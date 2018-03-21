Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отравления Скрипаля

На недавнем саммите министров иностранных дел в Брюсселе обсуждался вопрос о новых санкциях против России из-за дела Сергея Скрипаля. При этом 28 глав МИД различных стран Европы отказались угрожать Москве санкциями, без доказательств её причастности к отравлению британского шпиона-перебежчика, пишет издание The Guardian.

Отмечается, что министры выразили солидарность с Великобританией и даже потребовали от России раскрыть информацию о разработке нервно-паралитического яда "Новичок". Тем не менее о санкциях никто из них не упомянул ни слова.

В свою очередь в Москве потребовали выложить доказательства на стол или принести извинения за безосновательные обвинения в совершении преступления. С соответствующими заявлениями выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Рано или поздно за эти голословные обвинения придётся отвечать: нужно будет или их чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", - сказал он.

Издание отмечает, что решение Брюсселя не прибегать к санкциям мало для кого стало сюрпризом. Большинство глав МИД согласны с тем, что для обвинений необходимы серьёзные доказательства, которых у Великобритании нет.