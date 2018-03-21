Грудинин заменит надоевшего Медведева? Путин готовится к переменам!

В последнее время Медведев держится в окружении Путина особняком - его имени старались избегать в ходе предвыборной кампании, сам он отсутствовал не только на немногочисленных встречах президента с избирателями, но и не приехал в предвыборный штаб. Вместе с тем, СМИ заметили странную нервозность президента, наблюдающуюся при упоминании имени Медведева. Так, он отказался отвечать прямо на вопрос о том, останется ли Дмитрий Анатольевич премьером, уклончиво заявив, что только начал думать на эту тему. Вместе с тем поступает и интересный инсайд из Кремля: якобы, после сегодняшней встречи с кандидатами глава государства что-то долго обсуждал с Грудининым.Вслед за тем журналисты начали наперебой интересоваться мнением бывшего кандидата о собственном политическом будущем. Интересно, что тот не заявил, как утверждал незадолго до предвыборной кампании, что в случае поражения вернётся работать в колхоз. "Посмотрим, какие шаги предпримет президент, подумаем, и я вам отвечу", - туманно прокомментировал он.Неизвестно, обещает ли всё это скорые изменения в правительстве, но, как говорится, в воздухе запахло переменами.Медведеву, на которого выработался стойкий иммунитет у граждан благодаря его собственным высказываниям, вошедшим в поговорку и крупным коррупционным скандалам, давно пора на покой. Всё, что он произносит, принимается в штыки и один вид его вызывает раздражение. Кроме того, об его отставке говорили давно, ещё начиная с середины пятнадцатого года, в разгар кризиса. Как ни странно, удержался он на посту во многом благодаря известному расследованию Навального - Кремль, как известно, не любит демонстрировать зависимость от общественного мнения.Сейчас для его ухода - самое время. Путин наверняка считает, что выполнил перед ним долг за безропотное возвращение трона в 2012-м году, новым преемником его назначать глупо - столько ещё пройдёт времени, да и будут ли в самом деле в 24-м году выборы?В то же время Грудинин - лицо свежее, и с одной стороны безопасное со своими 12-ю процентами с электоральной точки зрения, а с другой - как на представителя оппозиции на него легко можно будет взвалить вину за потенциальные экономические провалы. Эта схема, к слову, уже опробована в ситуации с Маслюковым, представителем КПРФ, ставшим вице-премьером в правительстве Примакова. Он, к тому же, не принадлежит ни к одному известному клану, и значимую роль в баталиях кремлёвских башен сыграть не сможет. Ну а затем - чем чёрт шутит - сделает для экономики хоть что-то, всё-таки настоящий профессионал, а не продукт подковёрной возни в администрации президента, как Медведев...