут про это рассказывать, у них всё время будет 2-4% рейтинг.
А то в Советское время они про это не рассказывали, и, когда однажды рассказали, им от неожиданности поверило 90% населения, а не 2-4%. Правда, 86% из поверивших – в этом сегодня не признаётся, но так было, я всё помню.
И поэтому, говорю, надо либералов беречь и чтоб у них была трибуна. Маленькая такая трибуночка. Не путать с трибуналом.

Захар Прилепин

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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2 коммент.»

  • 1634 1256
    sergej 21 марта 2018 в 11:35 Ссылка Пометить
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    “Не путать с трибуналом ” – это почему же ? Трибунал то же ничего или хотя бы небольшое судебное разбирательство . Нужно только что бы законы соответствовали .

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    Maleos 21 марта 2018 в 11:49 Ссылка Пометить
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    Еврей Прилепин обеспокоился за своих?.. и за себя тоже… Понимает, что ТАМ они нах.. не нужны, своих жыдов, как собак нерезаных. Зато здесь можно ещё пососать…

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