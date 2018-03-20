Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 марта 2018

10:30. 20 марта 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: США перебрасывают военные вертолёты и усиливают военные базы (ФОТО, КАРТА)

Сирия: США перебрасывают военные вертолёты и усиливают военные базы (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

В последнее время в Сирии наблюдается усиление военной группировки Вооружённых сил США. В провинциях Хасека и Дейр эз-Зор растут военные объекты Пентагона.

На американской военной базе в Аш-Шаддади (провинция Хасека), на северо-востоке САР, была замечена новая техника и пополнение личного состава.

На опубликованном спутниковом снимке можно увидеть многоцелевые вертолёты UH-60 Black Hawk.

Кроме того, армия США наращивают силы на левом берегу Евфрата. Арабский портал Euphrate Post, специализирующийся на новостях из района реки Евфрат, обнародовал кадры из-под города Меядин (провинция Дейр-эз-Зор), на которых показаны те же самые военные вертолёты типа UH-60 «Чёрный ястреб». Сообщается, что видео снято в районе нефтяного месторождения Умар.

Также есть информация, что развёртывание новых военных подразделений в провинции Дейр эз-Зор связано со строительством здесь новой военной базы.

Кроме того, Пентагон таким образом может отвечать на высокую активность контролируемых Ираном военизированных формирований, которые не раз атаковали нефтегазовые объекты в этом регионе.

Как сообщала «Русская Весна», на днях на сирийско-иракской границе разбился именно вертолёт Black Hawk, по разным данным, погибло от 7 до 9 военнослужащих.

На эти винтокрылые машины устанавливается различное вооружение — это пулемёты М240, М134, 30-мм автоматические пушки M230, а также управляемые ракеты AGM-114 Hellfire.

Читайте также: Заткните дырявое «Эхо»! — нашлись бойцы ЧВК «Вагнер», «убитые своими» за рассказ об атаке США в Сирии (ВИДЕО)

Сирия: США перебрасывают военные вертолёты и усиливают военные базы (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии

Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии | Русская весна

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, следует из итогов голосования.

«Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», — сказал заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Все структуры ООН разделяют между собой функции, и именно это является основой для принятия решений, заявил представитель Китая Шен Бо, поддержавший предложение РФ.

В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали восемь стран, четыре страны (включая РФ и Китай) высказались против, воздержались три страны.

Предварительная повестка дня не была принята, «поскольку она не получила необходимого числа голосов».

Читайте также: В ОБСЕ ответили на выдворение российской журналистки с Украины

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Планы Эрдогана



Эрдоган продолжает настаивать на том, что после операции в Ираке, Турция нападет на Рожаву, причем на этот раз помимо Манбидже он грозит нападением уже на Таль-Абьяд и Камышли, где развернуты в том числе и американские военные.

«ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов Pабочей партии Курдистана в районе иракского города Синджар», — сказал президент.
По словам Эрдогана, Анкара обсудила с Багдадом проведение антитеррористической операции на севере Ирака.
«Мы предупредили центральное правительство Ирака, что недопустим превращения района Синджар в подобие района Кандиль (район на севере Ирака, где расположены основные базы РПК. — РБК), где ныне орудуют главари террористов PПK», — отметил Эрдоган. По его словам, либо Багдад «решит вопрос», либо Турция начнет операцию.
Президент уточнил, что военные действия продолжатся и в Сирии: ​в Манбидже, Айн аль-Арабе, Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы. Турецкая сторона продолжит действовать, пока у границ не останется «зон, подконтрольных террористам».
По словам президента Турции, с начала операции «Оливковая ветвь» были ликвидированы более 3,6 тыс. курдских боевиков.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aafecf79a79477c84d0365e – цинк

PS. Начнут скорее всего с Ирака. Вчера турецкий посол и военный атташе были в Мосуле, где обсуждали вопросы операций против РПК с иракскими военными. Турецкий спецназ уже ведет операции против РПК в провинции Эрбиль. Вопрос об операциях на территории Ирака против курдов был еще в феврале согласован Турцией и Ираном, после чего Багдад дал свое согласие на действия турецких военных на своей территории. Не трудно увидеть реализацию комплексной стратегии по закрытию американо-курдского проекта, в которой будут задействованы силы Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Погнавшись за американской морковкой, курды пожинают достаточно горькие последствия своих надежд на Вашингтон. Осенью 2017 года усилиями Сулеймани жестко разобрались с барзанистами и Киркуком. В феврале-марте руками Эрдогана был закрыт вопрос Африна. На очереди северо-западный Ирак, ну а далее Рожава. По всей видимости, обещания Эрдогана устроить "горячее лето 2018 года", будут не просто фигурой речи. Турецкая военная пропаганда продолжает ретрансливовать в массы тезисы, что главными врагами Турции являются "курдские террористы" и их американские спонсоры.

PS2. Стоит отметить, что Турция анонсировала вывод своих вооруженных сил из Африна. Бывшие курдские территории останутся под контролем протурецких боевиков и будут использованы для торга с Россией и Ираном после завершения войны.
Турецкий министр иностранных дел заявил, что у Турции нет планов атаковать сирийскую армию и присваивать себе сирийские территории. Турция заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии и борьбе с терроризмом на ее территории и это тоже в интересах Дамаска.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... часто бывающий в Сирии, позиция Дамаска в последнее время воспринималась с ...Федерации», — цитирует РИА Новости Матвиенко. Ранее, 14 марта, президент России Владимир ...влияние международных террористических организаций, включая ИГИЛ (ИГ запрещено в РФ) и «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2016
... противника», - приводит ее слова РИА «Новости». В понедельник помощник американского президента..., 80 боевиков ИГИЛ расстреляли за дезертирство Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской... на востоке пр. Хомс 6 марта 20166 марта 2016 г. части 120...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2016
..., 11 фев — РИА Новости. Боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) удалось... прекращении огня в Сирии с 1-го марта, в марте же Саудовская Аравия... были расстреляны главарями Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне» сообщил...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
...угрожающими безопасности Турции. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт... 160 боевиков ИГИЛ Новость обновляется Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне... фактор. Что дальше? В марте в Сирии ожидается «Хамсин» — период ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 марта 2016
...самодельными пушками», — цитирует РИА новости сообщение ополченцев. Ранее было опубликовано...Тигры» отразили контратаку «ИГИЛ» Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне» ...армией. Обстановка в Сирии (16 марта) За последние сутки режим прекращения ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2016
... флаг ИГИЛ и изуродовали статую Шарля де Голля. Вчера 21:55 Последние новости... над сирийским Алеппо. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт... конфликта Сирии Российская Федерация и Соединенные Штаты готовы с 1 марта 2016...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>