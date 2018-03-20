Станет ясно — «варили» не в России, — разработчик «Новичка» о том, почему Лондон не дает Москве образец яда

Великобритания не предоставляет России образец вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, потому что можно будет сразу определить, что оно сделано не в РФ.

Об этом в интервью РИА Новости заявил один из разработчиков системы химического оружия «Новичок», к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

«Почему британцы не дают образец Москве? Потому что, как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный „почерк“. Сразу выяснится, что это не российская технология», — сказал Ринк.

По его словам, те, кто синтезировал вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли не знать состав многих его компонентов.

«Поэтому образец из Солсбери — это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что „варили“ не в России», — подчеркнул Ринк.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

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