Арсенал фальшака

Окончательная явка, возможно, немного и недотянет до 70%. Зато результат Путина значительно превысил 70%. После обработки половины бюллетеней он уже достиг 75% – и все увеличивается. Тогда как у остальных кандидатов снижается.

«Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат», – сказал Путин, выступая на митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве. Что ж, очередное подтверждение, что не просто так выборы были перенесены на две недели и проведены в день воссоединения Крыма с Россией.

К слову, по предварительным данным, голосование за Путина в Крыму и Севастополе просто «кавказское», зашкаливает за 90%. При этом официальная явка на 10% меньше, чем на референдуме 2014 года.

Впрочем, Крым и Севастополь – из числа тех регионов, где местные избиркомы крайне затягивали подачу информации о явке избирателей к определенному часу. Это одно из первейших косвенных свидетельств фальсификаций. Среди таких тянувших с указанием явки регионов – Бурятия, Кемеровская область, Петербург, Ставропольский край.

Сложно поверить, что Владимир Путин не знает, каким образом была ему обеспечена такая заоблачная поддержка. О том, как адмресурс и федеральные СМИ ковали этот результат в ходе избирательной кампании, наша газета подробно рассказывала. Что бы ни думали в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе на самом деле о российском президенте, но Запад также очень помог Путину. В условиях постоянного давления и разного рода обвинений (чаще всего абсурдных или несостоятельных) в адрес России многие граждане нашей страны и впрямь почувствовали себя в «осажденной крепости». А «если завтра война», то за кого еще, как не за «национального лидера», ловко играющего и на чувстве патриотизма, и на опасениях людей?

Такому давлению поддались многие, но далеко не все. Когда живешь в условиях реальной социальной катастрофы – пенсии мизерны, коммуналка дорожает, промышленность разрушена, на работе месяцами не платят – тут не до гипотетических страхов.

Вот против таких избирателей и была применена вся мощь административного ресурса и фальсификаций.

МЕСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ. Вот одно из последних сообщений 18 марта, полученное уже около полуночи: «Совершено бандитское нападение на нашего товарища, коммуниста Ивана Егорова, во время исполнения им обязанностей члена территориальной избирательной комиссии района Марьина Роща в г. Москве с правом совещательного голоса. Когда он вышел из помещения УИКов №666 и 667, где настойчиво добивался ручного пересчета голосов в КОИБах, которые были опечатаны с нарушениями, двое неизвестных выскочили из подъехавшей машины и набросились на него и присутствовавшего рядом члена УИК с правом решающего голоса от КПРФ Илью. Находившиеся рядом сотрудники полиции не пресекли действия нападавших, а сбежали с места нападения. У Ивана сломана нога. Очевидно, что бандиты наведены кем-то, кто был не заинтересован в пересчете голосов».

Ивану Егорову из Москвы повезло меньше, чем наблюдателю Виктору из Махачкалы. «Абсолютный беспредел на участке 1126 в Махачкале. На участок приехала толпа спортсменов-борцов, производили вбросы, силой не пуская наблюдателей к урнам и отобрав технику (ноутбук и телефон). Одного из наблюдателей куда-то уволокли», – сообщили представители «Наблюдателей Дагестана». Позже уточнили: «Виктор в норме. Его просто повалили и унесли куда-то. Потом принесли обратно».

БАНАЛЬНЫЕ ВБРОСЫ. Все это подтверждается видеосъемкой с участка, так что каждый может воочию убедиться, посмотрев запись, как дюжие молодчики устраивают прямо возле урн для голосования потасовку. А члены избирательной комиссии под шумок вбрасывают пачки бюллетеней. Потом одна из них спохватывается, вспоминает, что на участке работают камеры.

Впрочем, камер, даже тех, что установлены правильно (а было очень много жалоб из самых разных регионов, что камеры не направлены на урны) задействованные в фальсификациях члены участковых комиссий, похоже, не опасаются. Так, под камеры, члены УИК №1479, что в гимназии №5 подмосковных Люберец, и вбрасывали бюллетени. На этом участке результаты голосования, правда, частично аннулированы.

