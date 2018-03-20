Дождется ли Россия перемен от Путина?

Действующий глава российского государства Владимир Путин, который по предварительным результатам одержал уверенную победу на президентских выборах 18 марта, анонсировал изменения в Кабинете министров. По словам президента, как и положено по Конституции, перемены будут осуществлены уже после инаугурации, которая состоится через 30 дней после официального оглашения итогов выборов. Торжественная официальная церемония вступления избранного лидера в свои полномочия должна пройти 7 мая 2018 года.

На пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что уже начал думать над перестановками в Кабмине. На уточняющий вопрос журналистов о том, может ли Дмитрий Медведев остаться во главе правительства, Путин отметил, что думает об этом.

«Но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — заявил президент. При этом он выразил надежду на то, что его команда сохранится на ближайшие годы.

Естественно, политологи и эксперты уже начали гадать, как может измениться состав правительства и ключевых ведомств. Например, в качестве одного из первых чиновников, которые могут лишиться должности, называют главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Впрочем, пока что это лишь предположения.

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что принципиальной трансформации Кабмина мы не увидим, хотя отдельные изменения возможны.

— Думаю, президент сменит отдельных неэффективных министров, но в целом состав правительства сохранится. Президент считает работу Кабмина удовлетворительной, а от добра добра не ищут. Зачем ломать то, что работает?

Дмитрий Медведев вызывает у президента доверие, как и работа правительства в целом. С другой стороны, поднимать качество госуправления тоже нужно, как и показать избирателям обновление власти. Но это не будут решения, которые можно охарактеризовать, как смену правительства.

Те, кто думал, что новый срок президента означает серьезные перемены, будут разочарованы. Правительство останется прежним, хотя немного обновленным, без отдельных личностей. Такой здоровый консерватизм, как залог устойчивого развития.

Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов предполагает, что премьер-министр останется на своем посту и после инаугурации президента.

— Сомневаюсь, что перемены коснутся фигуры председателя правительства. Невзирая на то, что его рейтинг существенно ниже, чем у главы государства, Дмитрий Медведев играет выгодную для президента роль громоотвода. Он берет на себя всю ответственность за издержки и шероховатости социально-экономического курса. Он же принимает все шишки за кризис, санкции и прочее. Поэтому, думаю, на первом этапе Дмитрий Анатольевич точно останется в обойме.

«СП»: — А что с остальными министерствами?

— Не исключаю, что определенные пертурбации во второстепенных министерствах возможны. Нужно будет продемонстрировать кадровые изменения, и в ведомствах второго звена, которые не оказывают принципиального влияния на национальную политику, проще проводить перестановки.

Политолог Евгений Минченко предположил, что работать над достижением данной цели предстоит, в частности, команде бывшего министра финансов Алексея Кудрина, представители которой должны войти в новый состав правительства. В разговоре с «Коммерсантом» эксперт отметил, что Кудрин выиграл заочную дуэль с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Как известно, Титов претендовал на роль одного из авторов программы следующего президентского срока, однако его результат на прошедших выборах главы государства поставил столь амбициозные планы под сомнение.

В целом, по мнению Минченко, кабинет министров ждет серьезное обновление. Кандидатом на вылет №1 политолог назвал Максима Соколова, возглавляющего министерство транспорта. Также собеседник издания не исключил, что своих постов могут лишиться Владимир Мединский (министерство культуры), Вероника Скворцова (министерство здравоохранения) и Ольга Васильева (министерство образования и науки).

Ряд членов правительства должен сохранить занимаемые ими позиции или усилить их. В озвученном экспертом списке присутствуют министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

http://svpressa.ru/politic/article/195736/

http://argumenti.ru/politics/2018/03/566926