Время собирать русских

В комедии Л.Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятой по мотивам пьесы гениального М. Булгакова было очень много смешных моментов, и, пожалуй, одним из самых запоминающихся стал эпизод приема шведского посла царем-самозванцем. Управдом, волей невероятных событий вознесенный до абсолютной власти, чуть не отдал шведам Кемь за здорово живешь, чему помешал квартирный вор, проявив неожиданную сознательность, в резкой форме указав зарвавшемуся «царю»: «Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь?! Так ведь никаких волостей не напасешься!». Тогда это было очень смешно, а потом прошли годы, и не распознанные народом временщики и самозванцы у власти разбазарили весь Советский Союз, создававшийся вокруг Москвы как исторического центра притяжения цивилизации, и тем русским, кто остался на территориях постсоветских государств стало далеко не весело.

С одной стороны РФ формально как бы и не отказалась от своих соотечественников, беловежским бесстыдным сговором в одночасье переведенных в статус «бывших», даже придумала красивую формулу «соотечественники, проживающие за рубежом» и упомянула о том, что они вроде бы нуждаются в защите прав и законных интересов. Но по факту , озабоченных лишь собственными шкурными интересами, профессионализм и морально-деловые качества которых не позволяют им претендовать даже на исполнение обязанностей управдома, не было и нет дела до русских за рубежом. В Прибалтике для русских по сей день существует понятие «не граждан» или «лиц с неустановленным гражданством», что, естественно повлекло для них ущемление в правах и законных интересах. Но возглавляемая эффективными менеджерами РФ даже не вспомнила о защите прав «соотечественников, проживающих за рубежом».

Не является секретом и безразличие Кремля к судьбе русских в Туркмении. Так, в 2004 году 36 стран внесли на рассмотрение в Генассамблею ООН проект резолюции о положении в области прав человека в Туркменистане, в которой, в частности, говорилось, что правительством Туркменистана продолжается дискриминация «этнических меньшинств в области образования и занятости и их принудительного переселения», «дальнейших ограничений свободы выражения убеждений и мнений. Но кремлевская команда уже тогда проявила неистребимую тягу к нейтральности и не посчитала нужным рисковать сомнительными успехами «газовой дипломатии» ради каких-то соотечественников.

В 2014 году Русская Весна дала надежду многим на то, что Кремль обрел и политическую волю, и силу, и цель вновь, как и на протяжении всей истории существования Русского мира, стать пунктом сбора патриотов и сторонников русской цивилизации. Но последующие шаги «управдомов у власти» показали, что надежды нет, что интересы миллионов жителей Новороссии для них — лишь предмет циничного торга с киевской хунтой и западными партнерами, что возрождать Россию на объединяющих началах «Третьего Рима» они не собирались и не собираются, а предел их стремлений — частный случай «Крымской волости». По сути отказ от поддержки явного стремления к объединению вокруг Москвы жителей Новороссии стал очередным случаем разбазаривания земель. Ибо у всякого государства есть две основы, отрекаться от которых гибельно для его существования — люди и территории.

Но это понятно государственнику, не отделяющему своей судьбы от судьбы Родины, стремящемуся объединять, развивать и укреплять, а не алчно рвать на куски и распродавать (сдавать в аренду) государственные земли и богатства, а людей отвергать как нечто ненужное и даже обременительное. Временщики же воспринимают страну, вверенную им в управление, как нечто чуждое, постороннее, средство личного обогащения, народ в их глазах — лишь бесправная и безликая рабсила, а уж такие высокие понятия как «престиж Отечества» им неведомы вовсе.

И под управлением таких временщиков современная Россия стала не гарантом мира, не центром объединения, не великой цивилизацией, которая некогда привлекала к себе целые народы. Напротив, разделяя и властвуя, эффективные кремлевские менеджеры создали по сей день неразрешенные тлеющие конфликты в непризнанных республиках ПМР, Абхазии, Южной Осетии и ЛДНР, некие «серые зоны» государственного масштаба, в мутных водах которых так удобно ловить выгоды и прибыли.

Донецкая и Луганская области провели Референдумы о независимости в 2014 году в полном соответствии с нормами международного права, но кремлевская метрополия не только не присоединила их по примеру Крыма, но даже не признала результаты народного волеизъявления. Она просто оттолкнула богатейший, исконно русский край, сделав из него показательное гетто и «серую» кормушку для избранных и приближенных, даже без объяснения причин, ибо рассуждения о том, что в случае признания ЛДНР неминуемо случилась бы Третья мировая война, в которую эффективные менеджеры не дали себя втянуть, это даже не сказки и не басни, а вообще не имеющий цензурного наименования разговорный жанр, из-за Крыма во всяком случае Третья мировая не грянула (как и не грянула в войне за элитные интересы в Сирии).

Но нет — для Донбасса у кремлевских «управдомов при власти» нашлись только минские договоренности, направленные на принудительный возврат жителей ЛДНР в полное распоряжение украинских партнеров, и в которых Республики не являются даже стороной переговоров, а лишь бесправными заложниками российско-украинско-американских торгов.

Имитаторы-самозванцы добились своим систематическим отречением от соотечественников, от исконных земель, от друзей и союзников, стремящихся к дружбе и сотрудничеству с Русским миром только лишь ненависти и презрения. Когда КНДР, единственная в мире страна, признала Крым российским, чем ответили ей признательные временщики? Подарили корейскому представителю жостовский поднос (или сервиз, не суть важно) и поддержали санкции, введенные США против республики чучхе. Покойный Каддафи сто раз был прав, когда говорил: «Четыре месяца, — четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, ее нет, и вы торжествуете». Увы, прежней великой России действительно уже нет.

Нет той России, которая была бы не презираемым изгоем и посмешищем на международной арене, а реальной силой, с которой считаются, которую уважают даже ненавидя, к которой стремятся, а не в страхе перед неминуемым предательством шарахаются от нее. Но еще не поздно ее обновить и переустроить на основах справедливости переустроить на основах справедливости, нравственности и объединяющей цивилизационной миссии, уж она-то подлинно станет Родиной-Матерью, которая не открестится от своих же исторических территорий, которая действительно, а не на словах будет уважать народное волеизъявление своих соотечественников, которая и за себя постоит, и союзникам поможет.

https://vsepodrobnosti.ru/blog/43825205047/Vremya-sobirat-russkih