Аннулированы они и на трех участках в Кемерове. А всего – на семи участках.

Но только попавших на камеру фактов вбросов – множество. А о массовой отмене результатов что-то не слышно.

В 15.12 на участке №1611 станицы Старовеличковской на видеозаписи видно, как избиратель опускает стопку бюллетеней.

Как сообщает наблюдатель из села Бобково Рубцовского района, председателем участковой избирательной комиссии №1416 Ольгой Анатольевной Касмыниной совершен вброс бюллетеней в урну для голосования. По словам наблюдателя от КПРФ, председатель комиссии совершила вброс в тот момент, когда на участке не было избирателей. После этого она начала трясти урну, чтобы перемешать бюллетени, чем и привлекла к себе внимание. Произошедшее записано на видеокамеру телефона.

Около 8.30 на участке №62 в Карачаевском районе КЧР двое неизвестных с пачками бюллетеней растолкали наблюдателей и сделали вброс. К наблюдателю, который пытался помешать фальсификации, применили физическую силу.

В городе Темрюке, Краснодарский край, на участке №4910 видеокамера зафиксировала вброс бюллетеней.

Один из самых вопиющих случаев: некий человек на УИК №617 поселка Депутатский Республики Якутия вбрасывает и вбрасывает бюллетени, даже не озаботившись, что на участке – избиратели. Те покорно выстраиваются за ним в очередь, ожидая, когда фальсификация закончится и можно будет проголосовать. Но ведь их голоса, за кого бы они ни были отданы, уже обесценены!

Казалось бы, видеофиксация нарушений должна помочь и в аннулировании таких результатов, и в наказании виновных. Но это далеко не факт. Например, как свидетельствует видеотрансляция, когда первый избиратель вошел на участок УИК №295, в урнах уже лежали бюллетени. И это далеко не единственный подобный случай. В ЦИК заявили, что это проголосовали члены избирательной комиссии и полицейские, которые работают на участке. Более чем странный комментарий, так как по закону урны должны быть опечатанными и пустыми до самого начала голосования.

Характерно, что после того, как происшествие в Южно-Сахалинске получило резонанс, трансляция видеокамер с участка была прервана.

«МОБИЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ». Вообще банальные вбросы, которые и раньше часто использовались в некоторых регионах, на этот раз стали явлением повсеместным. Но главной схемой фальсификаций по обеспечению как явки, так и голосования за «нужного кандидата», стали так называемые «мобильные избиратели». По новым правилам, каждый мог лично или через сайт госуслуг зарегистрироваться для голосования на любом участке в стране. При этом из списков по месту регистрации такого избирателя должны были исключить. Только через госуслуги было зарегистрировано 1,6 млн «мобильных избирателей».

Так, в Петербурге прямо перед выборами пропали 250 тысяч избирателей. «У нас велась огромная работа по уточнению списков избирателей. Выяснилось, что у нас только порядка 40 тысяч живут за рубежом, и их мы исключили. Кроме того, у нас ведь по новой системе люди могли голосовать там, где им удобно. Многие голосовали в других регионах», – объяснил заместитель председателя горизбиркома Дмитрий Красноярский.

И все бы ничего, вот только избиратели, которые никуда не уезжали – и пришли голосовать по месту жительства и регистрации, неожиданно для себя узнавали, что в списках их нет. Они, оказывается, теперь зарегистрированы в сельских районах Новосибирской области, на Алтае, в Дагестане, Еврейской автономной области и даже в Египте и Финляндии!

«Когда я пришла на УИК, выяснилось, что я открепилась в Иркутскую область. При этом я никогда не голосовала нигде в другом месте. Чтобы меня вернуть в список избирателей, комиссии пришлось позвонить в Иркутскую область и узнать, не проголосовала ли я там еще. При мне женщина нашла себя открепившейся в Австралию, наверное, и туда звонили», – рассказала «Фонтанке» жительница Фурштатской улицы Инна Дудко.

