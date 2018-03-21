Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Грудинин заменит надоевшего Медведева? Путин готовится к переменам!

21:29. 21 марта 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

orig

Грудинин заменит надоевшего Медведева? Путин готовится к переменам!

В последнее время Медведев держится в окружении Путина особняком - его имени старались избегать в ходе предвыборной кампании, сам он отсутствовал не только на немногочисленных встречах президента с избирателями, но и не приехал в предвыборный штаб. Вместе с тем, СМИ заметили странную нервозность президента, наблюдающуюся при упоминании имени Медведева. Так, он отказался отвечать прямо на вопрос о том, останется ли Дмитрий Анатольевич премьером, уклончиво заявив, что только начал думать на эту тему. Вместе с тем поступает и интересный инсайд из Кремля: якобы, после сегодняшней встречи с кандидатами глава государства что-то долго обсуждал с Грудининым.Вслед за тем журналисты начали наперебой интересоваться мнением бывшего кандидата о собственном политическом будущем. Интересно, что тот не заявил, как утверждал незадолго до предвыборной кампании, что в случае поражения вернётся работать в колхоз. "Посмотрим, какие шаги предпримет президент, подумаем, и я вам отвечу", - туманно прокомментировал он.Неизвестно, обещает ли всё это скорые изменения в правительстве, но, как говорится, в воздухе запахло переменами.Медведеву, на которого выработался стойкий иммунитет у граждан благодаря его собственным высказываниям, вошедшим в поговорку и крупным коррупционным скандалам, давно пора на покой. Всё, что он произносит, принимается в штыки и один вид его вызывает раздражение. Кроме того, об его отставке говорили давно, ещё начиная с середины пятнадцатого года, в разгар кризиса. Как ни странно, удержался он на посту во многом благодаря известному расследованию Навального - Кремль, как известно, не любит демонстрировать зависимость от общественного мнения.Сейчас для его ухода - самое время. Путин наверняка считает, что выполнил перед ним долг за безропотное возвращение трона в 2012-м году, новым преемником его назначать глупо - столько ещё пройдёт времени, да и будут ли в самом деле в 24-м году выборы?В то же время Грудинин - лицо свежее, и с одной стороны безопасное со своими 12-ю процентами с электоральной точки зрения, а с другой - как на представителя оппозиции на него легко можно будет взвалить вину за потенциальные экономические провалы. Эта схема, к слову, уже опробована в ситуации с Маслюковым, представителем КПРФ, ставшим вице-премьером в правительстве Примакова. Он, к тому же, не принадлежит ни к одному известному клану, и значимую роль в баталиях кремлёвских башен сыграть не сможет. Ну а затем - чем чёрт шутит - сделает для экономики хоть что-то, всё-таки настоящий профессионал, а не продукт подковёрной возни в администрации президента, как Медведев...

Метки: Грудинин, медведев
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Взгляд эксперта №1. Дмитрий Goblin Пучков о Евровидении, Ленине, Исаакиевском соборе и др.
00:27 - про евровидение.03:12 - про демонтаж мавзолея Ленина.09:01 - про передачу Исаакиевского собора РПЦ.13:20 - про реакцию граждан Петербурга на теракт.16:18 - про Дементия.Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/vzglyad.mp3Сайт Тупичок Гоблина: ...
Съезд утвердил Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ
....html.Съезд КПРФ поддержал кандидатуру Грудинина в качестве кандидата в президенты...-live/cknews/171645.html - цинкСам Грудинин в своем выступлении поддержал программу... выборов (на них победила команда Грудинина), и только вмешательство руководства КПРФ...
Тайны Совхоза имени Ленина в Подмосковье (руководитель Павел Николаевич Грудинин - новый кандидат в президенты от КПРФ)
...и модернизацию производства. Логика предприятия Грудинина – полная экономическая независимость его ...ее заменяют яблоки. Их в совхозе тоже выращивают. В офисе самого Грудинина...утверждать, что свою предвыборную кампанию Грудинин начал довольно давно. Однако ...
Грудинин - будущий премьер-министр России? Это возможно
... последние дни окружает персону Павла Грудинина сложно переоценить. О нем говорят... он далек от народной любви. Медведевым недовольны многие, если не все... вес в нашей стране. Назначив Грудинина премьер-министром, власть, как минимум...
Команда Грудинина вполне способна сделать из России подобие нынешней Украины
... На условного Медведева или Рогозина? Как Грудинин сможет заставить чиновников...поменяет, сразу? А кем заменит??? Нет у нас столько...опытных управленцев, чтобы сразу заменить всех нынешних, просто ... выводы - вопиющая некомпетентность Грудинина и его команды в...
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
Дорогие соотечественники, Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, сделать для своей Страны и её ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>