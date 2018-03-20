Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 марта 2018

В последнее время в Сирии наблюдается усиление военной группировки Вооружённых сил США. В провинциях Хасека и Дейр эз-Зор растут военные объекты Пентагона.

На американской военной базе в Аш-Шаддади (провинция Хасека), на северо-востоке САР, была замечена новая техника и пополнение личного состава.

На опубликованном спутниковом снимке можно увидеть многоцелевые вертолёты UH-60 Black Hawk.

Кроме того, армия США наращивают силы на левом берегу Евфрата. Арабский портал Euphrate Post, специализирующийся на новостях из района реки Евфрат, обнародовал кадры из-под города Меядин (провинция Дейр-эз-Зор), на которых показаны те же самые военные вертолёты типа UH-60 «Чёрный ястреб». Сообщается, что видео снято в районе нефтяного месторождения Умар.

Также есть информация, что развёртывание новых военных подразделений в провинции Дейр эз-Зор связано со строительством здесь новой военной базы.

Кроме того, Пентагон таким образом может отвечать на высокую активность контролируемых Ираном военизированных формирований, которые не раз атаковали нефтегазовые объекты в этом регионе.

Как сообщала «Русская Весна», на днях на сирийско-иракской границе разбился именно вертолёт Black Hawk, по разным данным, погибло от 7 до 9 военнослужащих.

На эти винтокрылые машины устанавливается различное вооружение — это пулемёты М240, М134, 30-мм автоматические пушки M230, а также управляемые ракеты AGM-114 Hellfire.

Читайте также: Заткните дырявое «Эхо»! — нашлись бойцы ЧВК «Вагнер», «убитые своими» за рассказ об атаке США в Сирии (ВИДЕО)