На улице Пестеля оказалась разделенной семья: маму отправили голосовать в Латвию, отца – в Астрахань, сестру – в Белоруссию.

В Петербурге это явление носило самый массовый характер, но зафиксировано оно и в других местах. Например, в Московской области (Красногорск, Балашиха), Саратовской области, ХМАО. В итоге таких людей обычно включали в дополнительные списки – и они получали возможность проголосовать. Но нет никакой гарантии, что по второму разу от их имени (и за вполне определенного кандидата) не голосовали в сибирской глубинке, горных аулах или в других странах, где проверить что-либо очень сложно.

Совершенно иезуитским образом попытались воспользоваться такой «мобильностью» подмосковные власти. На избирательный участок №1305 в Совхозе им. Ленина, где около 1800 избирателей, приписалось более 600 чужаков. С одной целью – проголосовать так, чтобы кандидат КПРФ Павел Грудинин проиграл выборы даже в собственном хозяйстве. Не получилось! И с учетом всех ухищрений в совхозе у Грудинина – 55%, у Путина – 38,5%.

В алтайских селах Ело и Мариинск Грудинин набрал 48% и 44,6%, победив Путина, у которого соответственно 46,5% и 40,5%.

Но, повторимся, получилось очень многое, хотя, как говорится, «по беспределу».

Путин, набравший более 56 млн голосов, побил рекорд и собственной поддержки (более 45 млн 600 тыс. в 2012-м), и поддержки Медведева (более 52 млн 500 тыс. в 2008-м). Впрочем, медведевские рекорды оказались абсолютно не связанными с уважением к нему в обществе. А вот с уровнем манипуляций, как и нынешние путинские, – явно связаны.

И «КАРУСЕЛЬ» ЕЩЕ В МОДЕ. К слову, в ЦИК утверждали, что система «мобильный избиратель» поможет избежать «каруселей». Ничего подобного! Они по-прежнему крутились по всей стране. Так, в Москве один из гражданских активистов, Павел Мельников, провел эксперимент в целях выяснения возможности проголосовать несколько раз. Он открепился со своего участка, чтобы проголосовать в Митино, а 18 марта сначала проголосовал на своем УИК №2011, а затем на УИКе №2930.

А в Саранске удалось поймать за руку (а главное, снять на камеру) десятки «карусельщиков» в момент, когда они собрались для получения очередного задания. По информации наблюдателя от КПРФ, на Саранской станции переливания крови «записывались» работники из школы №18, ближайших детских садов и больниц. Вскоре стало ясно, что в зале медицинского учреждения создан опорный пункт для подготовки так называемых «каруселей», где формируют группы из нескольких человек для выезда на избирательные участки. Такую регистрацию удалось пройти и первому секретарю Мордовского рескома КПРФ В.А. Зайцевой. Войдя в зал как «карусельщица», она заявила, что все участники фальсификации засняты и если не хотят стать фигурантами уголовного дела, должны разойтись. После разоблачения фальсификаторы разбежались. Их действия зафиксированы на видео, а в полицию подано заявление.

На участок №1843, который находится в Черлакском районе Омска, избиратель привез свою 90-летнюю мать А.Х. Дубину, чтобы та тоже смогла проголосовать. И вдруг выяснилось, что она «уже проголосовала». Во Владикавказе на одном из участков напротив фамилии избирательницы и ее бабушки вписаны сведения других людей, проставлены подписи и по ним получены бюллетени.

Таких случаев было как никогда много. Обычно таким избирателям давали возможность выполнить гражданский долг, опять-таки внося в дополнительный список (и тем самым повышая явку). Но ведь кто-то уже проголосовал за него! И этот бюллетень аннулировать невозможно!

Вот на какие наиболее серьезные нарушения обращает внимание движение за честные выборы «Голос».

Доступ наблюдателей в помещение для голосования не был обеспечен за 1 час до начала голосования – более трети участников наблюдения из Московской области сообщают об этом нарушении.

