Зачем Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе. Согласно документу, учения будут проходить не более двух месяцев. Эксперты отмечают, что, как правило, призываются специалисты тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации.

RT разбирался, кому и когда ждать повестки из военкомата и как проходят сборы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан, находящихся в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — следует из постановления.

Отметим, что этот указ российский лидер подписывает ежегодно. В прошлом году подобный документ был принят в апреле.

Кого коснётся

Как поясняют эксперты, призыву на сборы подлежат только военнослужащие запаса. Их количество обычно не превышает пяти тысяч человек.

Как правило, призываются специалисты тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации.

«Сборы проводятся для того, чтобы военнослужащие запаса обновили и подтвердили свои навыки в военной специальности: механики — водители танков, наводчики орудий, связисты и прочие. Каждый год на проведение сборов выделяются определённые деньги. Чтобы эти деньги были выделены, издаётся указ президента», — рассказал RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом призывают не только тех, кто проходил службу в частях вооружённых сил, но и тех, кто заканчивал военную кафедру в вузе, а также был освобождён или получил отсрочку до 27 лет. Вместе с тем одного и того же человека не могут обязать проходить сборы чаще одного раза в три года.

Военнослужащие во время тактико-специальных учений РИА Новости © Виталий Тимкив

Отметим, что сегодня Вооружённые силы России активно модернизируются. В частности, в конце февраля нынешнего года была подписана новая государственная программа вооружений на ближайшие десять лет.

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В ГПВ на 2018–2028 годы ставка сделана на развитие роботизированных систем, высокоточного оружия и сил ядерного сдерживания. Кроме того, по мнению экспертов, большее внимание будет уделяться сухопутным и десантным войскам. На перевооружение ВС РФ планируется направить 19 трлн рублей.

Например, до 2028 года армия должна будет получить ракетные комплексы РС-26 «Рубеж» и ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат». А для управления ими требуются всё новые военные специалисты. Кроме того, планируется довести долю современных вооружений в российских войсках до 70% к 2021 году.

Кого не коснётся

Есть категории запасников, которых освобождают от необходимости участвовать в этом мероприятии. К ним относятся женщины, сотрудники органов безопасности, педагоги, студенты вузов (те, кто учится заочно, — только на период сессии и написания дипломной работы), гражданский персонал ВС России, лётно-технический состав и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, экипажи флотов, находящиеся в плавании, те, кто прошёл альтернативную гражданскую службу, находится за границей или имеет трёх и более несовершеннолетних детей.

Помимо них, на сборы не могут призвать членов Совета Федерации и высших должностных лиц субъектов РФ или временно исполняющих эти обязанности.

При этом на депутатов Госдумы освобождение не распространяется. Так, в 2017 году Росгвардия проводила для них однодневный курс боевой подготовки.

Тренинг включал в себя стрельбы из различных видов оружия, вождение бронированного автомобиля «Тигр» и бронетранспортёра БТР-80, а также соревнование по меткости в стрельбе из пистолета Ярыгина. Присоединиться к депутатам также могли сенаторы.

Как проходят

По словам Литовкина, чаще всего призыв на сборы приурочивают к проведению тактических учений. О своём участии запасники узнают из повестки военкомата.

«Эти сборы проходят по-разному — часто во время больших оперативных стратегических учений типа „Запад-2017“, а вот сейчас будет „Восток-2018“.

Из тех мест, где проходят учения, и призываются специалисты нужных военных профессий. Они снимают с хранения военную технику, готовят её, выводят на полигон, выполняют задачи, поставленные командиром, а затем возвращают технику обратно, обслуживают её», — отметил эксперт.

В это время они получают среднюю зарплату на местах, где работают. А Минобороны назначает им денежное содержание в зависимости от того, на какую должность определены призванные и каким воинским званием они обладают. Деньги им начинают выплачиваться, начиная со дня зачисления в списки личного состава воинской части и по день их исключения.

Отметим, что, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», за время нахождения на сборах резервист даже может получить звание.

«Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены первые и очередные воинские звания, но не выше воинского звания полковника или капитана 1-го ранга», — говорится в 57-й статье закона.

Полина Духанова, Анастасия Румянцева