Видеоблог №129: Итоги выборов и отравление Скрипаля
Избирательная кампания по выборам президента России закончилась оглушительной победой В.В. Путина. Что означают итоги выборов, за что проголосовал российский избиратель? Эти и многие другие вопросы в очередном выпуске видеоблога.
00:00 Как вы оцениваете результаты президентских выборов?
18:02 Будут ли перестановки в составе Правительства?
19:51 Высокий процент голосов за одного кандидата: плюсы и минусы.
32:47 Отравление Скрипаля: странностей больше чем фактов
40:55 Почему Путин не внесёт закон о Конституционном собрании сам?
47:30 О памятной табличке Немцову, установленной в Москве.
Уважаемые единомышленники!
Если вы хотите смотреть видеоблог и другие ролики с моего канала на Ютуб раньше всех — подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/nstarikovru
Также рекомендую подписаться на группу ВКонтакте «Видеотека Николая Старикова» которая, по сути, является резервной копией Ютуб-канала: https://vk.com/nstarikov_video
Задать вопрос в видеоблог можно:
в теме «Вопросы для видеоблога» на моей официальной странице ВКонтакте
— на адрес электронной почты: starikov-videoblog@yandex.ru
P.S. Предыдущий выпуск:
Видеоблог — выпуск №128
Источник: nstarikov.ru