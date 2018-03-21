Новости Украины и Новороссии 21 марта 2018
- 10:45 Комитет Совфеда подготовит “Белую книгу” нарушений прав человека на Украине.
- 08:48 Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе.
- 04:00 Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид?.
- 03:00 Савченко рассказала, почему взорвались склады с боеприпасами ВСУ.
- 02:30 В Раде предложили отправить Савченко к психиатрам, а не в тюрьму.
- 00:00 В Совфеде рассказали об уделе украинских властей.
- Вчера 22:43 Все активы «Газпрома» на Украине арестованы и переданы в бюджет.
- Вчера 21:15 Львовский облсовет требует разорвать дипотношения с Россией.
Комитет Совфеда подготовит “Белую книгу” нарушений прав человека на Украине
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Комитет по международным делам Совета Федерации подготовит “Белую книгу” нарушений прав человека на Украине, такое решение палата приняла на пленарном заседании в среду, передает РИА Новости.
Поводом для возмущения сенаторов стало решение Киева не допускать россиян на избирательные участки, расположенные на территории диппредставительств в РФ, 18 марта для голосования на выборах президента России.
Она подчеркнула, что украинские власти нарушили все мыслимые и немыслимые запреты, нормы международного права. Спикер подчеркнула, что необходимо “достучаться” до международного сообщества.
Сенаторы поддержали ее инициативу.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе
Фото: © AFP 2018 / Genya Savilov
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко во время брифинга для журналистов в парламенте обвинила власти в том, что они наживаются на конфликте в Донбассе. Слова политика приводит УНИАН, передает РИА Новости.
Под “объектом А” она подразумевала несколько источников. “Мне стала очень понятной четкая картина войны и кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны нашей власти”, — подытожила политик.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид?
Военкор КП.ру Дмитрий Стешин анализирует гибель военнослужащего украинских ВВС, обвиняемого в гибели гражданского рейса МН17.
У психологов существует десяток классификаций суицида. В истории с летчиком Волошиным, если принять на веру версию «самоубийство», подходит одна: «аномическая, спровоцированная полным распадом морально-ценностной системы индивидуума». Кстати, во время войны по аномическим причинам счеты с жизнью не сводят. Не до того. И лишь в мирное время, когда у человека появляются время и запас моральных сил для вдумчивого анализа своей жизни, картина мира вдруг начинает распадаться. И жизнь теряет смысл.
Первый надлом
Во время диких авиаударов по Луганску летом 2014-го мало кто знал, что за штурвалом одного из самолетов сидел уроженец этих мест капитан Волошин. Он доверял госпропаганде и в тот момент, скорее всего, не испытывал жалости к тем, кто был на земле.
Летчик на своем боевом посту боролся за целостность Украины с «российскими террористами» и «сепаратистами». В конце июля Волошина сбили из ПЗРК «Игла», добытого ополченцами на украинских военных складах. В разбитом доме на окраине Старобешева он переоделся в гражданку. На блокпосту оказались ополченцы-земляки. Сбитого летчика приняли за своего и пропустили в село Раздольное — там стояла украинская армия.
Второй надлом
В гибели 298 пассажиров «Боинга» летчика обвинил не чужой человек — бывший военный техник Евгений Агапов. Обвинил в студии «Комсомольской правды», в присутствии четырех журналистов. Потом его показания перепроверили на полиграфе Следственного комитета.
Именно «секретный свидетель» Евгений Агапов снаряжал летчика в тот полет ракетами Р60 «воздух — воздух». Он и встречал его на земле, уже без ракет на пилонах. И услышал первые слова Волошина: «Самолет не тот». По сути, этими словами Волошин превратил себя в мишень, в желанного гостя любого международного трибунала. Сложно жить с такими мыслями.
Третий Надлом
С конца лета 2014 года украинская штурмовая и истребительная авиация не применялась в Донбассе. Летчик Волошин оказался на земле с такими же, как он, ветеранами. И это не могло не спровоцировать тяжелейшую психотравму — афганский, чеченский синдромы. Все они изучены врачами. Летом 2017-го, уже демобилизовавшись из ВВС, в открытом письме Волошин жаловался на невостребованность. А нищета лишь усугубляла клиническую картину: «Почему я ушел из армии… „Специалисты“ утверждают, что условия в авиации „шоколадные“.
Что ж… У меня была зарплата в 12 611 грн. + за поднаем жилья 1699 грн… Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание + ребенок (а потом и второй) + кредиты».
