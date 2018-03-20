Лагерь Навыка: Как дети собираются в поход (Познавательное ТВ)
13:45. 20 марта 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кирилл Лебедев: Как дели собираются в поход. Проверка детей на осознанность мышления.
Сборник видео про лагерь Навыка: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сайт Лагерь Навыка: http://skillcamp.ru
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Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить, какой должна быть система образования – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com