Из Кемеровской и Тамбовской областей более половины участников наблюдения сообщают об ограничении перемещения наблюдателей по помещению для голосования; из Ставропольского края таких сообщений более трети.

Из Ульяновской области более половины участников наблюдения сообщают о нарушении порядка голосования вне помещения для голосования.

Активно использовалось голосование под контролем, чему также способствовала система «мобильного избирателя». Велся контроль и на самих участках. Так, студентов Башкирского государственного университета, голосовавших на избирательном участке в физико-математическом корпусе, просили зайти в палатку, установленную на улице, и отметиться. В учебных заведениях такое явление наблюдалось повсеместно.

Штаб КПРФ отмечает массовые сбои КОИБов в Рубцовске, Алтайский край, в Ярославской области. При этом добиться ручного пересчета голосов удается не везде.

ДЕЗА-ВКЛЕЙКА. Однако, пожалуй, самым вопиющим в день голосования стало нарушение с вклейкой в информационные плакаты о кандидатах информации о несуществующих счетах Павла Грудинина. Дело не в том даже, насколько такая вклейка повлияла на итоги голосования Но это грубейшее нарушение закона, инициированное не безымянными чиновниками, не подневольными учительницами в избиркомах, а непосредственно Центральной избирательной комиссией.

Могут ли оппозицию, поддержавшую Павла Грудинина, удовлетворить такие итоги? Безусловно, нет! Хотя нельзя не признать, народно-патриотическим силам и ее кандидату была объявлена настоящая избирательная война. В этой войне наш кандидат, против которого были задействованы все силы административного ресурса, ложь, провокации, давление, показал, что способен держать удар, не отступать, что у него есть принципы, которые он готов защищать. В отличие, к слову, от всех других кандидатов, которые фактически не скрываясь, работали на Кремль. И провалились!

Жириновский, ветеран избирательного движения, верный вассал власти, так и не получил от этой власти обещанного ему второго места. Он безнадежно отстал (вопреки всем опросам официозных ФОМ и ВЦИОМ) от даже нещадно обрезанных результатов Грудинина.

У Ксении Собчак, претендовавшей на протестный электорат, чуть более процента. У Явлинского – 1%

Остальные – Сурайкин, Титов, Бабурин – вообще нулевые.

Все они выборами недовольны. Жириновский назвал их неравными и нечестными, но обрушился не на главу государства, а на Грудинина. Впрочем, в Питере он проиграл и Собчак, которая также относится к выборам скептически, но рада, что собрала миллион голосов. Титов заявил, что это не выборы, а шоу. Бабурин сказал, что результаты – это «чудеса, с которыми надо разбираться». А Сурайкин пообещал победить на следующих выборах.

Но что делать народно-патриотическим силам дальше? Понятно, что необходим анализ, и не столько даже выборных процентов (хотя и это важно), сколько в целом общеполитической ситуации.

«Что власти творят? Народ и так злой!» – это один из комментариев под видео о вбросе бюллетеней в Люберцах.

Результаты выборов как бы говорят об обратном. Таких процентов Путин еще никогда не получал. Но все непросто и с процентами…

В июле 2009 г. при официальной явке под 80% действующий президент Киргизии Бакиев получил на выборах более 76%. А всего через восемь месяцев он был свергнут в результате массовых волнений – и бежал. Не помогли запредельные проценты на выборах и его предшественнику, также свергнутому Аскару Акаеву. Не помогли суперрезультаты в 2003-м и Эдуарду Шеварднадзе. Ни в Киргизии, ни в Грузии, ни на Украине после «революций» народ лучше жить не стал.

Но если в государстве нет механизма конституционной смены власти, то рано или поздно накопившееся народное недовольство (а оно не может не копиться в нынешних российских условиях) прорывается другими способами. И ни за какими процентами, рассказами об ужасах майдана или полицейскими кордонами не спрятаться. Об этом надо помнить – и власти, и народно-патриотической оппозиции. Иначе мы можем потерять страну.

Екатерина Польгуева

Источник http://www.sovross.ru/articles/1672/38627