Сбивчиво летчик перечисляет все ужасы постсоветской армии Украины. Сидение на земле, в то время как молодые курсанты летают. Хамство начальства и заявления о том, что ветеранов-летчиков есть кем заменить. И самое циничное — летный шлем, комбинезон и навигаторы GPS летчику пришлось закупать во вражеской России через волонтеров.
Летчик заканчивает неожиданно: «Я остаюсь, как и прежде, Луганским патриотом своей страны». Такой раздрай творился у него в душе.
Четвертый Надлом
Волошину нашли работу летом прошлого года. Если бы не 298 сгубленных душ только в рейсе МН17, это стало бы сюжетом для анекдота. Вдумайтесь на секунду: летчик, которого не без оснований подозревают в гибели гражданского самолета, становится начальником в гражданском аэропорту Николаев.
Причем натуральным козлом отпущения, который вдруг оказался крайним в самом центре старого коррупционного скандала, связанного с реконструкцией аэропорта. После проверки аэропорта государственной аудиторской службой Украины Волошин пытается подать в отставку.
Но глава администрации Николаева ее не принимает и продлевает контракт. В телефонной переписке с другом за несколько дней до смерти капитан в отставке Владислав Волошин пишет: «Суицидальные мысли меня уже неделю не покидают».
На самом деле эти мысли были с Волошиным давно. Они не приходят внезапно. Они вызревают.
Дмитрий Стешин
Читайте также: Опубликована переписка лётчика ВСУ, подозреваемого в уничтожении «Боинга» МН17 (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Савченко рассказала, почему взорвались склады с боеприпасами ВСУ
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что знает об истинных причинах взрывов на артиллерийских складах Украины.
«Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические, как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчета о недостачах на складах, на артскладах», — сказала Савченко.
Она также добавила, что владеет информацией об отстранении прокуроров, которые занимались расследованием взрывов, после того как им удалось «докопаться до правды».
Напомним, 26 сентября 2017 года в Винницкой области произошел взрыв с последующим возгоранием на складах 48-го арсенала вооруженных сил Украины, где на площади 60 гектаров хранились 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».
Всего с 2003 года на Украине произошло десять таких инцидентов. Из них три произошли на 275-й базе хранения боеприпасов в Новобогдановке Запорожской области.
Читайте также: Донбасс: «Секретное лучевое оружие РФ» перехватывает технику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Раде предложили отправить Савченко к психиатрам, а не в тюрьму
Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Надежде Савченко «необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности».
По его словам, к такому выводу он пришёл «после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко».
«По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест.
Это моя личная позиция. Объясню почему:
Во-первых, не хочу создавать для неё образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель.
А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в псих лечебнице», — написал он на своей странице в соцсети.
Читайте также: Донбасс: «Секретное лучевое оружие РФ» перехватывает технику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Совфеде рассказали об уделе украинских властей
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв депутатов Верховной Рады Украины не признавать итоги выборов президента России.
«В Раде опоздали с призывом к парламентам не признавать выборы в России — их уже повсеместно признали», — написал он на своей странице в Twitter.
«Удел украинской политической публики — бежать за уходящим вдаль поездом. Очередная бессмысленная затея», — добавил сенатор.
Читайте также: Трамп рассказал о разговоре с Путиным
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Все активы «Газпрома» на Украине арестованы и переданы в бюджет
Все активы «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже переданы в государственный бюджет.
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.
«Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с “Газпрома” 6 миллиардов долларов по решению украинского суда по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже получили часть средств — все, что было у “Газпрома” на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил Петренко.
Он отметил, что министерство юстиции сотрудничает с коллегами из других стран для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги перед Украиной.
«Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки для выполнения этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договора», — сообщил министр.
Читайте также: Донбасс: «Секретное лучевое оружие РФ» перехватывает технику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Львовский облсовет требует разорвать дипотношения с Россией
Львовский облсовет обратился к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 20 марта, сообщает сайт облсовета.
«Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества», — говорится в призыве.
«Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины», — мотивируют свое решение депутаты.
«Учитывая это, мы — депутаты Львовского областного совета требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории», — отмечается в обращении.
Кроме этого Львовский областной совет выступил за введение визового режима для граждан России.
Читайте также: СРОЧНО: Злоумышленник попытался забросать Совфед «коктейлями Молотова», но загорелся сам (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su