В борьбе за альма-матер

Источник: dailystorm.ru

В школе, где учился Сергей Бодров, новая администрация выживает педагогов, которыми славилось учебное заведение



В школе №1265, которую окончил Сергей Бодров, чуть больше года назад начались кардинальные перемены. Педагоги, которыми славилось учебное заведение, стали уходить «по собственному желанию», на смену им пришли неопытные выпускники институтов. Из-за этого учащиеся лишились бесплатных дополнительных курсов. Родители связывают это с приходом нового директора. Руководство школы считает иначе: это просто необходимые в образовательной системе перемены, к которым родители и их дети ещё не привыкли.

Учебный план

Управляющий совет забил тревогу, когда начался отток преподавателей из школы. По мнению родителей, из-за неграмотной политики новой администрации уходят ценнейшие кадры, а языковые программы, которыми некогда гордилось учебное заведение, практически исчезли.

Связывают это с тем, что после смены руководящего состава в школе стало больше учеников, увеличилась нагрузка на учителей, а зарплаты остались прежними. В распоряжении «Шторма» оказалось обращение педагогов к директору. Согласно документу, в январе 2017 года за базовый оклад (минимальная сумма выплаты) в 53 тысячи учитель должен был отработать 20 часов с 59 детьми, а уже осенью того же года педагогам платили по 52 тысячи рублей — и это при 24 часах работы и 79 учениках.

Также в обращении сказано, что в начале учебного года у членов преподавательского состава стали появляться долги перед школой. Деньги удерживали из зарплаты. Причину возникновения задолженностей никто учителям так и не объяснил. Притом что, согласно графику, размещенному на сайте учебного заведения, жалованье не понижалось, а даже немного выросло. Родители связывают это с увеличением зарплат у администрации, но там в свою очередь заявляют, что эти показатели касаются исключительно учителей.

По мнению родителей из-за увеличения нагрузки коллектив перестал справляться с работой. Член управляющего совета Луиза Акиева рассказала «Шторму», что за последний год в школе сменилось порядка 20 преподавателей. Уходят педагоги, работающие в МГУ, РУДН, МГИМО и других университетах. На их место приходят молодые и неопытные специалисты, либо вообще не приходят.

Мария, мама двоих учеников школы №1265, сказала, что учителей выживают, лишают профессионального роста и возможности реализовывать интересные программы.

«Раньше это была маленькая интеллигентная школа в Гагаринском районе. В 1265-й выросли целые поколения. В рамках государственного бюджета давали практически индивидуальное образование. Детей учили французскому языку. Сейчас же вся лепота закончилась», — объяснила Мария. Она добавила, что родители планируют переводить своих детей в другие учебные заведения.

Сами же учителя с неохотой говорят о возникшем конфликте. Мария Калугина, бывший учитель французского языка школы № 1265, рассказала, что в последнее время была нервная обстановка в коллективе, постоянно проводились планерки, а учителей заваливали отчетами, которые надо было регулярно составлять и сдавать начальству.

«Это, конечно же, отражалось на учебном процессе. Работать в таком ритме сил не хватит. Я 10 лет преподавала в этой школе, не хотелось, конечно, уходить, но пришлось», — поделилась педагог.

Управляющий совет связывает негативные перемены с приходом в 1265-ю нового директора — Марии Александровной Кузнецовой. По информации СМИ, ранее Кузнецова работала в прокуратуре, а в школу была назначена 24 ноября 2017 году приказом департамента.

В каморке, что за актовым залом

Мы встретились с Марией Кузнецовой около мемориальной доски Сергею Бодрову, установленной прямо напротив входной двери. Рядом на стенах висят детские рисунки, там же в холле — стол с поделками учеников начальных классов. Сбросив куртки, мы поднялись на второй этаж, где увидели небольшой спортивный зал, завешанный сеткой.

Коридоры школы были пусты, в момент нашего визита шли занятия. Так получилось, что визит журналистов в школу совпал в расписании с физкультурой, и учащиеся пошли на лыжи.

В сопровождении сотрудников департамента образования и администрации школы один за другим нам демонстрировали пустые кабинеты начальных классов. В очередной аудитории мы с фотографом заметили за партой девочку лет восьми. Вероятно, оказалась она там случайно, так как сопровождающие нас «гиды» быстро увели школьницу, чтобы мы не смогли с ней пообщаться.

После импровизированной экскурсии мы спустились в кабинет директора. Небольшое помещение, где большую часть места занимал стол руководителя. Там за чашкой чая и началась наша беседа с новым директором Марией Александровной. Женщина сразу дала понять, что педсостав полностью укомплектован, а претензии и жалобы родителей — лишь реакция на, быть может, и болезненные, но необходимые перемены.

«Штат не сокращался. За два учебных года у нас ушло по собственному желанию восемь педагогов. Учителя перешли на более высокие должности, либо на пенсию», — начала директор.

При этом мы решили показать документ, отправленный педагогами, в Госинспекцию труда, где говорится об увеличении нагрузки на учителей. Однако Мария Александровна заверила, что у каждого преподавателя свое количество учебных часов в неделю. Их вычисляет бухгалтер, а когда цифры обобщены, как это сделали преподаватели, то проводить прямую корреляцию нельзя, так как нагрузка у каждого разная.

«Если возникают вопросы, то недопонимания с педагогами разбирали индивидуально кадровики. И исходя из этого работники подписывают документы», — пояснила Мария Александровна.

Мария Александровна прокомментировала и жалобы родителей на уход университетских преподавателей. На данный момент в школе по-прежнему ведет лекции профессор из МАРХИ, а остальные ушли из-за того, что не было желающих заниматься, пояснила директор. Однако родители не согласны с этим, так как ради этих дополнительных занятий с университетскими педагогами многие выбирали именно это учебное заведение.

Директор школы объяснила, что в образовательной системе происходят перемены, к которым дети и их родители не привыкли. Отсюда и возникают такие проблемы.

До перехода на пост директора школы №1265 Мария Кузнецова руководила Внуковской гимназией №1788. Там учителя сталкивались с аналогичными проблемами. Анна Воробьева, бывший преподаватель бальных танцев гимназии, рассказала «Шторму», что ей не выплачивали деньги за уроки.

«Обещания были одни, а в реальности было другое. Педагогов официально не оформляли, говорили, что деньги ещё не прошли. Я подала жалобу в комитет по образованию, и только после этого мне выдали зарплату», — вспомнила Анна.

Она добавила, что в Москве такая ситуация происходит довольно часто. Школам нужны деньги и рейтинги. Ради этого приходится чем-то жертвовать, и в жертву руководители учебных заведений зачастую приносят качественное образование.

Автор: Илья Горшков

Источник: nstarikov.ru