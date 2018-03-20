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Видеоблог №129: Итоги выборов и отравление Скрипаля

10:11. 20 марта 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Избирательная кампания по выборам президента России закончилась оглушительной победой В.В. Путина. Что означают итоги выборов, за что проголосовал российский избиратель? Эти и многие другие вопросы в очередном выпуске видеоблога.

00:00 Как вы оцениваете результаты президентских выборов?
18:02 Будут ли перестановки в составе Правительства?
19:51 Высокий процент голосов за одного кандидата: плюсы и минусы.
32:47 Отравление Скрипаля: странностей больше чем фактов
40:55 Почему Путин не внесёт закон о Конституционном собрании сам?
47:30 О памятной табличке Немцову, установленной в Москве.

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P.S.     Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №128

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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