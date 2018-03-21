Об английской провокации в эфире Россия 24

В прямом эфире телеканала «Россия 24», 20 марта, обсуждали вопиющую историю отравления в Лондоне предателя Скрипаля и его дочери.

Вопиет эта история колоссальной нестыковкой фактов, отсутствием подозреваемых, неясной формой осуществления преступления. И вообще – в этой истории сплошные вопросительные знаки. И вот в такой ситуации британские политики, именно политики, а не полицейские, называют виновного – Россию.

Особенно любопытна эта история на фоне другого преступления, совершенного все в том же Лондоне. Еще одну загадку подкинул бывший соратник Бориса Березовского Николай Глушков, беглый мошенник, бывший директор Аэрофлота, обвиняемый в России в мошенничестве и отмывании средств и попытке побега. Его тело было найдено со следами удушения. Сначала доблестная английская полиция говорила нам о смерти, «как у Березовского» (имея в виду самоубийство). Далее появилась информация о том, что он умер, якобы запутавшись в поводке собаки, её выгуливая. И таким образом самозадушился.

Наконец вчера появилась информация, что он действительно был задушен собачьим поводком, однако это стало последствием неких «эротических» игр. При этом о смерти Глушкова британская пресса почти не говорит. Советы НАТО не собираются, ультиматумы России не предъявляются. А в ситуации со Скрипалем, его дочерью и, отравленным вместе с ними полицейским, наоборот, мы видим необыкновенную активность западных спецслужб и политиков. Очевидно, что это не может быть простым совпадением. Об этом и шла речь в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Мои слова в этой программе:

Источник: nstarikov.ru