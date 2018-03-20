Сводки от ополчения Новороссии 20 марта 2018

На Яворовский полигон ВСУ подо Львовом прибыли инструкторы НАТО. Говорящие по-английски офицеры собираются обучать украинских солдат.

Как рассказали «Русской Весне» в МВД ЛНР, 11 марта на горячую линию ведомства поступило сообщение от гражданина С., сотрудника Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного (бывший Яворовский полигон ВСУ — прим. РВ).

В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей заявитель передал операторам «линии» ряд служебных документов, а также сообщил о присутствии на полигоне иностранных военнослужащих.

«Около месяца назад прилетели „натовским” бортом. Шестеро, офицеры, говорят по-английски, похоже, американцы. Мы их тут уже научились различать. Вроде как инструкторы», — рассказал заявитель.

По данному факту МВД ЛНР назначена проверка.

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