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Сводки от ополчения Новороссии 20 марта 2018

13:48. 20 марта 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

На полигон ВСУ подо Львовом прибыли инструкторы НАТО

На полигон ВСУ подо Львовом прибыли инструкторы НАТО | Русская весна

На Яворовский полигон ВСУ подо Львовом прибыли инструкторы НАТО. Говорящие по-английски офицеры собираются обучать украинских солдат.

Как рассказали «Русской Весне» в  МВД ЛНР, 11 марта на горячую линию ведомства поступило сообщение от гражданина С., сотрудника Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного (бывший Яворовский полигон ВСУ — прим. РВ).

В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей заявитель передал операторам «линии» ряд служебных документов, а также сообщил о присутствии на полигоне иностранных военнослужащих.

«Около месяца назад прилетели „натовским” бортом. Шестеро, офицеры, говорят по-английски, похоже, американцы. Мы их тут уже научились различать. Вроде как инструкторы», — рассказал заявитель.

По данному факту МВД ЛНР назначена проверка.

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Боевой кот “Зёма” на позициях ВВ МВД ДНР под Авдеевкой

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ВСУ обстреляли село на юге ДНР 

ВСУ обстреляли село на юге ДНР  | Русская весна

ВСУ сегодня вечером открыли огонь по селу Красный Октябрь на юге ДНР. 

Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 21:35 — ВСУ открыли огонь из зенитных установок, а также крупнокалиберного стрелкового оружия по селу Красный Октябрь», — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, с позиций вражеских войск в районе Новогригоровки произведено 40 выстрелов из зенитных установок, также велся огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия.

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