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Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отравления Скрипаля

21:25. 21 марта 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отравления Скрипаля

В Брюсселе потребовали у Лондона более серьёзных доказательств вины России.

 

На недавнем саммите министров иностранных дел в Брюсселе обсуждался вопрос о новых санкциях против России из-за дела Сергея Скрипаля. При этом 28 глав МИД различных стран Европы отказались угрожать Москве санкциями, без доказательств её причастности к отравлению британского шпиона-перебежчика, пишет издание The Guardian.

Отмечается, что министры выразили солидарность с Великобританией и даже потребовали от России раскрыть информацию о разработке нервно-паралитического яда "Новичок". Тем не менее о санкциях никто из них не упомянул ни слова.

В свою очередь в Москве потребовали выложить доказательства на стол или принести извинения за безосновательные обвинения в совершении преступления. С соответствующими заявлениями выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Рано или поздно за эти голословные обвинения придётся отвечать: нужно будет или их чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", - сказал он.

Издание отмечает, что решение Брюсселя не прибегать к санкциям мало для кого стало сюрпризом. Большинство глав МИД согласны с тем, что для обвинений необходимы серьёзные доказательства, которых у Великобритании нет.

"Необходимо углублённое изучение всех элементов с участием Организации по запрещению химического оружия", - выразил всеобщее мнение по этому вопросу глава МИД Испании Альфонсо Дастиса.

 

Метки: Британия, ес
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