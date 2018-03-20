Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 марта 2018
- 05:30 Сирия: США перебрасывают военные вертолёты и усиливают военные базы (ФОТО, КАРТА).
- 00:46 Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии.
- Вчера 21:22 Планы Эрдогана.
Сирия: США перебрасывают военные вертолёты и усиливают военные базы (ФОТО, КАРТА)
В последнее время в Сирии наблюдается усиление военной группировки Вооружённых сил США. В провинциях Хасека и Дейр эз-Зор растут военные объекты Пентагона.
На американской военной базе в Аш-Шаддади (провинция Хасека), на северо-востоке САР, была замечена новая техника и пополнение личного состава.
На опубликованном спутниковом снимке можно увидеть многоцелевые вертолёты UH-60 Black Hawk.
Кроме того, армия США наращивают силы на левом берегу Евфрата. Арабский портал Euphrate Post, специализирующийся на новостях из района реки Евфрат, обнародовал кадры из-под города Меядин (провинция Дейр-эз-Зор), на которых показаны те же самые военные вертолёты типа UH-60 «Чёрный ястреб». Сообщается, что видео снято в районе нефтяного месторождения Умар.
Также есть информация, что развёртывание новых военных подразделений в провинции Дейр эз-Зор связано со строительством здесь новой военной базы.
Кроме того, Пентагон таким образом может отвечать на высокую активность контролируемых Ираном военизированных формирований, которые не раз атаковали нефтегазовые объекты в этом регионе.
Как сообщала «Русская Весна», на днях на сирийско-иракской границе разбился именно вертолёт Black Hawk, по разным данным, погибло от 7 до 9 военнослужащих.
На эти винтокрылые машины устанавливается различное вооружение — это пулемёты М240, М134, 30-мм автоматические пушки M230, а также управляемые ракеты AGM-114 Hellfire.
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Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии
Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, следует из итогов голосования.
«Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», — сказал заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.
Все структуры ООН разделяют между собой функции, и именно это является основой для принятия решений, заявил представитель Китая Шен Бо, поддержавший предложение РФ.
В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали восемь стран, четыре страны (включая РФ и Китай) высказались против, воздержались три страны.
Предварительная повестка дня не была принята, «поскольку она не получила необходимого числа голосов».
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Планы Эрдогана
Эрдоган продолжает настаивать на том, что после операции в Ираке, Турция нападет на Рожаву, причем на этот раз помимо Манбидже он грозит нападением уже на Таль-Абьяд и Камышли, где развернуты в том числе и американские военные.
«ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов Pабочей партии Курдистана в районе иракского города Синджар», — сказал президент.
По словам Эрдогана, Анкара обсудила с Багдадом проведение антитеррористической операции на севере Ирака.
«Мы предупредили центральное правительство Ирака, что недопустим превращения района Синджар в подобие района Кандиль (район на севере Ирака, где расположены основные базы РПК. — РБК), где ныне орудуют главари террористов PПK», — отметил Эрдоган. По его словам, либо Багдад «решит вопрос», либо Турция начнет операцию.
Президент уточнил, что военные действия продолжатся и в Сирии: в Манбидже, Айн аль-Арабе, Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы. Турецкая сторона продолжит действовать, пока у границ не останется «зон, подконтрольных террористам».
По словам президента Турции, с начала операции «Оливковая ветвь» были ликвидированы более 3,6 тыс. курдских боевиков.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aafecf79a79477c84d0365e – цинк
PS. Начнут скорее всего с Ирака. Вчера турецкий посол и военный атташе были в Мосуле, где обсуждали вопросы операций против РПК с иракскими военными. Турецкий спецназ уже ведет операции против РПК в провинции Эрбиль. Вопрос об операциях на территории Ирака против курдов был еще в феврале согласован Турцией и Ираном, после чего Багдад дал свое согласие на действия турецких военных на своей территории. Не трудно увидеть реализацию комплексной стратегии по закрытию американо-курдского проекта, в которой будут задействованы силы Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Погнавшись за американской морковкой, курды пожинают достаточно горькие последствия своих надежд на Вашингтон. Осенью 2017 года усилиями Сулеймани жестко разобрались с барзанистами и Киркуком. В феврале-марте руками Эрдогана был закрыт вопрос Африна. На очереди северо-западный Ирак, ну а далее Рожава. По всей видимости, обещания Эрдогана устроить "горячее лето 2018 года", будут не просто фигурой речи. Турецкая военная пропаганда продолжает ретрансливовать в массы тезисы, что главными врагами Турции являются "курдские террористы" и их американские спонсоры.
PS2. Стоит отметить, что Турция анонсировала вывод своих вооруженных сил из Африна. Бывшие курдские территории останутся под контролем протурецких боевиков и будут использованы для торга с Россией и Ираном после завершения войны.
Турецкий министр иностранных дел заявил, что у Турции нет планов атаковать сирийскую армию и присваивать себе сирийские территории. Турция заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии и борьбе с терроризмом на ее территории и это тоже в интересах Дамаска.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com