Видеоблог №129: Итоги выборов и отравление Скрипаля

Избирательная кампания по выборам президента России закончилась оглушительной победой В.В. Путина. Что означают итоги выборов, за что проголосовал российский избиратель? Эти и многие другие вопросы в очередном выпуске видеоблога.

00:00 Как вы оцениваете результаты президентских выборов?

18:02 Будут ли перестановки в составе Правительства?

19:51 Высокий процент голосов за одного кандидата: плюсы и минусы.

32:47 Отравление Скрипаля: странностей больше чем фактов

40:55 Почему Путин не внесёт закон о Конституционном собрании сам?

47:30 О памятной табличке Немцову, установленной в Москве.

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P.S. Предыдущий выпуск:



Видеоблог — выпуск №128

Источник: nstarikov.ru