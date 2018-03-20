Сводки от ополчения Новороссии 20 марта 2018
- 10:24 На полигон ВСУ подо Львовом прибыли инструкторы НАТО.
- Вчера 23:28 Боевой кот “Зёма” на позициях ВВ МВД ДНР под Авдеевкой.
- Вчера 22:42 ВСУ обстреляли село на юге ДНР .
На полигон ВСУ подо Львовом прибыли инструкторы НАТО
На Яворовский полигон ВСУ подо Львовом прибыли инструкторы НАТО. Говорящие по-английски офицеры собираются обучать украинских солдат.
Как рассказали «Русской Весне» в МВД ЛНР, 11 марта на горячую линию ведомства поступило сообщение от гражданина С., сотрудника Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного (бывший Яворовский полигон ВСУ — прим. РВ).
В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей заявитель передал операторам «линии» ряд служебных документов, а также сообщил о присутствии на полигоне иностранных военнослужащих.
«Около месяца назад прилетели „натовским” бортом. Шестеро, офицеры, говорят по-английски, похоже, американцы. Мы их тут уже научились различать. Вроде как инструкторы», — рассказал заявитель.
По данному факту МВД ЛНР назначена проверка.
Читайте также: Зачем Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боевой кот “Зёма” на позициях ВВ МВД ДНР под Авдеевкой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреляли село на юге ДНР
ВСУ сегодня вечером открыли огонь по селу Красный Октябрь на юге ДНР.
Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«В 21:35 — ВСУ открыли огонь из зенитных установок, а также крупнокалиберного стрелкового оружия по селу Красный Октябрь», — говорится в сообщении.
По данным СЦКК, с позиций вражеских войск в районе Новогригоровки произведено 40 выстрелов из зенитных установок, также велся огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия.
Читайте также: В ОБСЕ ответили на выдворение российской журналистки с Украины
К оглавлению | Источник: rusvesna.su